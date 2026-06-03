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Mr. Boombastic ist wieder da: Shaggy veröffentlichte neues Album

Mr. Boombastic ist wieder da:Shaggy: Sting sieht mehr Potenzial in mir als ich

von Caroline Hermann und Astrid Henryson

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Nach 30 Jahren auf internationalen Bühnen veröffentlicht Shaggy ein neues Album: "Lottery". In einem Interview spricht er über Erfolge, Zweifel und enge Weggefährten.

Shaggy feiert 30-jähriges Jubiläum

Vor 30 Jahren begann Shaggys Musikkarriere. Zu diesem Anlass veröffentlicht er sein neues Album "Lottery" und erzählt, dass es für ihn wichtig ist, neue Inspiration zu finden.

03.06.2026 | 0:39 min

Anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums auf internationalen Bühnen meldet sich Shaggy mit einem neuen Studioalbum zurück. Das Werk trägt den Titel "Lottery" und markiert eine bewusste Rückbesinnung auf genau jenen unverkennbaren Sound, der den Künstler einst zum globalen Superstar machte.

Im Interview mit der Associated Press verrät der Künstler, dass er musikalisch eine 2026er-Version von Shaggy geschaffen habe. Der Albumtitel "Lottery" greife die Unberechenbarkeit der heutigen Musikindustrie auf, in der sich Erfolg oft wie "Lotto spielen" anfühle.

Inspiration durch Lionel Richie

Auf seinem langen Karriereweg holte sich der Sänger immer wieder Rat von anderen Musiklegenden. Ein prägendes Gespräch mit Lionel Richie beeinflusste seinen kreativen Ansatz nachhaltig und inspirierte ihn dazu, sich auf universelle Themen zu konzentrieren, die generationen- und kulturübergreifend ankommen, wie er erzählt.

Vor Jahren sagte Lionel Richie zu mir, 'Shaggy, ich habe nur einen Song geschrieben!'

Shaggy, Musiker

Er meinte damit, alle seine Songs hätten die gleiche Botschaft: "I love you" (Ich liebe dich). Diese Zeile komme in so vielen von Richies Songs vor und die Message sei bei dem 57-Jährigen hängen geblieben:

Egal ob jung oder alt, schwarz oder weiß, hetero oder schwul - wir alle haben diese Gefühle.

Shaggy, Musiker

Auch Sting ist enger Weggefährte

Der britische Musiker Sting steuerte nicht nur Beiträge zu "Lottery" bei, sondern ermutigte Shaggy in der Vergangenheit auch immer wieder zu kreativen Risiken - wie etwa seiner Rolle in einer Broadway-Bühnenproduktion: Shaggy und Sting stehen im Juni in dem von Stings Kindheit in einer englischen Werftkleinstadt inspirierten Musical "The Last Ship" gemeinsam auf der Bühne des Metropolitan Opera House in New York.

Das Gute an Sting ist, dass er manchmal mein Potenzial besser sieht als ich.

Shaggy, Musiker

Song "Boombastic" brachte internationalen Durchbruch

Shaggy, der eigentlich Orville Richard Burrell heißt, wurde 1968 in Kingston/Jamaika geboren. Seinen internationalen Durchbruch feierte er mit dem Titel "Boombastic", der 1996 einen Grammy gewann und auch durch die Werbung einer Jeansmarke weltweit bekannt wurde.

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Quelle: AP
Über "Shaggy feiert 30-jähriges Juliäum" berichtete hallo Deutschland am 03.06.2026 um 17:10 Uhr

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