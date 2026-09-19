Giovanni Zarrella
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Giovanni Zarrella ist ein Musiker und Fernsehmoderator mit italienischen Wurzeln. Er wurde als Sänger der Band Bro’Sis bekannt. Seit 2005 ist er mit der Sängerin und Moderatorin Jana Ina verheiratet und seit 2021 moderiert er Die Giovanni Zarrella Show im ZDF. Hier finden Sie Nachrichten und Hintergründe zum Giovanni Zarella im Überblick.
Aktuelle Nachrichten zu Giovanni Zarrella
Eine besondere "Giovanni Zarrella Show":"Die Kleinen sind immer die Größten"von Svenja Bergerhoffmit Video179:23
Jubiläumsausgabe:Hinter den Kulissen der "Giovanni Zarrella Show"von Kai Remenmit Video4:32
TV-Programm am Sonntag:Kein Fernsehgarten: Was das mit Giovanni Zarrella zu tun hatmit Video0:38
Nachrichten | hallo deutschland:"Polyton"-Musikpreise verliehenvon Stephanie PaerschVideo2:37
Nachrichten | hallo deutschland:Backstage bei der Giovanni Zarrella-Showvon Stefan BössowVideo5:00
Am Donnerstagabend im ZDF:Giovanni Zarrella präsentiert "Die große Weihnachtsshow"Laura Ozdoba, Offenburgmit Video3:08
Nachrichten | hallo deutschland:Giovanni Zarrella besucht HilfsprojektVideo4:39