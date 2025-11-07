Migration: Zuwanderung aus Syrien 2025 deutlich gesunken

Weniger Menschen aus Syrien kommen nach Deutschland: Die Zahl der Asylanträge sank seit Jahresbeginn um zwei Drittel zum Vorjahreszeitaum. Die Zahl der Rückkehrer steigt.

Deutlich weniger Menschen kommen aus Syrien nach Deutschland

Bis September sind in diesem Jahr deutlich weniger Menschen aus Syrien nach Deutschland gekommen als im Vorjahreszeitraum (Symbolbild). Quelle: dpa

Seit dem Sturz des Assad-Regimes Ende 2024 hat der Zuzug syrischer Staatsangehöriger nach Deutschland deutlich abgenommen. Ihre Zahl sank im laufenden Jahr um 46,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Ergebnisse der Wanderungsstatistik mitteilte.

Demnach registrierten die Meldebehörden von Januar bis September 2025 rund 40.000 Zuzüge aus Syrien. Im Vorjahreszeitraum seien es gut 74.600 gewesen.

Kanzler Merz will Syrer unterstützen, die zurückkehren wollen. In der Diskussion über eine schnelle Rückkehr Geflüchteter will er Außenminister Wadephul nicht kritisieren. 03.11.2025 | 2:30 min

Deutlich mehr Menschen kehren nach Syrien zurück

Gleichzeitig kehrten mehr syrische Staatsangehörige in ihre Heimat zurück. Die Zahl stieg der Statistik zufolge um mehr als ein Drittel (plus 35,3 Prozent): Von Januar bis September 2025 wurden gut 21.800 Fortzüge von Syrerinnen und Syrern registriert, im Vorjahreszeitraum waren es gut 16.100.

Die Nettozuwanderung - das sind die Zuzüge abzüglich der Fortzüge - sank den Angaben zufolge deutlich von 58.500 Menschen zwischen Januar und September 2024 auf 18.100 im aktuellen Jahr.

Zehn Jahre nach seiner Flucht ist Modar Ajaj nach Syrien zurückgekehrt. Dafür, dass Deutschland ihn 2015 aufgenommen hat, empfindet er heute große Dankbarkeit. 16.08.2025 | 1:30 min

Die Zahlen sagen nichts über die Gründe oder den etwaigen Asyl- oder Schutzstatus der Abwandernden und Zuwandernden aus, teilt das Bundesamt mit.

Zwei Drittel weniger Asylanträge

Die Zahl der Asylanträge verringerte sich um rund 67 Prozent: 2025 waren es bis Ende September 19.200, zum selben Zeitpunkt des Vorjahres 58.400. Syrerinnen und Syrer blieben damit allerdings die größte Gruppe (21,9 Prozent) unter den Menschen, die in Deutschland Asyl suchten.

Der Bürgerkrieg in Syrien sei beendet, sagt Merz. Deshalb könne man auch mit Rückführungen beginnen. Darüber will der Kanzler mit Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa sprechen. 04.11.2025 | 0:24 min

Zahlen für die Europäische Union zeigen ein ähnliches Bild. Syrien lag dabei bis Ende Juli 2025 unter den Herkunftsländern Asylsuchender in der EU nur noch an dritter Stelle (7 Prozent) nach Venezuela (14 Prozent) und Afghanistan (9 Prozent).

Syrische Schutzsuchende häufig schon länger in Deutschland

Innerhalb von Deutschland stellten Syrerinnen und Syrer Ende 2024 mit rund 713.000 Menschen knapp 22 Prozent der gesamten Zahl von Schutzsuchenden. Sie stellten die zweitgrößte Gruppe nach Ukrainerinnen und Ukrainern dar.

Bundesinnenminister Dobrindt möchte noch in diesem Jahr damit beginnen, wieder Geflüchtete nach Syrien abzuschieben. Wegen des Bürgerkriegs waren diese seit 2012 ausgesetzt. 27.09.2025 | 0:21 min

Die meisten syrischen Schutzsuchende leben der Statistik zufolge schon länger in Deutschland: Knapp die Hälfte von ihnen (48 Prozent) kam in den Jahren vor und bis einschließlich 2016 erstmals nach Deutschland. 12 Prozent wurden in Deutschland geboren. Die große Mehrheit (90 Prozent) der syrischen Schutzsuchenden hatte Ende 2024 einen anerkannten Schutzstatus.