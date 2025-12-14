  3. Merkliste
  4. Suche
Ratgeber

Lichterkette und Stromkosten: Das sollten Verbraucher wissen

Lichterketten ohne Risiko:Tipps für sichere und sparsame Weihnachtsbeleuchtung

von Alexandra Tiete

|

Festliche Beleuchtung sicher und energiesparend einsetzen: Wie Sie Lichterketten richtig auswählen, die Stromkosten möglichst niedrig halten und Schadstoffe im Produkt vermeiden.

Lichterketten in einem Glas

Weihnachten bedeutet festliche Beleuchtung - doch diese kann auch Risiken bergen. Überlastete Steckdosen oder minderwertige Lichterketten können zur Brandursache werden.

25.11.2025 | 5:48 min

In der Adventszeit schafft warmes Licht eine besonders weihnachtliche Atmosphäre. Sicherheit und Sparsamkeit im Hinblick auf den Stromverbrauch sollten dabei nicht zu kurz kommen. Auch in puncto Brandrisiko gibt es einiges zu beachten.

Was kostet eine Lichterkette pro Stunde?

Eine LED-Kette mit acht Watt verursacht bei einem Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde Kosten von rund zwei bis drei Cent pro Stunde. Ältere Modelle mit kleinen Glühbirnchen verbrauchen oft 30 bis 50 Watt, manchmal sogar mehr. Sie liegen im Energieverbrauch und damit dem Strompreis deutlich höher.

Moderne LED-Lichterketten gehören zu den effizientesten Leuchtmitteln überhaupt. Viele Modelle benötigen nur drei bis zehn Watt. Auch wenn sie täglich mehrere Stunden leuchten, bleiben die Kosten überschaubar.

Karen Grass mit einer Glühbirne

40 Cent pro Kilowattstunde im Schnitt - wir zahlen den höchsten Strompreis in Europa. Wer profitiert von den 40 Cent und warum ist Strom in Deutschland so teuer?

22.10.2025 | 21:15 min

Wer seine Beleuchtung noch effizienter nutzen möchte, setzt auf Zeitschaltuhren oder smarte Steckdosen. Sie verhindern, dass Lichterketten unbeabsichtigt die ganze Nacht durchlaufen.

GS-Prüfsiegel steht für zusätzliche Sicherheit

Lichterketten können gefährlich werden, wenn Sicherheitsregeln ignoriert werden. Achten Sie beim Kauf unbedingt auf diese beiden Siegel:

  • CE-Siegel: Pflichtkennzeichen für Produkte, die EU-Richtlinien entsprechen
  • GS-Siegel: Kennzeichen für Produkte, die Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) erfüllen

Das Siegel CE steht für "Conformité Européenne" (französisch für "Europäische Konformität") und bescheinigt seitens des Herstellers, dass ein Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Das Prüfsiegel GS steht für geprüfte Sicherheit.

selbstgebastelte Pilzlampe im Studio

Lichtdesign schafft Atmosphäre und kann für gute Stimmung sorgen. Interior-Designern Emell Gök Che zeigt, wie man der Wohnung mit dem richtigen Lampeneinsatz einen neuen Charakter geben kann.

12.11.2025 | 6:53 min

Das CE-Siegel sei eine Erklärung, die der Hersteller selbst abgebe; das GS-Siegel hingegen erfordere eine richtige Prüfung, erläutert Joachim Bühler, Geschäftsführer vom TÜV-Verband Berlin. Das GS-Zeichen weise darauf hin, ob das Produkt sowohl die EU-Richtlinien als auch zusätzliche Sicherheitsvorgaben erfülle, so der Experte.

Schadstoffe in Lichterketten: Worauf Sie beim Kauf achten sollten

Sehr günstige Lichterketten können problematische Stoffe enthalten. "In manchen Kabeln stecken Weichmacher wie Phthalate, die im Verdacht stehen, hormonwirksam zu sein", so Luise Körner, Teamleiterin Chemie beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.

Die Expertin erwähnt, dass auch Schwermetalle wie Blei in Lötstellen, bromierte Flammschutzmittel und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAK, vorkämen und als gesundheitsschädlich gälten. "Diese Stoffe können ausdünsten, sich im Hausstaub anreichern oder durch Berührung, zum Beispiel beim Schmücken, aufgenommen werden."

