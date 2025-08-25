Zehn Jahre "Wir schaffen das":So viele Geflüchtete von 2015 arbeiten heute

Zehn Jahre nach der "Flüchtlingskrise" zeigen Zahlen, wie sich Geflüchtete auf dem deutschen Arbeitsmarkt integriert haben. Eine Migrationsforscherin sieht zwei Baustellen.

So viele Geflüchtete von 2015 arbeiten heute

Vor zehn Jahren lebte Haytham Allafi noch ein ganz anderes Leben. In Syrien arbeitete er als Zahntechniker, betrieb sein eigenes Labor. Aber Allafi sorgte sich. Denn seine beiden Töchter sind behindert, brauchen viel Unterstützung und sind auf Medikamente angewiesen. Durch den Bürgerkrieg wurde es immer schwieriger, sie zu versorgen.

Also floh Familie Allafi aus ihrem Heimatland, von Syrien nach Salzgitter. In Niedersachsen wollte Haytham Allafi ankommen. Er wollte wieder ein eigenes Zahntechnik-Labor aufbauen. Und fand heraus: Um das zu machen, müsste er in Deutschland erst noch einen Meister machen.

Studie: Beschäftigung von Geflüchteten steigt weiter

Wie Haytham Allafi ging es vielen Geflüchteten, die 2015 nach Deutschland einwanderten. Binnen Monaten kamen Hunderttausende ins Land. Bis sie aber auch auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassten, dauerte es zum Teil Jahre.

Erst 2024 hatten wieder etwa so viele Geflüchtete einen Job wie vor ihrer Flucht. Das geht aus heute veröffentlichten Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor, die ZDFheute vorliegen.

Jobzahlen von Geflüchteten steigen weiter

Demnach haben 64 Prozent der Geflüchteten, die 2015 Schutz in Deutschland suchten, heute einen bezahlten Job. Weitere fünf Prozent arbeiten als Selbstständige.

Geflüchtete auf Jobsuche: Warum es so lange dauert

Migrationsforscherin Yuliya Kosyakova zieht zehn Jahre nach dem "Wir schaffen das" von Angela Merkel ein positives Fazit zur Integration von Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt.

Wir haben vieles geschafft. „ Yuliya Kosyakova, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Im Vergleich zu früheren Geflüchteten-Generationen zeigt die Studie demnach, dass die Geflüchteten von 2015 schneller in Arbeit kommen.

Yuliya Kosyakova Yuliya Kosyakova leitet den Forschungsbereich Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Zudem forscht und lehrt sie als Professorin für Migrationsforschung an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

Das sei bemerkenswert, weil sie nicht auf den deutschen Arbeitsmarkt vorbereitet seien: "Oft fehlen wichtige Ressourcen wie Sprachkenntnisse und soziale Kontakte", sagt Kosyakova. Zudem sei die Flucht für viele traumatisch oder ihre Abschlüsse werden in Deutschland nicht anerkannt.

Geflüchtete Frauen arbeiten seltener

Ein genauer Blick auf die Beschäftigungszahlen zeigt: Vor allem bei geflüchteten Frauen hakt die Integration auf dem Arbeitsmarkt. Während neun Jahre nach der Flucht über drei Viertel der Männer in Arbeit sind, sind es bei den Frauen nur knapp ein Drittel.

Geflüchtete Frauen finden seltener einen Job als Männer

Für die Zukunft ist es wichtig, die geflüchteten Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. „ Yuliya Kosyakova, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt sei die Kinderbetreuung, so Kosyakova. Geflüchtete mit Kindern arbeiten seltener als Geflüchtete ohne.

Frauen mit Kind deutlich seltener in Arbeit

Geflüchtete oft in schlecht bezahlten Jobs

Als zweite Baustelle sieht die Migrationsforscherin die Qualität der Beschäftigung. Demnach arbeiten geflüchtete Frauen etwa oft in der Gesundheitsbranche und Männer in Fertigungsjobs oder in der Logistik- und Verkehrsbranche. Diese Stellen seien in Deutschland oft schwer zu besetzen.

In diesen Branchen arbeiten Geflüchtete

Das Paradoxe ist, dass Geflüchtete häufig in wichtigen Engpass-Berufen arbeiten - aber in diesen Berufen verdient man deutlich weniger. „ Yuliya Kosyakova, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Daher seien Geflüchtete auch neun Jahre nach Ankunft in Deutschland noch oft auf Sozialleistungen angewiesen. Der Studie zufolge empfangen 34 Prozent der Haushalte von Geflüchteten von damals Sozialleistungen in Form von Bürgergeld.

Diese Zahl weiter zu reduzieren, sei eine der Aufgaben für die kommenden Jahre, so die Forscherin.

Arbeit ist nicht nur die Quelle von Einkommen, sondern auch die Möglichkeit, sich zu integrieren und zu verwirklichen. „ Yuliya Kosyakova, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Auch Haytham Allafi aus Syrien hat in Deutschland wieder Arbeit. Nicht als Zahntechniker im eigenen Labor - stattdessen betreibt er heute einen Klamottenladen in der Innenstadt von Salzgitter.

