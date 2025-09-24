Fledermäuse sind bedroht - durch das Insektensterben und fehlende Höhlen. Für den Winterschlaf brauchen die Tiere geeignete Plätze. Wie man in Haus und Garten helfen kann.

Sie erscheinen während der Dämmerung und kommunizieren per Ultraschall: Fledermäuse. Christian Ehrlich und Valentina Kurscheid begeben sich auf ihre Spuren. 05.09.2025 | 2:59 min

Im Herbst herrscht besonders großer Flugbetrieb bei Fledermäusen. Das hat mehrere Gründe: Erstens fliegen auch die Jungtiere mit herum, die bis in den August noch in den Wochenstuben ihrer Mütter hingen. Zweitens müssen sich alle Flattertiere, egal ob jung oder alt, im Herbst in sehr kurzer Zeit einen großen Fettvorrat anfressen, um den langen Winterschlaf (von November bis März/Anfang April) zu überstehen.

Und zusätzlich ist jetzt Paarungszeit. Die Befruchtung und die Entwicklung der Embryonen erfolgen aber erst mit dem Aufwachen im nächsten Frühjahr - nach fünf bis sechs Monaten Winterschlaf.

Fakten zur Fledermaus

Fliegende Säugetiere Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die im Laufe der Evolution das aktive Fliegen erlernt haben. Mit großem Erfolg: Weltweit gibt es geschätzt 1.450 Arten Fledermäuse, bei uns heimisch sind 25. So alt werden Fledermäuse Für ein derart winziges Tier können Fledermäuse ziemlich alt werden: Über 20 Jahre schaffen etliche Arten, die älteste Fledermaus wurde sogar über 40 Jahre alt (eine Brandtfledermaus aus Sibirien). Unsere heimische Zwergfledermaus kann bis zu 16 Jahre alt werden. Fledermaus-Größen im Vergleich Die Zwergfledermaus wiegt bei einer Körperlänge von circa fünf Zentimetern nur fünf Gramm - und passt mit angelegten Flügeln somit in eine Streichholzschachtel. Ihre Flügelspannweite beträgt knapp 25 Zentimeter.



Die größte heimische Fledermaus-Art ist das Große Mausohr mit einem Gewicht von etwa 25 Gramm und etwa 40 Zentimetern Flügelspannweite - sie sind die typischen "Kirchturmbewohner". Zum Vergleich: Die größten tropischen Flughunde, Kalongs, haben eine Spannweite von bis zu 1,70 Metern und ein Gewicht von einem Kilogramm. Nahrung der Fledermäuse Fledermäuse sind in der Regel nachtaktiv, alle heimischen Arten ernähren sich fast ausschließlich von Insekten - eine Zwergfledermaus kann zum Beispiel bis zu 500 Mücken pro Stunde fangen. Die Fledermaus - ein soziales Tier Fledermäuse sind hochsoziale Tiere, die oft in Gruppen zusammenleben. Es gibt aber auch Arten, die einzelgängerisch leben. Und auch die meisten Männchen der heimischen Arten leben die meiste Zeit des Jahres alleine.

Fledermäuse in Deutschland vom Aussterben bedroht

Dieser Winterschlaf ist nötig, da es in der kalten Jahreszeit quasi keine Fluginsekten gibt, von denen sich die Fledermäuse ernähren. Eine Fledermaus kann je nach Art mehrere Tausend Insekten pro Nacht im Flug fangen.

Aufgrund des fortschreitenden Insektensterbens wird das aber immer schwieriger für die Tiere, weswegen alle heimischen Fledermäuse auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten stehen.

Vor 200 Jahren entdeckte ein Forscher das Geheimnis der Fledermäuse. 20.10.2024 | 2:10 min

Verstecke für Fledermäuse werden rarer

Man unterscheidet bei Fledermäusen zwei unterschiedliche Formen der Unterschlüpfe: Tagesquartiere und Winterquartiere. Im Tagesquartier verbringen Fledermäuse über Kopf hängend schlafend den Tag, bevor sie dann in der Dämmerung auf Jagd gehen.

Hierfür eignen sich je nach Art Baumhöhlen, Felshöhlen oder -spalten, Ritzen im Mauerwerk oder Dachböden. Solche Versteckmöglichkeiten finden Fledermäuse immer seltener, da alte Bäume abgeholzt, Gebäude gedämmt und Höhlen geschlossen werden.

Echo-Ortung erklärt: So finden sich Fledermäuse nachts zurecht. 30.08.2025 | 1:02 min

Fledermaus sucht Ein-Zimmer-Appartement

Als Winterquartier eignen sich vor allem Höhlen, Gewölbekeller und Dachböden. Die Ansprüche der Fledermäuse sind dabei recht hoch: Das Winterquartier muss frostfrei, aber auch nicht zu warm (ungefähr drei bis neun Grad Celsius), leicht feucht, frei von Zugluft und vor allem ruhig sein. Zusätzlich ist es wichtig, dass sich die Fledermaus in dem Unterschlupf an einer möglichst rauen Fläche festklammern kann.

Haben einige Fledermäuse "gute Erfahrungen" mit einem Winterquartier gemacht, also den Winter überlebt, kommen häufig immer mehr Tiere dorthin, manchmal auch aus mehreren Arten.

Bei sinkenden Temperaturen am Ende des Jahres bereiten sich viele Tiere auf den Winterschlaf vor. In einem Tierpark in Hamburg wird ihnen dabei geholfen. 25.11.2024 | 3:49 min

So können Rückzugsorte für Fledermäuse geschaffen werden

Der Mensch kann Fledermäuse bei der komplizierten Wohnungssuche unterstützen und damit aktiv zum Artenschutz beitragen. In Gärten und an Häusern - bevorzugt an Häuserecken - können Fledermauskästen aufgehängt werden, die von den Flattertieren als Tagesquartiere genutzt werden, also nur in der warmen Jahreszeit als Unterschlupf dienen.

