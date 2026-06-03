Mr. Boombastic ist wieder da:Shaggy: Sting sieht mehr Potenzial in mir als ich
von Caroline Hermann und Astrid Henryson
Nach 30 Jahren auf internationalen Bühnen veröffentlicht Shaggy ein neues Album: "Lottery". In einem Interview spricht er über Erfolge, Zweifel und enge Weggefährten.
Anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums auf internationalen Bühnen meldet sich Shaggy mit einem neuen Studioalbum zurück. Das Werk trägt den Titel "Lottery" und markiert eine bewusste Rückbesinnung auf genau jenen unverkennbaren Sound, der den Künstler einst zum globalen Superstar machte.
Im Interview mit der Associated Press verrät der Künstler, dass er musikalisch eine 2026er-Version von Shaggy geschaffen habe. Der Albumtitel "Lottery" greife die Unberechenbarkeit der heutigen Musikindustrie auf, in der sich Erfolg oft wie "Lotto spielen" anfühle.
Inspiration durch Lionel Richie
Auf seinem langen Karriereweg holte sich der Sänger immer wieder Rat von anderen Musiklegenden. Ein prägendes Gespräch mit Lionel Richie beeinflusste seinen kreativen Ansatz nachhaltig und inspirierte ihn dazu, sich auf universelle Themen zu konzentrieren, die generationen- und kulturübergreifend ankommen, wie er erzählt.
Er meinte damit, alle seine Songs hätten die gleiche Botschaft: "I love you" (Ich liebe dich). Diese Zeile komme in so vielen von Richies Songs vor und die Message sei bei dem 57-Jährigen hängen geblieben:
Auch Sting ist enger Weggefährte
Der britische Musiker Sting steuerte nicht nur Beiträge zu "Lottery" bei, sondern ermutigte Shaggy in der Vergangenheit auch immer wieder zu kreativen Risiken - wie etwa seiner Rolle in einer Broadway-Bühnenproduktion: Shaggy und Sting stehen im Juni in dem von Stings Kindheit in einer englischen Werftkleinstadt inspirierten Musical "The Last Ship" gemeinsam auf der Bühne des Metropolitan Opera House in New York.
Song "Boombastic" brachte internationalen Durchbruch
Shaggy, der eigentlich Orville Richard Burrell heißt, wurde 1968 in Kingston/Jamaika geboren. Seinen internationalen Durchbruch feierte er mit dem Titel "Boombastic", der 1996 einen Grammy gewann und auch durch die Werbung einer Jeansmarke weltweit bekannt wurde.
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