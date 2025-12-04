Am Donnerstagabend im ZDF:Giovanni Zarrella präsentiert "Die große Weihnachtsshow"
von Laura Ozdoba, Offenburg
Mit weihnachtlicher Musik und prominenten Gästen läutet Giovanni Zarrella heute Abend im ZDF-Fernsehen die Adventszeit ein. Im Mittelpunkt: Spenden für weltweite Hilfsprojekte.
Freude schenken und nebenbei Gutes bewirken - darum geht es bei der großen Weihnachtsshow im ZDF-Fernsehen. Am Donnerstag um 20:15 Uhr lädt Entertainer Giovanni Zarrella zu einem Abend voller weihnachtlicher Musik zum Mitsingen mit dem Ziel, möglichst viele Spenden für Hilfsprojekte auf der ganzen Welt zu sammeln.
Zarrella folgt auf Carmen Nebel
Für Zarrella, seit mehreren Jahren Gastgeber der "Giovanni Zarrella Show", ist die Moderation der ZDF-Spendengala eine Premiere. Er folgt auf Carmen Nebel, die die Benefizgala mehr als ein Jahrzehnt lang moderierte. "Mir bedeutet es wirklich sehr viel, diese Sendung zu moderieren, weil es eine große Verantwortung ist, die ich da übernehmen darf", erklärt der 47-Jährige gegenüber ZDFheute.
Dabei unterstützen viele prominete Gäste mit weihnachtlichen Auftritten, etwa Eros Ramazzotti, Beatrice Egli, Howard Carpendale, die No Angels, Andreas Gabalier, Alexander Klaws und die irische Tanzformation Lord of the Dance. Weitere prominente Helfer werden auf dem Spenden-Panel sitzen und die Anrufe entgegennehmen, darunter Moderatorin Marijke Amado, Nationaltorwart Oliver Baumann und Zarellas Frau Jana Ina.
Das ZDF sendet "Die große Weihnachtsshow" am 04. Dezember um 20:15 Uhr live aus Offenburg.
Spenden für Projekte von Misereor und Brot für die Welt
Die Gelder werden zugunsten der kirchlichen Hilfswerke Misereor und Brot für die Welt gesammelt. Vier konkrete Projekte sollen im Rahmen der Show vorgestellt werden:
Was diese Projekte erreichen können, hat sich Giovanni Zarrella im Vorfeld selbst angesehen. Dafür ist er nach Côte d’Ivoire gereist und hat das Gespräch mit Jugendlichen gesucht, die mit Ausbildungen und Workshops unterstützt werden.
Unterstützen, zurück geben - das spielt für den Vater von zwei Kindern eine große Rolle. Mit seiner Frau Jana Ina engagiert er sich für verschiedene Initiativen, beide sind UNICEF-Botschafter. "Wir sind eine sehr demütige Familie", sagt Zarrella.
Privat feiert Zarrella zusammen mit seiner Familie
Das Weihnachtsfest verbringt der selbsternannte "Italo-Schwabe" zusammen mit seiner Familie. Dabei wird viel gesungen, "tatsächlich größtenteils deutsche Weinachtslieder", so Zarrella, der mit seiner Band Bro'Sis in den 2000ern seinen musikalischen Durchbruch hatte.
Und das Essen? An Heiligabend verzichtet die Familie nach italienischer Tradition auf Fleisch. Stattdessen kommt Fisch auf den Tisch. "Hinten raus gibt es bei uns immer noch Kastanien aus dem Ofen", erzählt der Moderator. "Wir sitzen stundenlang zusammen, spielen Tombola, sowas wie das italienische Bingo."
Außerdem geht die Familie zusammen zu den Messen in die Kirche. "Ich bin sehr davon überzeugt, dass der Glaube unsere größte Stärke ist", sagt Zarrella. Werte, die er auch an seine Kinder vermitteln möchte.
Die Erwachsenen in der Familie wollen in diesem Jahr darauf verzichten, sich gegenseitig zu beschenken. Stattdessen spenden sie für die Weihnachtsgala.
Rekordsumme im vergangenen Jahr
Letztes Jahr kamen bei der Sendung, die es schon seit 1998 gibt, mehr als drei Millionen Euro zusammen - ein neuer Rekord. Weitere Informationen zu den Hilfsprojekten und zu Spendenmöglichkeiten sind über die offizielle Webseite abrufbar.
Laura Ozdoba ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg.