Idealerweise hängt man diese im Herbst auf. Damit verlieren sie eventuell irritierende Gerüche über den Winter und stehen vor allem pünktlich zum ersten Ausflug der Fledermäuse im Frühjahr zur Verfügung.

Fledermäuse sind für manche unheimliche und für andere faszinierende Tiere. Einige Arten sind vom Aussterben bedroht. Tierschützer Christian Ehrlich zeigt, wie Sie den Tieren helfen können. 05.09.2025 | 8:33 min

Solche Fledermauskästen aus Holz oder Holzbeton kann man kaufen oder ganz leicht selbst bauen. Bauanleitungen findet man auf den Websites vieler Naturschutzverbände, beispielsweise beim Nabu.

Wichtig: Der Kasten muss eine raue Landefläche besitzen, einen recht engen Einstiegsschlitz, keine Zugluft und Nässe zulassen sowie in etwa vier Metern Höhe hängen. Der Anflugbereich sollte zudem frei von störenden Ästen und vor allem von Lichtquellen sein.

Hilflose Fledermaus gefunden - was tun? Grundsätzlich gilt: Wenn man eine Fledermaus am Tage findet, braucht sie Hilfe. Verletzte oder schwache Fledermäuse sowie Fledermaus-Jungtiere, die am Boden liegen, sollten auf schnellstem Wege zu einer Wildtier-Auffangstation oder einer Fledermaushilfe gebracht werden. Oft haben die örtliche Feuerwehr, Tierarztpraxen oder Naturschutzverbände einen entsprechenden Kontakt.



Das Tier sollte mit Handschuhen gegriffen oder mithilfe eines Handtuchs eingesammelt werden, da die Tiere nicht durch den Stoff beißen können. Zum Transport eignen sich beispielsweise Pappkartons. Es beruhigt die Tiere, wenn sie im Dunkeln transportiert werden.



Geben Sie dem Fundtier kein Wasser und auch kein Futter, dies kostet zu viel Zeit und sollte nur von Experten (oder auf Anweisung von Experten) erfolgen, da eine falsche Versorgung zum Tode des Tieres führen kann. Fledermaus im Haus verirrt - was tun? Gerade im Herbst kann es schon mal vorkommen, dass Fledermäuse sich in ein Zimmer "verfliegen", das liegt am erhöhten "Flugverkehr" im Herbst und an vielen unerfahrenen jungen Fledermäusen, die dann unterwegs sind.



Wichtig: Locker bleiben, denn es kann eigentlich nichts passieren, die Fledermäuse greifen nicht an und verhalten sich in der Regel ruhig, wenn man sie nicht stört. Das Beste ist, die Tiere bis zum nächsten Abend dort zu belassen, wo sie hängen (etwa in der Gardine) und dann alle Fenster weit aufzumachen, sodass sie von alleine rausfliegen.



Wenn dies nicht möglich oder gewünscht ist, man sie also einfangen muss, geht das vorsichtig mit Handschuhen oder Handtüchern. Bis zum nächsten Abend kann man sie zum Beispiel in einen dunklen Karton setzen und dann in der Dämmerung fliegen lassen. Achtung: Wenn man sie tagsüber raussetzt, sterben sie häufig, weil sie sich bei Helligkeit nicht gut genug zurechtfinden. Fledermäuse im Winterschlaf nicht stören Gefährlich für Fledermäuse im Winterschlaf ist es, wenn sie gestört werden und dadurch aus ihrem Schlaf aufwachen. In einer Stunde, die sie wach verbringen, verbrauchen sie in etwa so viel Energie wie sonst innerhalb einer ganzen Woche Winterschlaf. Deshalb ist es äußerst wichtig, die Tiere im Winter nicht zu stören, sie also nicht anzufassen, anzuleuchten oder am Quartier zu rütteln.



Übrigens: Wer Fledermaus-Winterquartiere entdeckt, kann gerne den örtlichen Naturschutz-Organisationen oder einer Fledermausstation Bescheid geben (findet man im Internet), die freuen sich über solche Daten.

Winterschlaf: Fledermäusen fehlen passende Orte

Ein künstliches Winterquartier für Fledermäuse einzurichten, ist dagegen gar nicht so einfach. Geeignet sind vor allem nicht ausgebaute Dachböden oder Dachstühle von Ställen oder Schuppen.

Sollte es keine Öffnungen geben, die den Fledermäusen als Eingang dienen können, gibt es inzwischen Möglichkeiten, diese auch bei einer Dachsanierung einzubauen. Sogenannte "Fledermausziegel" haben einen wettergeschützten Einstiegsschlitz für die Fledermäuse.

ZDFtivi | logo! : Die Nacht der Fledermäuse Einige Fledermausarten gehören zu den bedrohten Arten - deshalb ist es besonders wichtig, die nachtaktiven Flatterer zu schützen.

Beim Einzug von Fledermäusen Geduld haben

Auf dem Dachboden selbst können Hausbesitzer dann einfach einen oder mehrere der üblichen Fledermauskästen (entsprechend den Kästen für Tagesquartiere) aufhängen, die aber eben "indoor" aufgehängt werden.

Wer keinen geeigneten Dachboden besitzt, kann sich beispielsweise bei der Gemeinde oder Stadt informieren, ob es geeignete leer stehende Gebäude gibt. Der Bezug von neu angelegten Winterquartieren kann übrigens mehrere Jahre dauern - die Rückkehr der bedrohten Fledermäuse braucht Geduld.