Die Grafik zeigt, wie sich Schadstoffe im menschlichen Körper verbreiten können. Viele bunte Punkte symbolisieren die Belastung durch Schadstoffe, die über Umwelt oder Produkte aufgenommen werden.

In manchen Dingen können Schadstoffe stecken, die wir aufnehmen können. Aber wie werden die Stoffe entdeckt?

23.06.2025 | 1:43 min

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, wählt Produkte mit GS-Siegel. Denn für diese Zertifizierung müssen bestimmte Schadstoffgrenzen eingehalten werden.

Innen oder außen? So wählen Sie die richtige Schutzart

Für den Außenbereich spielt die Schutzart eine zentrale Rolle. Mindestens IP44 sollte es sein, denn nur dann ist die Lichterkette gegen Spritzwasser geschützt. Die Schutzart ist in der Regel auf der Verpackung oder im Produktdatenblatt angegeben.

Für Innenräume reicht IP20. Doch Verbraucher sollten dringend die Wärmeentwicklung im Blick behalten.

Dom

Die alten Lampen des Kölner Doms weichen neuen LED-Strahlern. Gekostet hat die Modernisierung über zwei Millionen Euro. Über 60 Prozent der Energiekosten sollen so eingespart werden.

20.04.2025 | 1:29 min

Brandschutz: Worauf es ankommt

Auch LED-Netzteile können bei einem Defekt heiß werden. Deshalb gilt: Lichterketten nicht hinter Vorhängen verstecken, nicht auf brennbare Deko legen und nicht in der Nähe trockener Tannenzweige betreiben.

Besonders wichtig: Mehrfachsteckdosen niemals hintereinanderschalten. Dieses sogenannte "Kaskadieren" kann zu Überhitzung führen und im schlimmsten Fall Brände auslösen.

Stromkosten senken
:Strom sparen: Sieben Tipps gegen Stromfresser

Mit kleinen Anpassungen im Alltag lässt sich im Haushalt der Energieverbrauch senken. Sieben Tipps, wie man Strom und damit auch Geld sparen kann.
von Marie Vandenhirtz
mit Video3:07
Eingeschalteter Schutzschalter einer Mehrfachsteckdose

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 25.11.2025 ab 09:05 Uhr.
Thema
Weihnachten

Mehr zum Thema Weihnachten

  1. Blick in eine weihnachtlich beleuchtete Einkaufspassage

    Mentale Gesundheit in der Weihnachtszeit:Weihnachten ohne Stress: Entspannt in die Feiertage starten

    von Sarah Hufnagel
    mit Video8:55
  2. Weihnachtsbaumverkauf

    Alternativen zur Nordmanntanne:Nachhaltige Weihnachtsbäume - geht das?

    von Alice Schirasi und Elmar Mai
    mit Video7:16
  3. Zubereitung von Teig für festliche Plätzchen mit verschiedenen Ausstechern

    Gut und günstig backen:So können Sie teure Backzutaten ersetzen

    von Jenna Busanny
    mit Video5:51
  4. Schoko-WeihnachtsmännerSymbolbild: Weihnachtsmänner aus Schokolade stehen in einem Regal in einem Markt einer Supermarktkette.

    Trotz fallender Kakaopreise:Preisanstieg bei Weihnachtsschokolade: Woran liegt das?

    von Annette Yang
    mit Video2:53

Weitere Ratgeber-Themen

  1. Ein elektronischer Einkaufwagen zum bezahlen auf einer Website.

    Betrug mit Brennholz, Heizöl und Co. :So erkennen Sie Fakeshops für Brennstoffe

    von Cornelia Petereit
    mit Video3:21
  2. Schwarze Trüffel

    Trüffel: Edelpilze mit viel Aroma:Einfach aber edel - Trüffel sind Highlights in der Küche

    von Ebba Petzsche
    mit Video4:27
  3. Eine Mehrfachsteckdose in die ein Smartphone mit Kabel eingesteckt ist.

    Auf das richtige Laden kommt es an:Akku-Mythen im Check: So schonen Sie den Akku

    von Luisa Herbring und Anjuli Damen
    mit Video2:40
  4. Ein geöffneter Cremetiegel mit Inhalt steht im Badezimmer.

    Hyaluronsäure in Kosmetik:Was Hyaluron-Produkte für die Haut bewirken

    von Corinna Klee
    mit Video4:13