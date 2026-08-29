Jubiläumsausgabe:Hinter den Kulissen der "Giovanni Zarrella Show"
von Kai Remen
Die Giovanni Zarrella Show feiert fünfjähriges Jubiläum unter freiem Himmel, heute um 20:15 Uhr. Schon die Generalprobe lockte viele Fans auf das Gelände des ZDF-Fernsehgartens.
Eigentlich ist es nur eine Generalprobe, trotzdem ist dieser Abend besonders. Zum fünfjährigen Jubiläum seiner Show hat Giovanni Zarrella das Publikum und seine Gäste nicht wie gewohnt in eine Halle eingeladen, sondern auf das Gelände des ZDF-Fernsehgartens in Mainz.
"Die große Sommerparty" findet erstmals unter freiem Himmel statt und bringt für Künstler, Produktion und Publikum gleich mehrere Besonderheiten und Herausforderungen mit sich.
Monatelange Vorbereitungen für das Jubiläum
Die Planung lief bereits seit Monaten. Erste Lichttürme wurden schon Ende Juli auf dem Gelände aufgebaut. Nebel, Konfetti, Feuer - all das auf mehreren Bühnen und lange Zeit die bange Frage nach dem Wetter. Am Tag der Generalprobe Anfang August ist es heiß in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Der Gastgeber weiß um die Herausforderungen für die Crew.
Das Produktionsteam ist seit Jahren eingespielt. Doch die ungewohnte Umgebung bedeutet neue Laufwege für die Kameraleute; ein Sonnenuntergang bringt besondere Lichtverhältnisse mit sich und zwischen den Bühnen stehen viele Zuschauer.
Zuschauer sind bei Generalprobe dabei
Um diese speziellen Umstände bestmöglich testen zu können, dürfen schon bei der Generalprobe Zuschauer dabei sein. Tausende sind auf den Mainzer Lerchenberg gekommen, um Giovanni Zarrella und Künstler wie Andrea Berg, Vanessa Mai und Semino Rossi hautnah zu erleben.
- Maite Kelly - 15 Auftritte
- Kerstin Ott, Nino de Angelo - 11 Auftritte
- Semino Rossi, Ben Zucker - 10 Auftritte
- Andrea Berg, Beatrice Egli, Hopward Carpendale - 9 Auftritte
- Neonlicht, Sonia Liebing - 8 Auftritte
Auch für ihn sei die abendliche Sommerparty eine Besonderheit, erzählt Sänger Semino Rossi: "Es gibt hier ein wunderschönes Ambiente. Du fühlst dich total wohl. Wie ein Teil der Familie." Das geht Vanessa Mai genauso. Die Sängerin schwärmt von ihrem Freund Giovanni Zarella:
Nicht alle Künstler können proben
Glitzernde Kostüme, mitsingende Fans, wartende Autogrammjäger - nur in manchen Momenten wird klar: Das hier ist noch nicht die Aufzeichnung. So fehlen einige der internationalen Stars. Österreichs "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gaballier, der britische Sänger Chris Norman, US-Superstar Adam Lambert oder auch Musical-Ikone Sarah Brightman können erst am Folgetag anwesend sein.
Ihre Auftritte werden trotzdem geprobt. Crew-Kollege Matthias springt als Bodydouble ein. Einige Zuschauer überhören diese Ansage offenbar, zücken ihr Handy und freuen sich über den vermeintlichen Chris Norman: "Den hatte ich ganz anders in Erinnerung."
Vorfreude beim Gastgeber
Um kurz nach 23 Uhr ist die Probe dann geschafft. Eine Handvoll Fans läuft noch zur Bühne, wo Giovanni Zarrella im buttergelben Outfit mit seinem Team die absolvierte Show auswertet. Es habe "ein paar Stolpersteine und Verzögerungen" gegeben, aber er spüre eine besondere Energie.
Im Herzen fühle es sich nach einem Heimspiel an, erzählt er. "Drei Stunden voller Liebe und wundervoller Musik." Das solle diese Open Air-Sommerparty zu den Menschen in die Wohnzimmer bringen.
Die Open Air-Ausgabe "Die Giovanni Zarrella Show - Die große Sommerparty" sehen Sie am 29.08.2026 ab 20:15 Uhr im ZDF.
Mehr zu Show und Popkultur
Tanzen als beste Medizin:Darum sind Sitzplätze bei Konzerten ungesundmit Video6:20
Trump ordnet Trauerbeflaggung an:Mit 80 Jahren: US-Countrysängerin Dolly Parton gestorbenmit Video2:38
Mallorca-Party im Fernsehgarten:Andrea Kiewel feiert mit Mickie Krause und Co.mit Video120:34
"You can dance. You can jive.":50 Jahre "Dancing Queen" - ABBA und der Riesenhitvon Marcus Schönhoffmit Video3:09