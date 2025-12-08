Syrien ein Jahr nach Assad-Sturz: Wie ist die Lage heute?

Ein Jahr nach dem Sturz von Assad:Die Herausforderungen, mit denen Syrien weiter kämpft
Ein Jahr nach dem Sturz von Machthaber Assad liegen weite Teile Syriens noch immer in Trümmern. Millionen brauchen humanitäre Hilfe - und alte Wunden in dem Land klaffen tief.
Nach 14 Jahren Bürgerkrieg endete in Syrien vor einem Jahr die Herrschaft Baschar al-Assads. Nach dem Sturz seiner Regierung durch islamistische Kräfte steht das Land vor vielen Herausforderungen.
Wie lässt sich ein jahrzehntelang auf Geheimdiensten aufgebautes System zerlegen? Und konnten die neuen Machthaber mit alten Strukturen brechen? Ein Überblick.
Wie sieht es in Syrien heute aus?
Große Teile Syriens liegen noch immer in Trümmern. Bundesaußenminister Johann Wadephul beschrieb es bei einem Besuch in Harasta bei Damaskus drastisch. "Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben", sagte er damals dem ZDF.
Auf die gewaltige Summe von 216 Milliarden US-Dollar schätzt die Weltbank die Kosten für den Wiederaufbau. Gleichzeitig fehlen Arbeitsplätze.
Dort, wo früher der Sicherheitsrat von Diktator Assad tagte, sitzt heute Syriens Katastrophenschutzminister Raed Al-Saleh. In seine Zuständigkeit fallen große Herausforderungen: Massengräber, Minenräumung, einstürzende Häuser und die Bewältigung des humanitären Notstands. Die Infrastruktur sei zerstört, berichtet Al-Saleh. Es mangele an Schulen und vielem mehr.
16 Millionen Menschen in Syrien sind weiter auf humanitäre Hilfe angewiesen, sieben Millionen davon sind Kinder. Das schätzt Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. "Die Probleme insbesondere für Kinder sind nach wie vor gravierend", sagt im ZDF-Morgenmagazin auch Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland.
Ist Syrien bereit für Rückkehrer?
Syrien sei heute nicht in der Lage, alle Syrer aufzunehmen, die in Nachbarländern oder Europa Zuflucht gesucht hätten, betont angesichts der Situation im Land der syrische Katastrophenschutzminister:
Zwar entscheiden sich immer mehr ins Ausland geflüchtete Syrerinnen und Syrer, in ihr Heimatland zurückzukehren. Doch die Zahl derer, die aus Ländern wie Deutschland zurückkehren, bleibt bisher vergleichsweise gering. Im Jahr seit dem Umbruch sind nach UN-Angaben bereits eine Million Menschen in das Bürgerkriegsland zurückgekehrt.
Zurückgekehrt nach Syrien sind Ahmad Ghanman und Lubna al-Qassab. Beide flohen vor zehn Jahren vor dem Assad-Regime in die Türkei, wo sie sich zuletzt nicht mehr trauten, auf der Straße Arabisch zu sprechen. Jetzt unternehmen sie jeden Freitag mit einer Gruppe Radausflüge aufs Land. "Es ist so schön, unter Landsleuten zu sein", erzählt Ghanman dem ZDF. Doch seine Frau al-Qassab weiß auch:
Im ersten Jahr im "neuen Syrien" ist es wiederholt zu Auseinandersetzungen, Gewaltausbrüchen gegen Minderheiten und Racheakten gekommen - etwa gegen Angehörige der Alawiten, der Glaubensgemeinschaft, der Assad angehörte. Hunderte Menschen wurden dabei getötet. Die jahrzehntelange Assad-Herrschaft hat ein tief gespaltenes Land hinterlassen.
Wie ist die politische Lage im Land?
Heute führt Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa die Regierung des Landes mit rund 23 Millionen Einwohnern. Al-Scharaa ist der Kopf der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS). Eine Rebellenallianz hatte unter Führung der HTS am 8. Dezember 2024 die Assad-Regierung nach einer Blitzoffensive gestürzt.
Mit dem Umbruch wurde die mehr als 50-jährige Herrschaft der Assad-Familie in Syrien beendet. Als Assad nach Russland floh, übernahmen seine einstigen Gegner aus der Opposition die Regierungsangelegenheiten. Sie stellten eine Übergangsregierung zusammen, die auch aus Technokraten besteht.
Menschenrechtsorganisationen fordern weiterhin mehr Demokratie in dem Land. Kritik gab es auch an den ersten Parlamentswahlen. Dabei hatte die syrische Bevölkerung keine direkte Gelegenheit, die Abgeordneten zu wählen. Außerdem blieb der Anteil gewählter Frauen und Angehöriger von Minderheiten gering.
Welchen Kurs verfolgt Syriens Regierung international?
Auf der außenpolitischen Bühne ist es Al-Scharaa und seiner Regierung gelungen, das Land aus der internationalen Isolation zu holen. Er wurde nicht nur von Wladimir Putin empfangen, der Assad jahrelang militärisch im Kampf gegen die jetzigen Machthaber geholfen hatte, sondern auch als erster syrischer Präsident überhaupt ins Weiße Haus nach Washington eingeladen. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat ihn nach eigenen Aussagen nach Berlin eingeladen.
Gleichwohl haben die USA ihre Sanktionen gegen Syrien noch nicht dauerhaft aufgehoben: Es ist nur einer der Faktoren, die den Aufbau des Landes weiter erschweren.
Mehr zu Syrien
Syrien nach Assad:Die zerstörte Heimatvon Golineh AtaiVideo6:42
- Interview
Migrationsrechtler Daniel Thym :Warum massenhafte Abschiebungen nach Syrien illusionär sindmit Video5:36
Gefährliche Hinterlassenschaften:Syrien: Die Furcht vor Minen und Kriegsrestenvon Susana Santinamit Video3:32
Von Deutschland nach Syrien:"Man kommt als Fremder nach Hause"von Julia Löschmit Video43:20
Gefährdeter Machtübergang:Syriens neue, alte Wundenvon Golineh Ataimit Video30:03
Historischer Besuch im Weißen Haus:Trump stärkt syrischem Übergangspräsidenten den Rückenmit Video0:18
Seit Jahresbeginn:Deutlich weniger Menschen kommen aus Syrien nach Deutschlandmit Video2:30