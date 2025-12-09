Update am Morgen: Teure Weihnacht - die Schokoflation

Guten Morgen,

wie bitte? Noch teurer? Ob beim Einkauf im Supermarkt oder beim Anblick der Speisekarte im Stammlokal - überall staunen und stöhnen die Menschen über Lebensmittelpreise. Und der Anstieg ist nicht nur ein Gefühl, er ist real: Das Statistische Bundesamt beziffert ihn auf mehr als 30 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Einer der ganz großen Teuerungstreiber ist dabei ein Produkt, mit dem gerade viele Stiefel zum Nikolaustag gefüllt wurden: Schokolade. Und das ist mehr als zartbitter.

Über den Preisanstieg bei Schokolade berichtete am 03.12.2025 auch das ZDF-Mittagsmagazin:

03.12.2025 | 2:53 min

Hinter der "Schokoflation" vermuten Verbraucherschützer auch so manche Masche der Konzerne, die nach Profitgier schmeckt. Jedenfalls lägen die Preiserhöhungen gerade bei Schokolade deutlich über den allgemeinen Inflationsraten, sagt Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg im Interview mit ZDF frontal. Unternehmen wie der Milka-Hersteller Mondalez bestreiten übertriebene oder versteckte Preiserhöhungen - und verweisen auf gestiegene Kakaopreise.

Tatsächlich erreichte der Börsenpreis für Kakao 2024 Rekordhöhen, er ist immer noch teurer als vor einigen Jahren. Die Kakaobauern an der Küste Westafrikas ernten auch nicht mehr so viel wie früher, weil das Klima sich verändert hat und Jahrzehnte intensiver Produktion die Böden auslaugten. Aber das ist - buchstäblich - nur die eine Seite der Schokoladentafel.

Über das Thema berichtet frontal heute Abend ab 21 Uhr, Sie können die Doku zu den gestiegenen Schokoladen-Preisen aber schon online schauen:

09.12.2025 | 27:36 min

Nach frontal-Recherchen gehen gerade mal neun Prozent vom Geld, das Kunden für eine Tafel Haselnuss-Schokolade bezahlen, an die Kakaobauern. Zum Vergleich: 26 Prozent gehen an die Hersteller. Diese profitieren auch noch von territorialen Lieferbeschränkungen. Das heißt für Europa: Sie rufen in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich hohe Preise auf.

"Wir können nicht über 30 Jahre Binnenmarkt feiern und gleichzeitig sehen, wie die Industrie Grenzen errichtet und den Verbraucher schröpft", kritisiert Philipp Hennerkes vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels. Aber die Markenhersteller sind strikt gegen neue Regeln - und so liegt die Schokoflation weiterhin schön verpackt unter dem Weihnachtsbaum.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Chaotische Endphase in Pokrowsk: Heftige Kämpfe in Pokrowsk dauern an, Myrnohrad ist praktisch abgeschnitten und schwere russische Luftangriffe treffen ukrainische Städte - die Woche im Ukraine-Krieg.

Selenskyj lehnt Gebietsabtretungen weiter ab: Der US-"Friedensplan" für die Ukraine sieht Gebietsabtretungen an Moskau vor. Für Ukraines Präsident Selenskyj steht das außer Frage. Er will nun eine Antwort an Washington schicken.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

09.12.2025 | 0:50 min

Über den Ausblick auf Dienstag berichtete das ZDF heute journal update am 09.12.2025 ab 00:16 Uhr:

Rechtspopulist Babis wird in Tschechien als Regierungschef vereidigt: Der Rechtspopulist und Milliardär Andrej Babis tritt heute sein Amt als neuer Regierungschef in Tschechien an. Präsident Petr Pavel soll den 71-Jährigen in einer feierlichen Zeremonie auf der Prager Burg vereidigen. Babis war mit seiner Partei ANO als Sieger aus der Parlamentswahl vor rund zwei Monaten hervorgegangen.

Wadephul besucht chinesische Hightech-Metropole Guangzhou: Außenminister Johann Wadephul beendet nach den Gesprächen in Peking mit Unternehmensbesuchen in der südchinesischen Hightech-Metropole Guangzhou seinen China-Besuch. Er wird unter anderem beim Weltmarktführer für Tunnelbohrmaschinen, dem deutschen Unternehmen Herrenknecht, erwartet.

Über der ersten Tag von Wadephuls China-Reise berichtete das ZDF am 08.12.2026:

08.12.2025 | 1:41 min

Sport: Champions League und Handball-WM

Zwei deutsche Teams treten heute Abend in der Champions League an: Der FC Bayern München trifft im eigenen Stadion auf Sporting Lissabon, Eintracht Frankfurt muss beim FC Barcelona ran:

Die deutschen Handballerinnen spielen heute um den Einzug ins Halbfinale der WM. Im WM-Viertelfinale gegen Brasilien ist die DHB-Auswahl nach einem bislang überzeugenden Turnier favorisiert. Das ZDF überträgt das Spiel ab 17:05 Uhr live.

Ausführlich informiert

Schon lange wird über eine umfassende Rentenreform diskutiert. Ein Vorschlag: der flexible Renteneintritt nach 45 Beitragsjahren. Meine Kollegen Johannes Lieber und Jan Henrich sind der Frage nachgegangen, wie realistisch ein solcher Weg ist:

ZDFheute Xpress berichtete über die Vorstellungen von Arbeitsministerin Bärbel Bas für eine grundlegende Rentenreform:

06.12.2025 | 0:22 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 09.12.2025 | 2:24 min

So wird das Wetter heute

Heute ist es im Norden regnerisch, in der Mitte bewölkt, aber trocken und im Süden teils sonnig, teils neblig-trüb. Mit Höchsttemperaturen zwischen 10 und 17 Grad bleibt es ungewöhnlich mild. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

