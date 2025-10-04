  3. Merkliste
  4. Suche
Ratgeber

Blumenzwiebeln pflanzen: Jetzt setzen für viel Farbe im Frühling

Blumenzwiebeln im Garten setzen:Jetzt pflanzen und den Frühling vorbereiten

von Elmar Mai
|

Wer im Frühjahr die Farbtupfer von Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und Co. genießen möchte, sollte jetzt aktiv werden und die Blumenzwiebeln in die Erde bringen. So geht man vor.

Eine Person hält drei Blumenzwiebeln in der Hand.

Für ein farbenfrohes Blütenmeer im kommenden Frühling sollten die Blumenzwiebeln bereits jetzt in den Boden kommen.

Quelle: dpa-tmn

Unsere Breitengrade sind stark von den Jahreszeiten beeinflusst, was sich natürlich auf das Pflanzenwachstum auswirkt. Jede dieser Jahreszeiten hat ihre Besonderheiten und nicht alle Pflanzen kommen ganzjährig damit klar.

Pflanzen passen sich den Jahreszeiten an

Da die Natur aber anpassungsfähig ist, hat sie für ungünstige Standorte, zum Beispiel in Trockenregionen, eine geniale Strategie entwickelt: Pflanzen, die sich für eine gewisse Zeit komplett in den Boden zurückziehen und so selbst monatelange Hitze und Trockenheit im Sommer überstehen.

Diese als Geophyten bezeichneten Pflanzen nutzen nur die gemäßigte Jahreshälfte vom späten Herbst bis ins Frühjahr für ihren gesamten Zyklus. Dadurch wachsen sie sehr schnell. Dieses beschleunigte Wachstum folgt ganz bestimmten Regeln, die beachtet werden sollten, damit man sich an Tulpen und anderen Frühlingsboten im Frühjahr erfreuen kann.

Winterschutz für Pflanzen

Elmar Mai erklärt, wie Pflanzen mit unterschiedlichen Bedürfnissen am besten überwintern.

02.11.2023 | 9:11 min

Beste Zeit zum Pflanzen von Blumenzwiebeln

Noch sind die Zwiebelblumen in absoluter Sommerruhe. Sie fangen aber bald an, neue Wurzeln zu bilden und Vorbereitungen für die Blüte im Frühjahr zu treffen. Daher müssen sie jetzt gut einwachsen, denn in der bald folgenden Kälteperiode müssen sie in der Zwiebel eine komplette Pflanze bilden. Dann bleibt für das Wurzelwachstum keine Zeit mehr.

Zu spätes Pflanzen bringt stets schwächere Ergebnisse. Im Boden geschützt finden während des Winters in der Zwiebel faszinierende Prozesse statt. Unter Kälteeinfluss wandeln sich die Speicherstoffe in eine blühfähige Pflanze um, die sich im Frühjahr "nur noch" strecken muss, um ans Tageslicht zu kommen.

Tag Nacht Länge

Im Frühling und Sommer sind die Tage länger: Es wird früher hell und später dunkel. Im Herbst und Winter sind die Tage kürzer. logo! erklärt, warum das so ist.

17.09.2025 | 1:17 min

Gute Planung für den schönsten Anblick der Frühjahrsblüher

Wer seine botanischen Schätze maximal zur Geltung bringen will, sollte gut planen. Zwiebelblumen müssen nach der Blüte unbedingt stehen bleiben und ihr Laub in Ruhe einziehen, damit sie Reservestoffe für das kommende Jahr bilden können. Sie sollten also so gesetzt werden, dass austreibende Stauden die welkenden Blätter verdecken können.

Kleine Zwiebelblumen sollten in den Vordergrund, hohe mehr nach hinten. Um die Wirkung zu verstärken, empfiehlt sich, immer mehrere Zwiebeln der gleichen Art in Gruppen zu arrangieren. Und um die Blütezeit zu verlängern, sollten frühe, mittlere und späte Sorten gesetzt werden. Die Blütezeit reicht von Februar bei den Schneeglöckchen bis Mitte Mai bei den Tulpen.

Mann arbeitet mit Harke im Garten

Wenn Sie kommende Saison einen schönen Garten möchten, sollten Sie jetzt den Grundstein dafür legen. Wie Sie Pflanzen, Beete und Rasen fürs Frühjahr vorbereiten können.

13.10.2024 | 8:31 min

Blumenzwiebeln richtig einpflanzen

Fast alle Zwiebelblumen sind Sonnenkinder und ein üblicher Gartenboden reicht aus. Selbst ein Kübel mit Blumenerde ist geeignet. Die Pflanztiefe richtet sich nach der Zwiebelgröße: Je größer, desto tiefer. Die Deckschicht sollte doppelt bis dreimal so dick sein wie die Zwiebel hoch ist. Bei feuchten Böden sollte in das Pflanzloch unten etwas Sand eingestreut werden. Als Starthilfe ist eine Portion organischer Dünger angeraten, der den Pflanzen bis zum Frühjahr Nahrung liefert.

