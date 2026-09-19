Giovanni Zarrella |

Giovanni Zarrella ist ein Musiker und Fernsehmoderator mit italienischen Wurzeln. Er wurde als Sänger der Band Bro’Sis bekannt. Seit 2005 ist er mit der Sängerin und Moderatorin Jana Ina verheiratet und seit 2021 moderiert er Die Giovanni Zarrella Show im ZDF. Hier finden Sie Nachrichten und Hintergründe zum Giovanni Zarella im Überblick.