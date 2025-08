Welches Obst darf ich in der Öffentlichkeit pflücken?

Mirabellen am Wegrand: pflücken verboten oder erlaubt?

Äpfel, Brombeeren, Zwetschgen - Sommerzeit ist Obst-Zeit. Dabei gibt es leckere, frische Früchte nicht nur in Supermärkten und Bioläden, auf Märkten oder an Straßenständen zu kaufen. Sie wachsen auch entlang öffentlicher Wege. Doch darf man dort bedenkenlos zugreifen? Wissenswertes über Regeln zur Ernte im öffentlichen Raum.

Darf ich Früchte wie Brombeeren in der freien Natur pflücken?

Für das Sammeln von Wildpflanzen gilt das Bundesnaturschutzgesetz. In der freien Natur dürfen wild wachsende Früchte in geringen Mengen für den persönlichen Eigenbedarf gepflückt werden, ebenso wie Blumen oder Pilze. Das ist die sogenannte Handstraußregel.

Die Menge, die man sammeln darf, entspricht in etwa dem, was man zwischen Daumen und Zeigefinger fassen kann, also einem "Handstrauß". Für Pilze gilt ein Richtwert von ein bis zwei Mahlzeiten. Dabei ist es wichtig, die Pflanzen nicht zu beschädigen. Wer Obst pflücken möchte, sollte sicherstellen, dass der Strauch nicht auf Privatgrund steht.