Spotify-Charts:"tau mich auf" und Gemischtes Hack an der Spitze

Spotify hat seinen Jahresrückblick veröffentlicht: In Deutschland wurde der Song "tau mich auf" von Zartmann am meisten gestreamt. In der Kategorie Podcasts war es Gemischtes Hack.

Passend zum Jahresrückblick hat Spotify heute auch seine Jahrescharts veröffentlicht. An der deutschen Spitze steht Zartmann mit "Tau mich auf". 03.12.2025 | 0:28 min

In Deutschland wurde der Song "tau mich auf" des in Berlin geborenen Musiker Zartmann am meisten gestreamt. Das gab der Musik-Streaminganbieter in seinem Jahresrückblick bekannt. Dahinter folgen "Ordinary" von Alex Warren und "Wackelkontakt" von Oimara.

Nutzer der Plattform sollen jetzt wieder mit der Funktion "Wrapped" ihren persönlichen Jahresrückblick sehen können. Aktuell zählt der Streaming-Dienst rund 713 Millionen monatliche User.

Infografik: Top-Songs 2025

Der Podcast "Gemischtes Hack" von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt ist wieder der in Deutschland bei Spotify beliebteste Podcast. Auf Platz 2 folgt das True-Crime-Format "Mordlust". Platz 3 belegt "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" von den Tokio-Hotel-Musikern Bill und Tom Kaulitz.

Gewinner der Kategorie Podcast: Felix Lobrecht und Tommi Schmitt Quelle: ZDF/Britta Nürnberger

Bad Bunny weltweit auf Platz 1

Weltweit wurde die Musik des Künstlers Bad Bunny dieses Jahr am meisten bei Spotify gestreamt. Der aus Puerto Rico stammende 31-Jährige soll im Februar auch in der Halbzeit des Superbowl auftreten. Er war bereits einige mal zuvor an der Spitze der jährlichen Spotify-Charts.

Sein letztes Album "Debí Tirar Más Fotos" erschien Anfang 2025. Während seiner aktuellen Tournee tritt er nicht in den USA auf, da er mögliche Razzien der Einwanderungsbehörde ICE bei seinen Konzerten befürchtet.



Hinter Bady Bunny landeten Tailor Swift auf dem zweiten und The Weekend auf dritten Platz. Danach folgten Drake und Billie Eilish. Der weltweit meistgehörteste Song auf Spotify war "Die With A Smile" von Lady Gaga und Bruno Mars.

Deutschland: Tailor Swift an der Spitze

Unter deutschen Spotify-Nutzern liegt die Künstlerin Taylor Swift an der Spitze, die im Oktober ihr jüngstes Album "The Life of a Showgirl" veröffentlicht hat. Vergangenes Jahr hatte ihr eine weltweite Tour, die Rekorde brach, besondere Aufmerksamkeit beschert.

Die 2024-Tour von Taylor Swift sprengte alle Rekorde. Im Hamburger Volksparkstadion begeisterte sie tausende ihrer Fans. Die Auswirkungen der Stimmung waren sogar mehrere Kilometer entfernt messbar - im Boden. 24.07.2024 | 1:53 min

Hinter der 35-Jährigen folgen auf Platz zwei der Berliner Rapper Pashanim und auf der Drei die US-Rockgruppe Linkin Park. Der 2000 geborene Musiker Pashanim hat 2024 sein Debütalbum "2000" veröffentlicht, im November kam eine neue EP heraus.

