Die Übersicht zeigt: Der Strompreis schwankt je nach Nachfrage und Produktion. Heißt: In der Regel ist er ab frühmorgens bis zur Mittagszeit teuer und zieht am frühen Abend bis zum Höhepunkt um 20 Uhr erneut an. Gegen Mittag fällt er, wenn die Produktion insbesondere von Solarstrom anläuft. Günstig wird Energie auch in der späten Nacht, weil die Nachfrage gering ist. Sollten sich diese Tarife durchsetzen, könnte sich die Nachfrage besser auf den gesamten Tag verlagern, wenn künftig alle ihre Autos oder Stromspeicher in günstigeren Zeiten aufladen.