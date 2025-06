DHL erhöht Preise für Privatkunden-Pakete ins Ausland

Beim Paketversand ins Ausland erhöht der Post-Konzern DHL die Preise. Der Transport eines bis zu zwei Kilogramm schweren Päckchens, das in EU-Staaten geschickt wird und das online frankiert wurde, kostet ab Juli 6,99 Euro und damit 50 Cent mehr als bislang, wie der Logistikkonzern in Bonn mitteilte.

Ein bis zu fünf Kilo schweres Paket verteuert sich um einen Euro auf 20,49 Euro, wenn man es in der Filiale frankieren lässt.

Konzern: "Deutlich gestiegene" Kosten

DHL begründet die neuen Preise mit "deutlich gestiegenen" Lohn-, Transport- und Zustellkosten. Insbesondere die Kosten für den Transport auf der Straße seien gestiegen. "Zudem gibt es höhere Anforderungen und damit auch einen größeren Aufwand für das Handling internationaler Sendungen, die per Flugzeug transportiert werden."

