Gute Aussichten trotz trister Tage: Im Herbst und frühen Winter muss man auf Farbe im Garten nicht verzichten - es gibt Stauden, die noch blühen. Worauf es bei der Auswahl ankommt.

Stauden sind krautige, mehrjährige Pflanzen, die nicht verholzen, also keine harten Holzstrukturen ausbilden. Botanisch zählen auch Gräser oder Farne dazu. Gärtner jedoch verstehen unter Stauden vorwiegend Blütenpflanzen.

Es gibt Stauden, die immergrün sind. Doch die meisten Stauden sterben im späten Herbst oberirdisch ab. Sie ziehen sich im Winter an oder in den Boden zurück. Dann bilden sie flache Blattrosetten oder unterirdische Knollen, Rhizome oder Zwiebeln, die im kommenden Jahr wieder austreiben.

Mit Stauden den Garten gestalten

Der legendäre Staudenzüchter Karl Förster hat die sieben Jahreszeiten im Garten eingeführt und mit den Worten kommentiert: "Alles zu seiner Zeit". Seiner Erfahrung nach gibt es sieben Höhepunkte in der Blütenabfolge: Vorfrühling, Frühling, Frühsommer, Hochsommer, Vorherbst, Hauptherbst und Spätherbst. Dadurch haben Gartenliebhaber viele Gestaltungsmöglichkeiten und Insekten rund ums Jahr Nahrung.

Stauden bilden das Gerüst im Garten, daher ist es wichtig, sie überlegt einzusetzen. Sie sollten genügend Platz bekommen, um ihren Zuwachs nicht zu behindern, denn Stauden können jahrzehntealt und recht groß werden.

Doch nicht alle Stauden gedeihen überall gleich gut, da sie aus vielen Ländern mit unterschiedlichen Klimazonen stammen und verschiedene Bedürfnisse haben. Daher ist es wichtig, die Hinweise zu den Pflanzen zu beachten, oder sich im Fachhandel beraten zu lassen.

Eine Auswahl schöner Herbststauden

Astern Myrtenaster, Kissenaster oder Raublattastern haben einige Sorten, die bis zum Frost blühen. Ein Trick: Schneidet man sie im Mai halb zurück, blühen sie zwar später, dafür aber umso üppiger. Bergenien Sie blühen zwar erst wieder im Frühjahr, doch ihr immergrünes Laub ist ein wichtiger Winterschmuck im Staudenbeet. Chrysanthemen Sie sind wohl das Highlight in jedem Herbstgarten. Die große Sortenfülle umfasst Farben in allen Gelb-, Rot- und Rosatönen. Doch nicht alle Sorten sind winterhart. Um die Blüte zu fördern, ist ein Rückschnitt im Juni erforderlich. Beim Gartenboden ist es wichtig, dass er einen gewissen Kalkgehalt hat. Außerdem ist Winterschutz unabdingbar. Christrosen und Lenzrosen Christrosen läuten das alte Gartenjahr aus, Lenzrosen das neue Gartenjahr ein. Diese immergrünen Arten fühlen sich im Halbschatten am wohlsten. Italienischer Aronstab Er verträgt Schatten und bildet mit Christ- und Lenzrosen sowie anderen Schattenstauden eine schöne Gemeinschaft. Eine Besonderheit ist sein pfeilförmiges Blatt. Im Herbst ist vor allem der Fruchtstand mit den knallroten Beeren ein schöner Blickfang bis zum Frost. Storchschnabel "Rozanne" Er ist ein unermüdlicher Dauerblüher von Mai bis November - und beinahe unverwüstlich. Die 40 Zentimeter hohe Staude wächst fast überall. Lampionblume Sie punktet vor allem durch ihre orangefarbenen Lampions als Samenkapsel. Daher sind sie bis in den Winter ein schönes Strukturelement im Garten. Lilientraube Sie bildet wintergrüne, dichte Laubschöpfe mit violettblauen Blüten. Diese kleine Staude eignet sich vor allem für kleine Gärten oder Kübel.

Stauden pflanzen und pflegen im Herbst und Winter

Es kann sein, dass durch frühe Nachtfröste die Stauden nach dem Pflanzen Einwachsprobleme haben. Daher sind Verluste bei Herbstpflanzungen nicht auszuschließen.

Ideal wäre für die Einpflanzung eigentlich das Frühjahr, damit sie gut einwurzeln können. Wichtig ist bei vielen der Laub einziehenden Arten eine schützende Abdeckung im Winter. Gedüngt wird erst wieder ab Februar mit Langzeitdünger.

