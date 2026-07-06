Olivia Rodrigo sprengt mit 23 Jahren das Pop-Schubladendenken. Einst wurde sie zum Disney-Star "dressiert". Jetzt zeigt sie der Welt, wer wirklich die Kontrolle hat.

Olivia Rodrigo ist erst 23 und veröffentlicht ihr drittes Album. Es kreist um Liebesverwirrung und Sehnsucht – wir treffen sie zum Interview. 09.06.2026 | 7:06 min

Olivia Rodrigos Karriere folgt schon immer einem klaren Drehbuch: Mit sechs Jahren nahm sie an ersten Castings teil, mit 13 Jahren bekam sie eine Hauptrolle in der Disney-Serie "Bizaardvark", übernahm später die Hauptrolle in der Disney-Serie "High School Musical: The Musical: The Series". Parallel erhielt sie Heimunterricht. In dieser Zeit hat Rodrigo gelernt, zu funktionieren. Und genau das hallt bis heute nach.

Seit ich 17 bin, arbeite ich als Solokünstlerin. Manchmal fühlt sich das einsam an. „ Olivia Rodrigo, Musikerin

Im Alter von 17 Jahren verabschiedete sich Rodrigo 2021 aus dem Disney-Konzern. Ihr Ziel: Musikerin werden.

Sie wollte sich von der "Fließband-Kunst" emanzipieren. Olivia Rodrigo unterschrieb einen Plattenvertrag, der ihr die Masterrechte an ihren eigenen Songs zusichert und damit die Kontrolle über das eigene Schaffen.

Olivia Rodrigo wird zum Weltstar und Teenager-Idol

In dem Song "Drivers License" verarbeitet Olivia Rodrigo auf ihrem ersten Album den emotionalen Schmerz nach einer ersten großen Trennung. Dieser Song erreichte Millionen Teenager, die denselben Herzschmerz teilen wie sie.

Rodrigo wurde über Nacht zum Weltstar. Und drei Grammys später ist klar: Das ist nicht nur ein Hype, sondern ein neues "popkulturelles Zentrum": Olivia Rodrigo könnte der nächste ganz große Popstar werden.

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Zusammenarbeit mit Robert Smith von "The Cure"

Heute steht Rodrigo dort, wo sich Musikgeschichte verdichtet: eine Art Schmelztiegel verschiedener historischer Musikstile. Olivia Rodrigo verwendet unter anderem "New Wave", ein Musikstil aus den späten 1970ern, frühen 1980er Jahren. Sie kombiniert ihn mit gängigen Mechanismen zeitgenössischer, moderner Musik.

In Barcelona präsentierte sie kürzlich einen neuen Song mit Robert Smith von "The Cure". Seine Band feierte in den 1980er und 1990er Jahren große Erfolge.

Olivia Rodrigo entwickelt sich durch die Integration verschiedener Musikstile

Das gemeinsame aktuelle Projekt ist kein Zufall, sondern ein Moment, der die Entwicklung von Olivia Rodrigo markiert: Weg vom reinen Produkt, hin zur Kunst, mit ihrem eigenen, authentischen Ansatz.

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Anfangs war Rodrigo unsicher, ob Robert Smith mit ihr zusammenarbeiten würde. Wohl aus Demut vor dem Künstler. Sie sei sich sicher gewesen, er werde "Nein" sagen.

Weil er einfach der Coolste ist. Als er zugesagt hat, war ich völlig aus dem Häuschen. „ Olivia Rodrigo, Musikerin

Olivia Rodrigo verarbeitet ihre Gefühlswelt in ihren Songs

"Ich fühle mich genau wie 23. Ich lerne viel und merke, wie wenig ich weiß", sagt Rodrigo. Diese Haltung prägt ihr drittes Album "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". Rodrigo erzählt darin von Liebe ohne Verklärung: von Hoffnung, Zweifeln und Enttäuschung. Persönliche Gefühle wie Liebeskummer oder Trennungsschmerz verarbeitet sie in ihren Liedern.

Der Kern meiner Songs ist dieses Hin und Her zwischen Hoffnung und der dunkleren Seite der Liebe. Ohne diese Melancholie wäre das Gefühl nicht echt. „ Olivia Rodrigo

Der Titel ihres gerade erschienenen Albums "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" ("Du wirkst ziemlich traurig für ein Mädchen, das so verliebt ist") verdeutlicht dieses emotionale Spannungsfeld eigentlich am besten.

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Olivia Rodrigo hat keine Angst vor Kritikern

Mit ihrem "Babydoll"-Image in dem Video zu "drop dead" aus dem April 2026 hat Olivia Rodrigo die Kritik auf sich gezogen, Kindlichkeit zu sexualisieren. Darin tanzt sie in kurzen Kleidern durch das Schloss Versailles. Sie konterte das mit der Frage, ob die Kritik nicht mehr über den Blick von Männern auf Frauen sage.

Auf der anderen Seite: Mit einem eigens eingerichteten Fonds setzt sie sich für die Rechte von Mädchen und Frauen ein. Mit dem "Fund 4 Good" werden Organisationen unterstützt, die Frauen bei den Themen körperliche Selbstbestimmung, freier Zugang zu Verhütungsmitteln, Familienplanung und Schwangerschaftsvorsorge, helfen.

Ich sammle mit meinem "Fund 4 Good" richtig viel Geld, zum Beispiel für die Abtreibungs-Fonds in den USA. Die helfen Frauen, wenn sie in anderen Bundesstaaten medizinische Versorgung brauchen, Kinderbetreuung. Ja, ich trage Verantwortung, die man eher Älteren zuschreibt, aber im Herzen bin ich 23. „ Olivia Rodrigo, Musikerin

Rodrigo selbst formuliert es vorsichtig als Aufbruch: Sie wolle herausfinden, was es wirklich heißt, frei zu arbeiten und ihrer eigenen Kreativität zu folgen.

Nicolette Feiler-Thull ist Redakteurin bei der 3sat Kulturzeit.