Platz im Schlossgarten: Dornburg

von Sabine Platz 25.07.2025 | 05:30 |

Wie wäre es mit einem Besuch in einem Schlossgarten, in Dornburg in Thüringen zum Beispiel? Denn der Schlossgarten, den Sabine Platz dort ausfindig gemacht hat, den muss man gesehen haben.