ABBA: 50 Jahre "Dancing Queen" - Riesenhit feiert Jubiläum

Wenn "Dancing Queen" von ABBA erklingt, bleibt wohl kaum jemand still sitzen. Agnetha, Benny, Björn und Annifrid haben 1976 einen Discoklassiker erschaffen. Ein echter Evergreen.

Der ABBA-Welthit "Dancing Queen" wird 50 Jahre alt. Der Einfluss des Songs auf die Musikszene war riesig. 14.08.2026 | 3:09 min

Fast ein langes Jahr haben ABBA in drei verschiedenen Studios an ihrer Single "Dancing Queen" gebastelt. Inspiriert wurden Benny und Björn beim Komponieren durch den Disco-Klassiker "Rock you baby" von George McCrae. Die Aufnahmen begannen im August 1975.

"Neben den fast schon klassischen Harmonien finde ich die Klavier-Licks im Stil von Rachmaninov beeindruckend. Was ich toll finde, damals wurde alles noch live aufgenommen. Da wurde nicht der Computer auf Start gedrückt, sondern die Band war im Studio. Alles wurde live eingespielt. Und sie haben sehr lange dran gearbeitet. Die Chöre sind auch ein Markenzeichen von ABBA. Die sind richtig aufwendig aufgestockt", so Musikproduzent und Musiker Dieter Falk.

Alles in allem: Hervorragende Handarbeit. „ Dieter Falk, Musikproduzent

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"Dancing Queen" erobert die 70er

Die Arbeit lohnt sich: "Dancing Queen" wird in 16 Ländern Platz 1 der Charts und ist mit über sechs Millionen Exemplaren eine der meistverkauften Singles der 1970er Jahre.

Das Video zu "Dancing Queen" wird schon im Februar 1976 in einer Disco in Stockholm gedreht. "Dancing Queen", ein Song, der ja schon vom Titel her quasi zum Abtanzen einlädt, dem aber eigentlich das gewisse Etwas fehlt. So erklärt Falk:

Der richtige Discobeat ist von der Geschwindigkeit her eigentlich 120 Beats per Minute (BPM), "Dancing Queen" ist aber deutlich langsamer, nur 100 Schläge pro Minute. „ Dieter Falk, Musikproduzent

Aber: "Trotzdem ist das Stück gut tanzbar, weil der Bass schiebt und die Produktion so hervorragend ist", so der Musikproduzent.

Für ihre Single "Dancing Queen" wurden ABBA 1976 mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Quelle: Imago

Wurde "Dancing Queen" für die schwedische Königin geschrieben?

Ein bekannter Mythos zu "Dancing Queen": ABBA hätten das Stück für Königin Silvia von Schweden geschrieben. Doch die ist nicht die "Dancing Queen". Veröffentlichung und Hochzeit fielen nur zusammen.

"Am Vorabend der Hochzeit von Silvia und Karl Gustav von Schweden gab es in der königlichen Oper in Stockholm eine große Veranstaltung, bei der die gesamte Kulturszene Schwedens anwesend war. ABBA, nach dem Erfolg mit 'Waterloo' beim Grand Prix 1974 mittlerweile weltbekannt, durften da nicht fehlen und spielten in barocken Kostümen 'Dancing Queen'", so Falk. Er weiß:

Der Song wurde zu Ehren der künftigen Königin gespielt, aber nicht für sie geschrieben. „ Dieter Falk, Musikproduzent

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Im Text geht es um ein siebzehnjähriges Mädchen, das gerne mit ihren Freundinnen tanzen geht. "Dancing Queen" gehört zu einem der meistgecoverten Titel von ABBA. Über 70 Versionen sind bekannt. Darunter von Künstlern wie Cher, U2 oder Kylie Minogue.

Mit dem Lied "Waterloo" gewann ABBA 1974 den Eurovision Song Contest. Quelle: ddp

Das umgekehrte "B" von Abba

Das legendäre Logo von ABBA mit dem umgekehrten "B" steht auch eng in Verbindung mit der Single "Dancing Queen". Entstanden ist die Idee zum Cover bei einem Fotoshooting mit der Jugendzeitschrift "Bravo", wie sich Fotograf Bubi Heilemann erinnert:

"ABBA hatten einen Fernsehauftritt und wir haben uns nebenan das Studio für ein Foto-Shooting gemietet. Die Requisite hatte für die Band die Buchstaben der Band vorbereitet, mit denen die Musiker posieren sollten. Nach dem ersten Durchgang ist mir erst gar nicht aufgefallen, dass das "B" bei einer Aufnahme falsch herum gehalten wurde. Das fiel erst etwas später auf, als wir die ersten Polaroids betrachteten. Benny und Björn tuschelten dann etwas, und wir haben das Foto dann nochmal neu gemacht."

Aber als die nächste Single, "Dancing Queen", kam, war da zum ersten Mal das Logo mit dem umgedrehten "B" drauf. „ Bubi Heilemann, Fotograf

Seitdem ist das Logo also fester Bestandteil von ABBA, die mit "Dancing Queen" eine Hymne für die Ewigkeit erschaffen haben.

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