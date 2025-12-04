  3. Merkliste
Giovanni Zarrella präsentiert "Die große Weihnachtsshow"

Am Donnerstagabend im ZDF:Giovanni Zarrella präsentiert "Die große Weihnachtsshow"

von Laura Ozdoba, Offenburg

|

Mit weihnachtlicher Musik und prominenten Gästen läutet Giovanni Zarrella heute Abend im ZDF-Fernsehen die Adventszeit ein. Im Mittelpunkt: Spenden für weltweite Hilfsprojekte.

Giovanni Zarrella im Studio für die ZDF-Weihnachts-Spendengala

Heute Abend sendet das ZDF die große Weihnachts-Spendengala. Erstmals führt Giovanni Zarrella durch die Show und gibt vorab exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

04.12.2025 | 3:08 min

Freude schenken und nebenbei Gutes bewirken - darum geht es bei der großen Weihnachtsshow im ZDF-Fernsehen. Am Donnerstag um 20:15 Uhr lädt Entertainer Giovanni Zarrella zu einem Abend voller weihnachtlicher Musik zum Mitsingen mit dem Ziel, möglichst viele Spenden für Hilfsprojekte auf der ganzen Welt zu sammeln.

Zarrella folgt auf Carmen Nebel

Für Zarrella, seit mehreren Jahren Gastgeber der "Giovanni Zarrella Show", ist die Moderation der ZDF-Spendengala eine Premiere. Er folgt auf Carmen Nebel, die die Benefizgala mehr als ein Jahrzehnt lang moderierte. "Mir bedeutet es wirklich sehr viel, diese Sendung zu moderieren, weil es eine große Verantwortung ist, die ich da übernehmen darf", erklärt der 47-Jährige gegenüber ZDFheute.

Ich möchte, dass es uns gelingt, vielen Menschen zu helfen. Das ist das allergrößte Ziel. Dass wir es schaffen, am Ende des Abends eine große Spendensumme zusammenzubekommen.

Giovanni Zarrella

Dabei unterstützen viele prominete Gäste mit weihnachtlichen Auftritten, etwa Eros Ramazzotti, Beatrice Egli, Howard Carpendale, die No Angels, Andreas Gabalier, Alexander Klaws und die irische Tanzformation Lord of the Dance. Weitere prominente Helfer werden auf dem Spenden-Panel sitzen und die Anrufe entgegennehmen, darunter Moderatorin Marijke Amado, Nationaltorwart Oliver Baumann und Zarellas Frau Jana Ina.

Das ZDF sendet "Die große Weihnachtsshow" am 04. Dezember um 20:15 Uhr live aus Offenburg.

Spenden für Projekte von Misereor und Brot für die Welt

Die Gelder werden zugunsten der kirchlichen Hilfswerke Misereor und Brot für die Welt gesammelt. Vier konkrete Projekte sollen im Rahmen der Show vorgestellt werden:

Was diese Projekte erreichen können, hat sich Giovanni Zarrella im Vorfeld selbst angesehen. Dafür ist er nach Côte d’Ivoire gereist und hat das Gespräch mit Jugendlichen gesucht, die mit Ausbildungen und Workshops unterstützt werden.

Das hat mich sehr, sehr berührt zu sehen, mit was für einer Intensität, mit was für einer Leidenschaft, mit was für einer Lust an Unterstützung dort Jugendlichen eine Perspektive gegeben wird. Unglaublich schön.

Giovanni Zarrella

Moderator Giovanni Zarrella sitzt mit einem Jugendlichen auf gestapelten Reifen in einem Armenviertel von Abidjan

Ein Hilfsprojekt will Jugendlichen in den Armenvierteln Abidjans in Westafrika eine Perspektive bieten. Giovanni Zarrella hat sich für die ZDF-Spendengala angesehen, was die Hilfe bewirkt.

04.12.2025 | 4:39 min

Unterstützen, zurück geben - das spielt für den Vater von zwei Kindern eine große Rolle. Mit seiner Frau Jana Ina engagiert er sich für verschiedene Initiativen, beide sind UNICEF-Botschafter. "Wir sind eine sehr demütige Familie", sagt Zarrella.

Wir wissen, dass es viele Menschen gibt, die ein sehr, sehr schweres Leben haben und diese Verantwortung wollen wir auch nutzen und diese Kraft, die wir haben, um Gutes zu tun.

Giovanni Zarrella

Privat feiert Zarrella zusammen mit seiner Familie

Das Weihnachtsfest verbringt der selbsternannte "Italo-Schwabe" zusammen mit seiner Familie. Dabei wird viel gesungen, "tatsächlich größtenteils deutsche Weinachtslieder", so Zarrella, der mit seiner Band Bro'Sis in den 2000ern seinen musikalischen Durchbruch hatte.

Und das Essen? An Heiligabend verzichtet die Familie nach italienischer Tradition auf Fleisch. Stattdessen kommt Fisch auf den Tisch. "Hinten raus gibt es bei uns immer noch Kastanien aus dem Ofen", erzählt der Moderator. "Wir sitzen stundenlang zusammen, spielen Tombola, sowas wie das italienische Bingo."

Es wird schon sehr, sehr spät immer an Weihnachten bei uns, weil diese Gemeinschaft, dieses Zusammensein - das schafft man ja nicht so oft, dass alle da sind. Das ist die schönste Zeit im Jahr.

Giovanni Zarrella

Außerdem geht die Familie zusammen zu den Messen in die Kirche. "Ich bin sehr davon überzeugt, dass der Glaube unsere größte Stärke ist", sagt Zarrella. Werte, die er auch an seine Kinder vermitteln möchte.

"No Angels" feiern musikalisches Weihnachten

Die "No Angels" haben ihr erstes Weihnachtsalbum veröffentlicht. Den Song "It's the Most Wonderful Time of the Year" werden sie bei der ZDF-Spendengala performen.

24.11.2025 | 2:36 min

Die Erwachsenen in der Familie wollen in diesem Jahr darauf verzichten, sich gegenseitig zu beschenken. Stattdessen spenden sie für die Weihnachtsgala.

Rekordsumme im vergangenen Jahr

Letztes Jahr kamen bei der Sendung, die es schon seit 1998 gibt, mehr als drei Millionen Euro zusammen - ein neuer Rekord. Weitere Informationen zu den Hilfsprojekten und zu Spendenmöglichkeiten sind über die offizielle Webseite abrufbar.

Laura Ozdoba ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg.

Über dieses Thema berichtete die Sendung Volle Kanne, Service täglich am 04.12.2025 um 09:05 Uhr.
