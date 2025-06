Ausgleich für ungenutzen Strom: Was dahinter steckt

Windräder, die sich drehen könnten, aber abgeschaltet werden. Und trotzdem fließt Geld. Im vergangenen Jahr erhielten Betreiber von Wind- und Solaranlagen in Deutschland rund 554 Millionen Euro Entschädigung für Strom, der nie produziert oder eingespeist wurde. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums an den Linken-Abgeordneten Dietmar Bartsch hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Stromautobahnen noch nicht ausreichend ausgebaut

Der Grund dafür liegt nicht in einem technischen Defekt oder mangelndem Wind, sondern in Engpässen im Stromnetz. Wenn an besonders sonnigen oder windreichen Tagen zu viel Strom erzeugt wird, den die vorhandenen Leitungen nicht weitertransportieren können, greifen die Netzbetreiber zu einem Notfallinstrument: Sie ordnen an, dass Anlagen vom Netz genommen werden - abregeln nennt man das. Der Strom wird dann gar nicht erst erzeugt. Da den Betreibern damit ein Teil ihres geplanten Erlöses entgeht, bekommen sie dafür eine Entschädigung. Meist sind das Betreiber von Windparks, da diese sich leichter abregeln lassen als kleinteilige Photovoltaik-Anlagen.