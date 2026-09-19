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Giovanni Zarrella

Giovanni Zarrella

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Giovanni Zarrella ist ein Musiker und Fernsehmoderator mit italienischen Wurzeln. Er wurde als Sänger der Band Bro’Sis bekannt. Seit 2005 ist er mit der Sängerin und Moderatorin Jana Ina verheiratet und seit 2021 moderiert er Die Giovanni Zarrella Show im ZDF. Hier finden Sie Nachrichten und Hintergründe zum Giovanni Zarella im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zu Giovanni Zarrella

  1. Giovanni Zarrella während der ZDF-Sendung "Die Giovanni Zarrella Show" auf der Bühne mit den vier Nachwuchstalenten Neo, Nele, Cyril und Bjarne. Die Kinder halten Mikrofone und singen.

    Eine besondere "Giovanni Zarrella Show":"Die Kleinen sind immer die Größten"

    von Svenja Bergerhoff
    mit Video179:23
  2. "Die Giovanni Zarrella Show - Die große Sommerparty": Giovanni Zarrella und Kerstin Ott stehen inmitten von Publikum auf der Bühne. Giovanni hält Kerstin im Arm, beide lächeln freundlich und sprechen in ein Handmikrofon.

    Jubiläumsausgabe:Hinter den Kulissen der "Giovanni Zarrella Show"

    von Kai Remen
    mit Video4:32
  3. Eine italienische Sommernacht mit Giovanni Zarrella": Leichte Untersicht: Giovanni Zarrella steht auf der Bühne und singt. Hinter ihm leuchten unzählige weiße Scheinwerfer.

    TV-Programm am Sonntag:Kein Fernsehgarten: Was das mit Giovanni Zarrella zu tun hat

    mit Video0:38
  4. "Polyton"-Musikpreise verliehen

    Nachrichten | hallo deutschland:"Polyton"-Musikpreise verliehen

    von Stephanie Paersch
    Video2:37
  5. Backstage bei der Giovanni Zarrella-Show

    Nachrichten | hallo deutschland:Backstage bei der Giovanni Zarrella-Show

    von Stefan Bössow
    Video5:00
  6. Giovanni Zarrella im Studio für die ZDF-Weihnachts-Spendengala

    Am Donnerstagabend im ZDF:Giovanni Zarrella präsentiert "Die große Weihnachtsshow"

    Laura Ozdoba, Offenburg
    mit Video3:08
  7. Moderator Giovanni Zarrella sitzt mit einem Jugendlichen auf gestapelten Reifen in einem Armenviertel von Abidjan

    Nachrichten | hallo deutschland:Giovanni Zarrella besucht Hilfsprojekt

    Video4:39

Jan Böhmermann performt mit Giovanni Zarella

Die Giovanni Zarrella Show: Jan Böhmermann & Giovanni Zarrella

"Kiss"