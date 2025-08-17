Elvis Presley Festival gestartet - Fans feiern den "King"

Mit viel Musik und einem bunten Programm findet in Bad Nauheim das 23. European Elvis Festival statt. Unter den diesjährigen Ehrengästen ist auch seine Ex-Freundin Linda Thompson.

Auf dem diesjährigen Elvis-Festival in Bad Nauheim werden rund 10.000 Fans aus aller Welt erwartet. Quelle: dpa

"Love me Tender" schallt aus der Lautsprecherbox eines Cafés, Männer mit Schmalztolle und Frauen mit Petticoat und Schleifen im Haar: Einmal im Jahr herrscht im hessischen Kurort Bad Nauheim rund um den Todestag der Musiklegende am 16. August Ausnahmezustand.

Noch bis Sonntag läuft dort das 23. European Elvis Festival, das am Freitag startete. Rund 10.000 Fans werden an drei Tagen aus aller Welt erwartet, wie Maria Hesterberg von der Elvis-Presley-Gesellschaft (EPG) sagt.

Linda Thompson und Per-Erik Hallin als Ehrengäste

Gemeinsam mit der Stadt Bad Nauheim veranstaltet der Verein das Festival, das Leben und Werk des US-amerikanischen Entertainers würdigen will. Elvis, der dieses Jahr 90 Jahre alt geworden wäre, lebte dort während seiner Armeezeit von 1958 bis 1960, stationiert war er im nahen Friedberg.

Elvis Presley - mit mehr als einer Milliarde verkaufter Tonträger der King of Rock 'n' Roll. Songs wie "Jailhouse Rock" oder "Love Me Tender" schreiben Musikgeschichte. 11.09.2021 | 21:34 min

Passend dazu gibt es zahlreiche Stadtführungen auf den Spuren von Elvis, Konzerte mit Tribute-Bands, einen Fan-Markt, eine Rundfahrt von chromblitzenden Classic Cars sowie Workshops, wo man ein T-Shirt mit dem Konterfei seines Idols bemalen kann.

Auch Ehrengäste sind dabei - in diesem Jahr die US-Schauspielerin Linda Thompson, die mit Elvis zeitweise liiert war, und dessen Pianist Per-Erik Hallin.

Fans: "Elvis verbindet Generationen"

Die beiden Schwestern Iris und Kerstin aus Freiburg kommen jedes Jahr zum Festival. "Es ist wie eine Elvis-Familie, die sich nach Jahren trifft", sagt Iris. Seit ihren Kindertagen lieben die beiden die Musik von Elvis, mehrfach sind sie an sein Grab nach Memphis in den USA gepilgert.

1959 trafen Priscilla und Elvis Presley das erste Mal in Bad Nauheim aufeinander. Nun kehrt sie zurück an den Ort voller Erinnerungen und teilt emotionale Momente mit 1500 Fans. 24.03.2025 | 3:48 min

Vor dem Haus in der Goethestraße 14, wo Elvis bis zu seiner Heimreise im März 1960 wohnte, hat sich auch Michael Fritzsche eingefunden. Mit seiner Band "The King Creole" interpretiert der Sänger aus dem bayerischen Bad Kissingen vor allem die Musik aus seiner Zeit in Deutschland.

Linda Thompson: "Er ist unter uns"

"Elvis verbindet Generationen", sagt Fritsche, der mit Frau und Tochter angereist ist. Warum gerade Elvis? "Das ist meine Kindheit", sagt die 20-jährige Lisa-Marie - sie trägt den Namen der verstorbenen Elvis-Tochter.

Sänger und Elvis-Interpret Nils Strassburg frühstückt mit Nadine Krüger. Weitere Themen: Die wichtigsten Änderungen 2025; Gespräch mit Stephanie Heise zu finanziellen Neuerungen 2025; TV-Tipp "Horst Lichters Traumrouten: Unterwegs auf Mallorca"; Porträt Nils Strassburg; Update zur Lage in New Orleans; Koffein-Kaugummis; "Express-Falafel-Wraps" - Rezept von Carsten Goms; Vegane Medikamente; Lappland im Winter; "Gebackene Süßkartoffel mit Marshmallows" - Rezept von Mario Kotaska; Junge Gründer; TV-Tipp: "The True Story of Harry Styles" 02.01.2025 | 81:56 min

Die Sonne neigt sich, die Fans zieht es zur Trinkkuranlage, wo "Elvis & the Hipshooters" zur Festivaleröffnung spielen. Noch immer werde Elvis als "außergewöhnlicher Mensch" nicht ausreichend gewürdigt, sagt seine Ex-Freundin Linda Thompson. "Es ist unsere Aufgabe, dass sein Vermächtnis weiter lebt. Er ist unter uns."





