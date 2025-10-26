Blütenpracht im Herbst:Mit prächtigen Stauden die Gartensaison ausklingen lassen
Gute Aussichten trotz trister Tage: Im Herbst und frühen Winter muss man auf Farbe im Garten nicht verzichten - es gibt Stauden, die noch blühen. Worauf es bei der Auswahl ankommt.
Stauden sind krautige, mehrjährige Pflanzen, die nicht verholzen, also keine harten Holzstrukturen ausbilden. Botanisch zählen auch Gräser oder Farne dazu. Gärtner jedoch verstehen unter Stauden vorwiegend Blütenpflanzen.
Es gibt Stauden, die immergrün sind. Doch die meisten Stauden sterben im späten Herbst oberirdisch ab. Sie ziehen sich im Winter an oder in den Boden zurück. Dann bilden sie flache Blattrosetten oder unterirdische Knollen, Rhizome oder Zwiebeln, die im kommenden Jahr wieder austreiben.
Mit Stauden den Garten gestalten
Der legendäre Staudenzüchter Karl Förster hat die sieben Jahreszeiten im Garten eingeführt und mit den Worten kommentiert: "Alles zu seiner Zeit". Seiner Erfahrung nach gibt es sieben Höhepunkte in der Blütenabfolge: Vorfrühling, Frühling, Frühsommer, Hochsommer, Vorherbst, Hauptherbst und Spätherbst. Dadurch haben Gartenliebhaber viele Gestaltungsmöglichkeiten und Insekten rund ums Jahr Nahrung.
Stauden bilden das Gerüst im Garten, daher ist es wichtig, sie überlegt einzusetzen. Sie sollten genügend Platz bekommen, um ihren Zuwachs nicht zu behindern, denn Stauden können jahrzehntealt und recht groß werden.
Doch nicht alle Stauden gedeihen überall gleich gut, da sie aus vielen Ländern mit unterschiedlichen Klimazonen stammen und verschiedene Bedürfnisse haben. Daher ist es wichtig, die Hinweise zu den Pflanzen zu beachten, oder sich im Fachhandel beraten zu lassen.
Eine Auswahl schöner Herbststauden
Stauden pflanzen und pflegen im Herbst und Winter
Es kann sein, dass durch frühe Nachtfröste die Stauden nach dem Pflanzen Einwachsprobleme haben. Daher sind Verluste bei Herbstpflanzungen nicht auszuschließen.
Ideal wäre für die Einpflanzung eigentlich das Frühjahr, damit sie gut einwurzeln können. Wichtig ist bei vielen der Laub einziehenden Arten eine schützende Abdeckung im Winter. Gedüngt wird erst wieder ab Februar mit Langzeitdünger.
