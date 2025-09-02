Verdient man in Ihrem Job eher gut oder schlecht? Und wie schneidet Ihr Lohn innerhalb Ihres Berufsfeldes ab? Mehr als 1.000 Gehälter im Vergleich.

Spitzenverdiener vs. Niedriglöhner: Die Doku fragt, wie gerecht Gehälter verteilt sind – und warum Transparenz fehlt. Wer verdient viel, wer viel zu wenig? 02.09.2025 | 43:38 min

Wie viel verdient man eigentlich als Ärztin, wie viel als Postbote? Und wie steht dieses Gehalt im Vergleich mit anderen Berufen da? In der Tabelle finden Sie einen Überblick über die mittleren Monatsverdienste von Männern und Frauen in über 1.000 Berufsgattungen von Abfallwirtschaft bis Zweiradtechnik.

Mediangehalt in Deutschland für verschiedene Berufe

Geben Sie Ihren Beruf ins Suchfeld ein - zum Beispiel Ärztin oder Postbote - und finden Sie heraus, ob Ihr Gehalt unter oder über dem Mittel in Ihrem Berufsfeld liegt.

So viel verdient man in diesen Berufen

Zuschläge etwa für Nacht- und Feiertagsarbeit sind in den Monatsverdiensten hier enthalten, Sonderzahlungen wie Boni, Weihnachts- oder Urlaubsgeld nicht.

Das mittlere Gehalt für Vollzeitbeschäftigte in Deutschland liegt bei 3.978 Euro brutto pro Monat, das Durchschnittsgehalt bei 4.634 Euro. Die Tabelle zeigt die mittleren Verdienste, auch Median-Verdienste genannt. Das bedeutet: Die eine Hälfte der Beschäftigten verdient mehr, die andere Hälfte verdient weniger als den ausgewiesenen Wert.

Gehälter: Wovon die Höhe abhängt

Ob man mehr, weniger oder ähnlich viel Gehalt bekommt, hängt von einigen Faktoren ab. Grundlegend dabei: das Berufsfeld, wie der Experte für Arbeitsmarkt-Politik Claus Schnabel von der Universität Erlangen-Nürnberg erklärt.

"Eine Branche, der es gut geht, kann natürlich auch mehr bezahlen als eine, die keine großen Gewinne macht", so Schnabel. "Und auch Angebot und Nachfrage spielen eine Rolle: Wenn Arbeitskräfte irgendwo knapp sind, dann verdienen sie dort meist auch mehr."

Besonders hohe Verdienste gibt es unter anderem für Führungskräfte in der Medizin, wie zum Beispiel Chefärzte oder hochqualifizierte Arbeitskräfte im Flugverkehr. Die mittleren Bruttomonatsverdienste ohne Sonderzahlungen liegen dort teils im fünfstelligen Bereich.

Das sind sehr anspruchsvolle Berufe, wo man keine Fehler machen darf. Hohe Qualität und große Erfahrung werden hier vorausgesetzt und entsprechend vergütet. „ Prof. Claus Schnabel, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Wo gibt es hohe Boni, Weihnachtsgeld und Co.?

Von zusätzlich zum regulären Monatsverdienst gezahlten Sonderzahlungen wie Boni, Weihnachts- und Urlaubsgeld profitieren Dienstleistende im Finanz- und Versicherungsbereich im Schnitt am meisten.

In diesen Branchen gibt es die höchsten Sonderzahlungen

Höhere Gehälter mit höheren Abschlüssen

Neben der Branche haben besonders die Berufserfahrung und Ausbildung einen großen Einfluss auf die Höhe des Gehalts. Dabei gilt: Je höher der Abschluss, desto besser ist in der Regel auch der Verdienst.

So viel verdient man ...

Qualifikation und Wirtschaftszweig erklären jedoch nicht alle Unterschiede: Gehälter unterscheiden sich zudem nach Merkmalen wie Geschlecht, Bundesland und danach, ob ein Arbeitsvertrag befristet ist.

Internationaler Gehaltsvergleich

Und wie stehen Gehälter in Deutschland im internationalen Vergleich da? Aufgrund von Unterschieden bei Wechselkursen und Kaufkraft sind solche Vergleiche laut Experte Schnabel komplex. Generell seien die Verdienste in Deutschland jedoch als gut einzuordnen.

In Deutschland wird in den meisten Berufen gut bezahlt im Vergleich mit anderen Ländern. Trotzdem gibt es Bereiche, wo die Leute gut qualifiziert sind oder lange Erfahrung haben - und trotzdem nicht gut bezahlt sind. „ Prof. Claus Schnabel, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Redaktion: Kathrin Wolff

Der Artikel wurde erstmals am 5. April 2025 publiziert.

