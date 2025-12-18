Hunderttausende Sendungen täglich:Pakete im Dauertakt: Weihnachtsstress im Verteilzentrum
von Sven Rieken
Förderbänder, Zeitdruck, Nachtschichten. Vor Weihnachten läuft das Paketzentrum Hamburg am Limit. Noch bis vier Tage vor Heiligabend abgeschickte Pakete sollen zum Fest ankommen.
Tag oder Nacht spielt hier keine Rolle - in den beiden großen Gewerbehallen im Hamburger Osten ist die Geräuschkulisse immer gleich: Es surrt, klingelt und brummt. Hin und wieder sind ein paar singende Stimmen zu hören.
In Deutschlands zweitgrößtem Paketzentrum ist Weihnachtsmodus: Vier Schichten mit mehr als 800 Wichteln aus 60 Nationen ent- und beladen Lkw, überwachen die kilometerlangen Laufbänder und retten Pakete, die die Scanner nicht entziffern können.
Hunderttausende Sendungen an einem Tag
780.000 Sendungen an einem Tag - der Spitzenwert vom 2. Dezember bedeutet umgerechnet, dass jeder zweite Hamburger Haushalt ein Paket verschickt hat. Deutschlandweit waren es an diesem Tag mehr als zwölf Millionen Sendungen.
Für Paketzentrumleiter Bastian Bechtloff der normale Wahnsinn im Advent: "Wenn man so will, sind alle, die hier helfen, Teil des Weihnachtsmanns. Wichtel", sagt er.
Wenn irgendwas unrund liefe, erklärt er auf einem Rundgang, wäre eine Sirene zu hören und eine Lautsprecherdurchsage nennt den Ort der Störung. Oft sind es nicht gut gepackte Pakete:
Paket-Detektive entziffern Handschriften
Häufig liegt die Ursache im Inneren des Kartons. Abteilungsleiter Robert Szyszka beschreibt, wie schlecht verpackte Sendungen die Anlage aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn sich schwere Gegenstände frei bewegen - vergangenes Jahr war es eine Bowlingkugel - verändert sich die Gewichtsverteilung. "Der Sorter fährt Kurven. Im schlimmsten Fall kann das tatsächlich zu einem Crash führen."
Ein Crash ist selten. Häufiger dagegen landen Sendungen bei den Paketdetektiven. Die haben ihren kleinen Bereich in der Halle und müssen schlechte Handschriften oder schlechte Drucke erkennen oder einfach nur raten. Abteilungsleiter Szyszka erklärt:
Zahlendreher in Postleitzahlen seien ebenso "beliebte Klassiker."
So steuert das Paketzentrum Hamburg die Paketflut
Ein besonderes Merkmal des Paketzentrums Hamburg hilft, den Ansturm zu lenken: Die Anlage besteht aus einem alten und einem neuen Gebäude, verbunden über eine zweistöckige Brücke mit Förderbändern - das ist einmalig in Deutschland.
"Das ist unsere Verbindungsbrücke", sagt Szyszka. "Wir können hier 3.000 bis 3.500 Sendungen pro Stunde in jede Richtung bewegen." Arbeitsspitzen lassen sich so ausgleichen, Kapazitäten flexibel steuern.
Am frühen Abend kommt noch etwas mehr Anspannung auf: Der "Cut off" rückt näher, der Zeitpunkt, an dem der letzte Lkw zu einem bestimmten Ziel aufbricht. An der digitalen Anzeige für das Paketzentrum Berlin Ludwigsfelde steht 20:15. Die Sendungen, die bis zu dieser Uhrzeit "an Bord sind" gehen noch in derselben Nacht auf die Reise. Und - so der Normalfall - sind am nächsten Tag schon beim Empfänger.
Stichtag für Weihnachtspakete: 20.12.2025
Spätestens beim Verladen aber endet die Automatisierung. Hier sind die meisten Mitarbeiter im Einsatz. Es hat etwas vom 80er-Jahre-Computerspiel "Tetris" - immer die passende Lücke für das passende Paket finden, möglichst wenig Luft lassen. Schwere Pakete kommen nach unten, leichte nach oben. Bis zu 30 Kilogramm dürfen die Sendungen wiegen.
Niederlassungsleiterin Katharina Putz - zuständig für den gesamten Norden - gibt dazu noch ein Versprechen: "Pakete, die bis zum 20.12. im Shop landen, sind zum Fest unterm Tannenbaum."
Die Post nennt das Leistungsversprechen. Für das Paketzentrum Hamburg heißt das 24 Stunden durchmachen. Helfer vom Weihnachtsmann zu sein, ist eben auch ein ziemlich herausfordernder Job.
Sven Rieken ist Reporter im ZDF-Studio in Hamburg.
