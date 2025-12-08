Deutsche Musik-Charts: Taylor Swift und Oimara an der Spitze

Auch dieses Jahr dominiert Taylor Swift die Albumcharts: "The Life of a Showgirl" schafft es auf Platz eins der Liste. Bei den Singles setzt sich Oimara mit "Wackelkontakt" durch.

Deutsche Charts 2025: Taylor Swift und Oimara an der Spitze

Taylor Swift dominiert laut GfK die deutschen Charts 2025: Ihr Album "The Life of a Showgirl" verkauft sich über 225.000 Mal. Oimara schafft mit "Wackelkontakt" den meistgestreamten Song. 08.12.2025 | 0:51 min

Ganze 225.000 Tonträger hat Taylor Swift mit ihrem Album "The Life of a Showgirl" verkauft - und landet damit auf dem ersten Platz der Deutschen Musik-Jahrescharts. Schon 2024 hatte Swift mit ihrem Album "The Tortured Poets Department" die Jahrescharts getoppt.

Dahinter folgen Linkin Park mit "From Zero" und der "KPop Demon Hunters"-Soundtrack auf dem zweiten und dritten Platz. Der Musiker Kontra K erreichte Platz fünf mit seinem Album "Augen träumen Herzen sehen".

Taylor Swift führt auch dieses Jahr die Deutschen Album-Charts an. Das Album "The Life of a Showgirl" konnte sich vor "From Zero" von Linkin Park durchsetzen. Quelle: ZDF

Berechnet werden die offiziellen Musik-Charts durch das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbands Musik - auf Basis der Hit-und Verkaufslisten des deutschen Handels.

"Wackelkontakt" gewinnt die Single-Charts

In den Single-Jahrescharts setzte sich der Ohrwurm "Wackelkontakt" von Oimara durch. Der Song wurde mehr als 180 Millionen Mal gestreamt und stand sieben Wochen lang an der Chart-Spitze.

"Wackelkontakt" gewinnt die Deutschen Single-Charts vor "ATP." und "tau mich auf". Quelle: ZDF

Auf Platz zwei der Hitliste folgt "APT." der K-Pop-Sängerin Rosé und des US-Sängers Bruno Mars, auf dem dritten Rang lag "tau mich auf" von Zartmann.

Taylor Swift punktete bereits im Spotify-Ranking

Erst eine Woche zuvor veröffentlichte der Musik-Streaminganbieter Spotify seine Jahreszahlen. Auch dieses Ranking führte die 35-jährige Sängerin mit ihrem Album an. Nur bei den Singles zeigte sich ein anderes Bild: Unter Spotify-Nutzern dominierte der Song "tau mich auf" von Zartmann.

Im vergangenen Jahr hatte Swift mit ihrer weltweiten Tour für besondere Aufmerksamkeit gesorgt. Die Tournee stellte mit zwei Milliarden US-Dollar einen neuen Umsatz-Rekord auf.

Mehr Künstlerinnen in den Album-Charts

Frauen besetzen in diesem Jahr mehr als ein Drittel der Album-Top 100 - ein nochmaliger Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Vorn dabei waren in diesem Jahr unter anderem Billie Eilish mit "Hit Me Hard And Soft" auf Platz vier und Gracie Abrams mit "The Secret Of Us" auf Platz sieben.

