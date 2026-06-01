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Promi-News in Bildern: Neues aus der Welt der Stars

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Promi-News in Bildern:Charlène und ihre beiden Kleinen feiern Muttertag

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Neues Foto von Charlène und ihren Kindern, Dua Lipa hat geheiratet und Kurt Russell und Goldie Hawn ziehen auf ihre Ranch in Colorado - die aktuellen Promi-News in Bildern.

Fürstin Charlène mit ihren Kindern Jacques und Gabriella.
Sängerin Dua Lipa mit ihrem Ehemann Callum Turner.
Kurt Russell und Goldie Hawn bei einer öffentlichen Veranstaltung.

Jacques und Gabriella feiern ihre Mama Charlène

Zum frankophonen Muttertag Ende Mai veröffentlicht der Palast in Monaco ein neues Foto von Fürstin Charlène und ihren beiden Kleinen. Gemeinsam lassen sie alle Mütter hochleben. (01.06.2026)

Quelle: palaisprincierdemonaco

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Quelle: dpa

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