Platz im Garten: Herbstzeit

Im Herbst kann man im Garten die farbenprächtige Flora bewundern oder schon für die kommende Saison pflanzen - Reporterin Sabine Platz macht beides.

18.10.2024 | 3:09 min

Der Unterschied zwischen Blumenzwiebeln und Knollen

Im Angebot der Zwiebelpflanzen sind auch Arten, die streng genommen keine Zwiebeln, sondern Knollen bilden. Anemonen, Winterlinge oder der Aronstab können aber genauso wie Blumenzwiebeln behandelt werden, denn sie haben die gleichen Ansprüche - bis auf die Tatsache, dass sie Schatten bevorzugen.

Bei diesen Arten handelt es sich um heimische Gewächse der Buchenwälder, die die kahle Zeit der Wintermonate nutzen, weil sie dann Licht erhalten. Im Sommer schließt sich das Laubdach, die Pflanzen haben Lichtmangel und ziehen ein. In diesen Reigen gehört auch Bärlauch, ein Zwiebelgewächs heimischer Wälder.

Farbenfrohe Herbstbepflanzung
:Wie der Garten auch im Herbst bunt sein kann

Das Sommerende muss nicht Tristesse auf Terrasse und Balkon einläuten. Mit der richtigen Bepflanzung, Bewässerung und Arten-Wahl kann der Herbst zu Hause zum Hingucker werden.
Herbst-Astern
mit Video

Blumenzwiebeln wählen und schützen

Eigentlich sind die Zwiebeln völlig problemlos. Sie sollten aber frei von Schimmel sein. Wer Wühlmäuse im Garten hat, sollte bei Tulpen aufpassen, denn sie sind "Mäusefutter". Hier sind Schutzkörbe um die Zwiebeln unerlässlich. Alternativ können verstärkt Narzissen gesetzt werden, denn sie haben giftige Zwiebeln und bleiben verschont.

Elmar Mai ist Garten-Experte in der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

Tipps zur Rasenpflege
:Unkraut ade: So bleibt Rasen dauerhaft gesund

Kurz, saftig-grün und frei von Unkraut: So sieht der perfekte Rasen aus. Damit das gelingt, ist intensive Pflege nötig. Fünf Tipps für einen dauerhaft gesunden und grünen Rasen.
von Elmar Mai
Utensilien für Gartenarbeit liegen auf dem Rasen, im Vordergrund eine Gießkanne.
mit Video

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Thema
Garten & Balkon

Mehr zum Thema Garten & Balkon

  1. Elegantes Ziergras wiegt sich sanft im warmen Sonnenlicht und schafft eine friedliche, natürliche Szene.

    Für jeden Standort geeignet:Ziergräser: Schön und einfach für den Garten

    von Anja Koenzen
    mit Video
  2. Feigenbaum mit Blättern und Früchten.

    Feigen selbst anbauen und ernten:So gedeiht der Feigenbaum im eigenen Garten

    von Anja Koenzen
    mit Video
  3. Ein Beet in einem insektenfreundlichen Garten mit Stauden, wie Phlox, Sonnenbraut und Staudensonnenblume.

    Phlox, Sonnenhut, Aster und Co.:Stauden im Garten: Auswahl, Standort, Pflege

    von Elmar Mai
    mit Video
  4. Eine Pflanze wird über einer Schubkarre mit Blumenerde in einen Topf gepflanzt.

    Wichtige Nährstoffe für Pflanzen:So finden Sie die perfekte Blumenerde

    von Anja Koenzen und Anne Waltermann
    mit Video

Mehr zum Thema Herbst

  1. Ein Hund eilt seinem Herrchen (nicht im Bild) unter einem herbstlich verfärbten Baum voraus.

    Kastanien, Pfützen und Co.:Gesundheitsgefahren für Hunde im Herbst

    von Sophie Petersen
    mit Video
  2. Ein im Wald hockender Mann schneitet den Stiel eines Pilzes ab.

    Doppelgänger im Wald beachten:Vorsicht giftig! Pilze richtig sammeln

    von Malin Ihlau
    mit Video
  3. Spinne in der Badewanne

    Winkelspinne, Kreuzspinne und Co:Was hilft, wenn Spinnen ins Haus krabbeln?

    von Christian Thomann-Busse
    mit Video
  4. Ein Mann hält einen Kürbis in die Kamera vor strahlend blauem Himmel.

    Genuss nicht nur an Halloween:Welcher Kürbis sich wofür am besten eignet

    von Armin Roßmeier
    mit Video