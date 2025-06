Warnungen vor Blitzern per App oder Navi könnten für viele Autofahrer eine praktische Hilfe sein. Doch der Einsatz ist in Deutschland seit dem Jahr 2002 streng geregelt. Was genau ist verboten, welche Alternative gibt es und wie lauten die Regelungen für das Ausland?

So funktionieren Radarwarner

Die Radarwarner würden Informationen entweder per Detektion von Laser- oder Radarstrahlen in der Umgebung sammeln oder auf eine Datenbank in Navigationssystemen oder Handy-Apps zurückgreifen, in der stationäre Blitzer als sogenannte "Points of Interest" (POI) gespeichert sind.