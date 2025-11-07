Migration: Zuwanderung aus Syrien 2025 deutlich gesunken

Seit Jahresbeginn:Deutlich weniger Menschen kommen aus Syrien nach Deutschland
Weniger Menschen aus Syrien kommen nach Deutschland: Die Zahl der Asylanträge sank seit Jahresbeginn um zwei Drittel zum Vorjahreszeitaum. Die Zahl der Rückkehrer steigt.
Seit dem Sturz des Assad-Regimes Ende 2024 hat der Zuzug syrischer Staatsangehöriger nach Deutschland deutlich abgenommen. Ihre Zahl sank im laufenden Jahr um 46,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Ergebnisse der Wanderungsstatistik mitteilte.
Demnach registrierten die Meldebehörden von Januar bis September 2025 rund 40.000 Zuzüge aus Syrien. Im Vorjahreszeitraum seien es gut 74.600 gewesen.
Deutlich mehr Menschen kehren nach Syrien zurück
Gleichzeitig kehrten mehr syrische Staatsangehörige in ihre Heimat zurück. Die Zahl stieg der Statistik zufolge um mehr als ein Drittel (plus 35,3 Prozent): Von Januar bis September 2025 wurden gut 21.800 Fortzüge von Syrerinnen und Syrern registriert, im Vorjahreszeitraum waren es gut 16.100.
Die Nettozuwanderung - das sind die Zuzüge abzüglich der Fortzüge - sank den Angaben zufolge deutlich von 58.500 Menschen zwischen Januar und September 2024 auf 18.100 im aktuellen Jahr.
Die Zahlen sagen nichts über die Gründe oder den etwaigen Asyl- oder Schutzstatus der Abwandernden und Zuwandernden aus, teilt das Bundesamt mit.
Zwei Drittel weniger Asylanträge
Die Zahl der Asylanträge verringerte sich um rund 67 Prozent: 2025 waren es bis Ende September 19.200, zum selben Zeitpunkt des Vorjahres 58.400. Syrerinnen und Syrer blieben damit allerdings die größte Gruppe (21,9 Prozent) unter den Menschen, die in Deutschland Asyl suchten.
Zahlen für die Europäische Union zeigen ein ähnliches Bild. Syrien lag dabei bis Ende Juli 2025 unter den Herkunftsländern Asylsuchender in der EU nur noch an dritter Stelle (7 Prozent) nach Venezuela (14 Prozent) und Afghanistan (9 Prozent).
Syrische Schutzsuchende häufig schon länger in Deutschland
Innerhalb von Deutschland stellten Syrerinnen und Syrer Ende 2024 mit rund 713.000 Menschen knapp 22 Prozent der gesamten Zahl von Schutzsuchenden. Sie stellten die zweitgrößte Gruppe nach Ukrainerinnen und Ukrainern dar.
Die meisten syrischen Schutzsuchende leben der Statistik zufolge schon länger in Deutschland: Knapp die Hälfte von ihnen (48 Prozent) kam in den Jahren vor und bis einschließlich 2016 erstmals nach Deutschland. 12 Prozent wurden in Deutschland geboren. Die große Mehrheit (90 Prozent) der syrischen Schutzsuchenden hatte Ende 2024 einen anerkannten Schutzstatus.
Mehr zu Schutzsuchenden aus Syrien
Von der Flucht zur Verbeamtung:Wie eine Lehrerin aus Syrien sich durchkämpftvon Nicole Frölichmit Video
Geflüchtete in Arbeit:Wenn Integration in der Backstube scheitertvon Steffi Moritz-Möllermit Video
Zehn Jahre "Wir schaffen das":So viele Geflüchtete von 2015 arbeiten heutevon Alina Reissenbergermit Video
Arbeitsmarkt in Deutschland:Mehr ausländische Berufsabschlüsse anerkanntmit Video