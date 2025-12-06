Verkauf, Paketdienste und Co.:Was verdienen die Leute, die das Weihnachtsgeschäft stemmen?
von Marie Ries
Geschäftige Fußgängerzonen, volle Paket-Fahrzeuge, lange Schlangen an Supermarktkassen: Vor Weihnachten haben einige Berufe besonders viel zu tun. Aber wie viel verdient man dort?
In vielen Verkaufsberufen und im Zustelldienst liegen die Gehälter oft unter dem mittleren Verdienst aller Vollzeitbeschäftigten in Deutschland. Der lag 2024 bei 3.978 Euro brutto im Monat. Die Grafik zeigt jeweils die Median-Verdienste einer sogenannten Berufsgattung. Unter diese fallen meist mehrere spezifische Berufe.
Im Falle der Fachkräfte im Post- und Zustelldienst bedeuten die Daten: Die eine Hälfte der Beschäftigten verdient mehr, die andere weniger als 2.987 Euro brutto im Monat. Zu dieser Berufsgattung zählen zum Beispiel Paketzusteller*innen und Briefträger*innen.
Zuschläge etwa für Feiertags- oder Nachtdienste sind in den Verdiensten enthalten, Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld oder Boni jedoch nicht.
Interaktiver Gehaltsvergleich: Über 1.000 Berufe im Vergleich
Wie steht es um die mittleren Verdienste in Ihrem Beruf? In der Tabelle können Sie Ihre Tätigkeit eingeben - zum Beispiel Krankenpfleger oder Autohändlerin - und herausfinden, ob Sie mehr oder weniger als das Median-Gehalt in Ihrer Berufsgattung verdienen.
Redaktion: Kathrin Wolff
