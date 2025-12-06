Geschäftige Fußgängerzonen, volle Paket-Fahrzeuge, lange Schlangen an Supermarktkassen: Vor Weihnachten haben einige Berufe besonders viel zu tun. Aber wie viel verdient man dort?

Von Verkauf bis Paketdienst - ausgewählte Gehälter im Vergleich. 06.12.2025 | 0:32 min

In vielen Verkaufsberufen und im Zustelldienst liegen die Gehälter oft unter dem mittleren Verdienst aller Vollzeitbeschäftigten in Deutschland. Der lag 2024 bei 3.978 Euro brutto im Monat. Die Grafik zeigt jeweils die Median-Verdienste einer sogenannten Berufsgattung. Unter diese fallen meist mehrere spezifische Berufe.

So viel verdient man im Mittel brutto pro Monat als ... ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Im Falle der Fachkräfte im Post- und Zustelldienst bedeuten die Daten: Die eine Hälfte der Beschäftigten verdient mehr, die andere weniger als 2.987 Euro brutto im Monat. Zu dieser Berufsgattung zählen zum Beispiel Paketzusteller*innen und Briefträger*innen.

Der Paketlieferant DHL erwartet in der Vorweihnachtszeit viele Pakete. 11.000 Aushilfen sollen in den nächsten Wochen unterstützen. 30.11.2025 | 0:21 min

Zuschläge etwa für Feiertags- oder Nachtdienste sind in den Verdiensten enthalten, Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld oder Boni jedoch nicht.

Interaktiver Gehaltsvergleich: Über 1.000 Berufe im Vergleich

Wie steht es um die mittleren Verdienste in Ihrem Beruf? In der Tabelle können Sie Ihre Tätigkeit eingeben - zum Beispiel Krankenpfleger oder Autohändlerin - und herausfinden, ob Sie mehr oder weniger als das Median-Gehalt in Ihrer Berufsgattung verdienen.

So viel verdient man in diesen Berufen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen