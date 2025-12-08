Syrien nach Assad: "Probleme für Kinder nach wie vor gravierend"

Hilfsorganisation Save the Children:Syrien: "Probleme für Kinder sind nach wie vor gravierend"
Gerade für syrische Kinder ist die Situation auch ein Jahr nach dem Sturz Assads prekär. Es sei eine Riesenaufgabe, so der Geschäftsführer von Save the Children Deutschland im ZDF.
Ein Jahr nach dem Sturz des syrischen Diktators Baschar al-Assad ist vor allem die Lage von Kindern in dem Land Helfern zufolge prekär. Der Geschäftsführer von Save the Children Deutschland, Florian Westphal, sagte im ZDF-Morgenmagazin:
90 Prozent der Kinder lebten mit ihren Familien unter der Armutsgrenze, das seien weniger als zwei Euro pro Person pro Tag, so Westphal.
Syrien nach Assad: Organisation mahnt bei Rückkehrern
Viele Mädchen und Jungen seien daher gezwungen, zu arbeiten, zweieinhalb Millionen Kinder könnten nicht in die Schule gehen. Außerdem sei Mangelernährung ein großes Problem, insbesondere von den kleinsten Kindern.
Insgesamt sei in Syrien nach dem Bürgerkrieg von 2011 bis 2024 viel Zerstörung zu sehen, etwa in der Gesundheitsversorgung und im Bildungswesen. Mit Blick auf die Debatte über die Rückkehr von Syrerinnen und Syrern, die derzeit in Deutschland sind, sagte Westphal, dass Syrien in der Phase der Stabilisierung und des Wiederaufbaus nicht überlastet werden dürfe. Es müsse darum gehen, und es sei auch im deutschen Interesse, dass die Bevölkerung dort gut leben könne, bevor man Menschen dazu dränge, zurückzukehren.
Save the Children sorgt für Nothilfe, Bildung, Gesundheitsversorgung
Save the Children lege in Syrien den Fokus auf Nothilfe. Zum Beispiel werde dafür gesorgt, dass arbeitende Kinder zum Teil das erste Mal Zugang zu Bildung erhielten. Auch gehe es um Gesundheitsversorgung, etwa um Impfprogramme. Hinzu komme, dass viele Mädchen und Jungen traumatisiert seien. Angesichts der Lage allgemein betonte Westphal:
Viel hänge von den Menschen selbst ab, aber Syrien brauche Nothilfe, auch aus Deutschland.
