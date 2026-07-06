Popkultur:Olivia Rodrigo: Ein Disney-Star will erwachsen werden
von Nicolette Feiler-Thull
Olivia Rodrigo sprengt mit 23 Jahren das Pop-Schubladendenken. Einst wurde sie zum Disney-Star "dressiert". Jetzt zeigt sie der Welt, wer wirklich die Kontrolle hat.
Olivia Rodrigos Karriere folgt schon immer einem klaren Drehbuch: Mit sechs Jahren nahm sie an ersten Castings teil, mit 13 Jahren bekam sie eine Hauptrolle in der Disney-Serie "Bizaardvark", übernahm später die Hauptrolle in der Disney-Serie "High School Musical: The Musical: The Series". Parallel erhielt sie Heimunterricht. In dieser Zeit hat Rodrigo gelernt, zu funktionieren. Und genau das hallt bis heute nach.
Im Alter von 17 Jahren verabschiedete sich Rodrigo 2021 aus dem Disney-Konzern. Ihr Ziel: Musikerin werden.
Sie wollte sich von der "Fließband-Kunst" emanzipieren. Olivia Rodrigo unterschrieb einen Plattenvertrag, der ihr die Masterrechte an ihren eigenen Songs zusichert und damit die Kontrolle über das eigene Schaffen.
Olivia Rodrigo wird zum Weltstar und Teenager-Idol
In dem Song "Drivers License" verarbeitet Olivia Rodrigo auf ihrem ersten Album den emotionalen Schmerz nach einer ersten großen Trennung. Dieser Song erreichte Millionen Teenager, die denselben Herzschmerz teilen wie sie.
Rodrigo wurde über Nacht zum Weltstar. Und drei Grammys später ist klar: Das ist nicht nur ein Hype, sondern ein neues "popkulturelles Zentrum": Olivia Rodrigo könnte der nächste ganz große Popstar werden.
Zusammenarbeit mit Robert Smith von "The Cure"
Heute steht Rodrigo dort, wo sich Musikgeschichte verdichtet: eine Art Schmelztiegel verschiedener historischer Musikstile. Olivia Rodrigo verwendet unter anderem "New Wave", ein Musikstil aus den späten 1970ern, frühen 1980er Jahren. Sie kombiniert ihn mit gängigen Mechanismen zeitgenössischer, moderner Musik.
In Barcelona präsentierte sie kürzlich einen neuen Song mit Robert Smith von "The Cure". Seine Band feierte in den 1980er und 1990er Jahren große Erfolge.
Olivia Rodrigo entwickelt sich durch die Integration verschiedener Musikstile
Das gemeinsame aktuelle Projekt ist kein Zufall, sondern ein Moment, der die Entwicklung von Olivia Rodrigo markiert: Weg vom reinen Produkt, hin zur Kunst, mit ihrem eigenen, authentischen Ansatz.
Anfangs war Rodrigo unsicher, ob Robert Smith mit ihr zusammenarbeiten würde. Wohl aus Demut vor dem Künstler. Sie sei sich sicher gewesen, er werde "Nein" sagen.
Olivia Rodrigo verarbeitet ihre Gefühlswelt in ihren Songs
"Ich fühle mich genau wie 23. Ich lerne viel und merke, wie wenig ich weiß", sagt Rodrigo. Diese Haltung prägt ihr drittes Album "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". Rodrigo erzählt darin von Liebe ohne Verklärung: von Hoffnung, Zweifeln und Enttäuschung. Persönliche Gefühle wie Liebeskummer oder Trennungsschmerz verarbeitet sie in ihren Liedern.
Der Titel ihres gerade erschienenen Albums "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" ("Du wirkst ziemlich traurig für ein Mädchen, das so verliebt ist") verdeutlicht dieses emotionale Spannungsfeld eigentlich am besten.
Olivia Rodrigo hat keine Angst vor Kritikern
Mit ihrem "Babydoll"-Image in dem Video zu "drop dead" aus dem April 2026 hat Olivia Rodrigo die Kritik auf sich gezogen, Kindlichkeit zu sexualisieren. Darin tanzt sie in kurzen Kleidern durch das Schloss Versailles. Sie konterte das mit der Frage, ob die Kritik nicht mehr über den Blick von Männern auf Frauen sage.
Auf der anderen Seite: Mit einem eigens eingerichteten Fonds setzt sie sich für die Rechte von Mädchen und Frauen ein. Mit dem "Fund 4 Good" werden Organisationen unterstützt, die Frauen bei den Themen körperliche Selbstbestimmung, freier Zugang zu Verhütungsmitteln, Familienplanung und Schwangerschaftsvorsorge, helfen.
Rodrigo selbst formuliert es vorsichtig als Aufbruch: Sie wolle herausfinden, was es wirklich heißt, frei zu arbeiten und ihrer eigenen Kreativität zu folgen.
Nicolette Feiler-Thull ist Redakteurin bei der 3sat Kulturzeit.
Mehr aus der Welt der Popstars
Madison Square Garden:Mega-Hochzeit von Swift und Kelce: Die Feier läuftmit Video2:19
Er sang "Y.M.C.A.":Sänger der Village People Victor Willis gestorbenmit Video0:26
Tourstart in Dresden:Für Helene Fischer ist "die Bühne der Superstar"Cornelia Schiemenz, Dresdenmit Video0:58
Mr. Boombastic ist wieder da:Shaggy: Sting sieht mehr Potenzial in mir als ichvon Caroline Hermann und Astrid Henrysonmit Video0:39
Mehr Nachrichten über Prominente
Popkultur:Olivia Rodrigo: Ein Disney-Star will erwachsen werdenvon Nicolette Feiler-Thullmit Video7:06
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:Prinzessin Mette-Marit: Foto nach Lungentransplantation
Norwegische Kronprinzessin im WM-Fieber:Erste offizielle Fotos von Mette-Marit nach Lungen-OPmit Video2:10
Vom Muskelprotz zum Erfolgsschauspieler:Sylvester Stallone wird 80: So wurde er zur Action-Ikonemit Video1:48
Popstar heiratet Travis Kelce:Taylor Swift feiert Mega-Hochzeit in New Yorkmit Video0:23
Madison Square Garden:Mega-Hochzeit von Swift und Kelce: Die Feier läuftmit Video2:19
Er sang "Y.M.C.A.":Sänger der Village People Victor Willis gestorbenmit Video0:26
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:Schillernder Star auf dem "isarblauen" Teppich in München