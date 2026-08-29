Die Giovanni Zarrella Show feiert fünfjähriges Jubiläum unter freiem Himmel, heute um 20:15 Uhr. Schon die Generalprobe lockte viele Fans auf das Gelände des ZDF-Fernsehgartens.

Seit fünf Jahren holt Giovanni Zarella die großen Schlagerstars auf seine Bühne. Zum Jubiläum gibt es ein Special im Fernsehgarten. Wir waren bei der Generalprobe dabei. 28.08.2026 | 4:32 min

Eigentlich ist es nur eine Generalprobe, trotzdem ist dieser Abend besonders. Zum fünfjährigen Jubiläum seiner Show hat Giovanni Zarrella das Publikum und seine Gäste nicht wie gewohnt in eine Halle eingeladen, sondern auf das Gelände des ZDF-Fernsehgartens in Mainz.

"Die große Sommerparty" findet erstmals unter freiem Himmel statt und bringt für Künstler, Produktion und Publikum gleich mehrere Besonderheiten und Herausforderungen mit sich.

Monatelange Vorbereitungen für das Jubiläum

Die Planung lief bereits seit Monaten. Erste Lichttürme wurden schon Ende Juli auf dem Gelände aufgebaut. Nebel, Konfetti, Feuer - all das auf mehreren Bühnen und lange Zeit die bange Frage nach dem Wetter. Am Tag der Generalprobe Anfang August ist es heiß in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Der Gastgeber weiß um die Herausforderungen für die Crew.

Die Instrumente von den Musikern spielen ein bisschen verrückt - auch die technischen Instrumente. Aber ich bin mir sicher, dass wir für die Show alles parat haben. „ Giovanni Zarrella, Showmaster

Das Produktionsteam ist seit Jahren eingespielt. Doch die ungewohnte Umgebung bedeutet neue Laufwege für die Kameraleute; ein Sonnenuntergang bringt besondere Lichtverhältnisse mit sich und zwischen den Bühnen stehen viele Zuschauer.

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Zuschauer sind bei Generalprobe dabei

Um diese speziellen Umstände bestmöglich testen zu können, dürfen schon bei der Generalprobe Zuschauer dabei sein. Tausende sind auf den Mainzer Lerchenberg gekommen, um Giovanni Zarrella und Künstler wie Andrea Berg, Vanessa Mai und Semino Rossi hautnah zu erleben.

Die häufigsten Gäste der Show Maite Kelly - 15 Auftritte

Kerstin Ott, Nino de Angelo - 11 Auftritte

Semino Rossi, Ben Zucker - 10 Auftritte

Andrea Berg, Beatrice Egli, Hopward Carpendale - 9 Auftritte

Neonlicht, Sonia Liebing - 8 Auftritte

Auch für ihn sei die abendliche Sommerparty eine Besonderheit, erzählt Sänger Semino Rossi: "Es gibt hier ein wunderschönes Ambiente. Du fühlst dich total wohl. Wie ein Teil der Familie." Das geht Vanessa Mai genauso. Die Sängerin schwärmt von ihrem Freund Giovanni Zarella:

Wir brauchen mehr solche Showmaster, solche Entertainer. Der kann einfach alles. Der ist lustig, der kann singen, der kann tanzen, der ist vom Herzen einfach auch richtig. „ Vanessa Mai, Sängerin

Andrea Berg ist zum neunten Mal in der Show Fans dürfen sich auf gleich mehrere Songs von Schlager-Ikone Andrea Berg freuen. Quelle: Sascha Baumann / ZDF

Nicht alle Künstler können proben

Glitzernde Kostüme, mitsingende Fans, wartende Autogrammjäger - nur in manchen Momenten wird klar: Das hier ist noch nicht die Aufzeichnung. So fehlen einige der internationalen Stars. Österreichs "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gaballier, der britische Sänger Chris Norman, US-Superstar Adam Lambert oder auch Musical-Ikone Sarah Brightman können erst am Folgetag anwesend sein.

Ihre Auftritte werden trotzdem geprobt. Crew-Kollege Matthias springt als Bodydouble ein. Einige Zuschauer überhören diese Ansage offenbar, zücken ihr Handy und freuen sich über den vermeintlichen Chris Norman: "Den hatte ich ganz anders in Erinnerung."

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Vorfreude beim Gastgeber

Um kurz nach 23 Uhr ist die Probe dann geschafft. Eine Handvoll Fans läuft noch zur Bühne, wo Giovanni Zarrella im buttergelben Outfit mit seinem Team die absolvierte Show auswertet. Es habe "ein paar Stolpersteine und Verzögerungen" gegeben, aber er spüre eine besondere Energie.

Das in den Abendstunden zu erleben, hat etwas ganz Besonderes. Ich habe das Strahlen in den Augen der Menschen gesehen und das ist das Allerwichtigste. „ Giovanni Zarrella, Showmaster

Im Herzen fühle es sich nach einem Heimspiel an, erzählt er. "Drei Stunden voller Liebe und wundervoller Musik." Das solle diese Open Air-Sommerparty zu den Menschen in die Wohnzimmer bringen.