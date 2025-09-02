Der große Gehaltsvergleich:In welchem Beruf verdient man wie viel?
Verdient man in Ihrem Job eher gut oder schlecht? Und wie schneidet Ihr Lohn innerhalb Ihres Berufsfeldes ab? Mehr als 1.000 Gehälter im Vergleich.
Wie viel verdient man eigentlich als Ärztin, wie viel als Postbote? Und wie steht dieses Gehalt im Vergleich mit anderen Berufen da? In der Tabelle finden Sie einen Überblick über die mittleren Monatsverdienste von Männern und Frauen in über 1.000 Berufsgattungen von Abfallwirtschaft bis Zweiradtechnik.
Mediangehalt in Deutschland für verschiedene Berufe
Geben Sie Ihren Beruf ins Suchfeld ein - zum Beispiel Ärztin oder Postbote - und finden Sie heraus, ob Ihr Gehalt unter oder über dem Mittel in Ihrem Berufsfeld liegt.
ZDFheute Infografik
Zuschläge etwa für Nacht- und Feiertagsarbeit sind in den Monatsverdiensten hier enthalten, Sonderzahlungen wie Boni, Weihnachts- oder Urlaubsgeld nicht.
Das mittlere Gehalt für Vollzeitbeschäftigte in Deutschland liegt bei 3.978 Euro brutto pro Monat, das Durchschnittsgehalt bei 4.634 Euro. Die Tabelle zeigt die mittleren Verdienste, auch Median-Verdienste genannt. Das bedeutet: Die eine Hälfte der Beschäftigten verdient mehr, die andere Hälfte verdient weniger als den ausgewiesenen Wert.
Gehälter: Wovon die Höhe abhängt
Ob man mehr, weniger oder ähnlich viel Gehalt bekommt, hängt von einigen Faktoren ab. Grundlegend dabei: das Berufsfeld, wie der Experte für Arbeitsmarkt-Politik Claus Schnabel von der Universität Erlangen-Nürnberg erklärt.
"Eine Branche, der es gut geht, kann natürlich auch mehr bezahlen als eine, die keine großen Gewinne macht", so Schnabel. "Und auch Angebot und Nachfrage spielen eine Rolle: Wenn Arbeitskräfte irgendwo knapp sind, dann verdienen sie dort meist auch mehr."
Besonders hohe Verdienste gibt es unter anderem für Führungskräfte in der Medizin, wie zum Beispiel Chefärzte oder hochqualifizierte Arbeitskräfte im Flugverkehr. Die mittleren Bruttomonatsverdienste ohne Sonderzahlungen liegen dort teils im fünfstelligen Bereich.
Im Rahmen der Doku "Die Wahrheit über Arbeit und Gehalt" trifft ZDF-Journalistin Sarah Tacke verschiedene Menschen, die auf unterschiedlichen Stufen der Gehaltsleiter stehen. Sehen Sie die Doku am 2. September um 20:15 Uhr im ZDF oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.
Wo gibt es hohe Boni, Weihnachtsgeld und Co.?
Von zusätzlich zum regulären Monatsverdienst gezahlten Sonderzahlungen wie Boni, Weihnachts- und Urlaubsgeld profitieren Dienstleistende im Finanz- und Versicherungsbereich im Schnitt am meisten.
ZDFheute Infografik
Höhere Gehälter mit höheren Abschlüssen
Neben der Branche haben besonders die Berufserfahrung und Ausbildung einen großen Einfluss auf die Höhe des Gehalts. Dabei gilt: Je höher der Abschluss, desto besser ist in der Regel auch der Verdienst.
ZDFheute Infografik
Qualifikation und Wirtschaftszweig erklären jedoch nicht alle Unterschiede: Gehälter unterscheiden sich zudem nach Merkmalen wie Geschlecht, Bundesland und danach, ob ein Arbeitsvertrag befristet ist.
Internationaler Gehaltsvergleich
Und wie stehen Gehälter in Deutschland im internationalen Vergleich da? Aufgrund von Unterschieden bei Wechselkursen und Kaufkraft sind solche Vergleiche laut Experte Schnabel komplex. Generell seien die Verdienste in Deutschland jedoch als gut einzuordnen.
Redaktion: Kathrin Wolff
Der Artikel wurde erstmals am 5. April 2025 publiziert.
