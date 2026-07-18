Die Kölner Band BAP feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum - am Anfang traf man sich, um einen Kasten Bier "leerzuproben". Daraus entstand eine deutschlandweit bekannte Band.

Ursprünglich hat sich die Band getroffen, um "einen Kasten Bier leer zu proben", heute kann die Band BAP auf 50 Jahre zurückblicken. 13.07.2026 | 4:07 min

Am 30. März 1967 stand Wolfgang Niedecken mit Freunden vor der alten Kölner Sporthalle und wollte unbedingt hinein. Die "Rolling Stones" waren in der Stadt und der junge Mann wollte sich das keinesfalls entgehen lassen. Denn immerhin spielte der Gymnasiast in einer Schülerband und feierte an diesem Tag seinen 16. Geburtstag.

Mehr als 30 Jahre später schrieb er einen Song über diesen Tag: "Hück ess sing Band en der Stadt" ("Heute ist seine Band in der Stadt").

Das ist eine Geschichte von ein paar Jungs, die da rumlungern und wollen möglichst schnell dann auch rein und ich bin halt einer von den Jungen. „ Wolfgang Niedecken, "BAP"-Sänger

"BAP" brauchte vier Jahre für die erste Platte

Die Erfolgsgeschichte seiner Band "BAP" war da noch lange nicht absehbar. Viele Jahre nach dem Abitur traf sich Niedecken 1976 mit Freunden zunächst nur, um nach eigener Aussage "einen Kasten Bier leerzuproben". Das gilt als die Geburtsstunde von BAP.

Erst ein Jahr später folgte der erste Auftritt im Mariensaal in Köln-Nippes und dann dauerte es noch einmal drei Jahre bis zur ersten Platte: "Wolfgang Niedecken's "BAP" rockt andere kölsche Leeder".

Am Anfang habe er noch gedacht, er mache das vielleicht zwei bis drei Jahre, erzählt Wolfgang Niedecken im Gespräch mit ZDFheute. Denn eigentlich war er damals schon mitten im Malerei-Studium.

Von da ab hab' ich dann gedacht, okay, dann lass es mal zehn Jahre lang dauern. Aber doch nicht 50! „ Wolfgang Niedecken, "BAP"-Sänger

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"Verdamp lang her" war "BAPs" größter Erfolg

Der endgültige Durchbruch kam 1982. Das dritte Album "für usszeschnigge!" (zum Ausschneiden), mit dem größten Hit "Verdamp lang her", war ein Jahr auf dem Markt. Nummer vier "vun drinne noh drusse", mit dem warnenden und mahnenden "Kristallnaach" gerade erschienen, da spielt die Band im Sommer beim Open-Air-Festival auf der Loreley am Rhein. Ein "Rockpalast"-Konzert wurde europaweit live ausgestrahlt. Im Rückblick sei dieser Auftritt wegweisend gewesen:

Wir haben erst begriffen, was das bedeutet, als wir da standen. Die Chemie dieser Garagenband hat funktioniert. „ Wolfgang Niedecken, "BAP"-Sänger

Doch nach 17 Jahren beginnt das große Kommen und Gehen. Aus der Erstbesetzung ist niemand mehr dabei. Klaus Heuser, der als musikalischer Kopf die größten Hits schrieb und laut Niedecken ab 1980 "das Ding zum Rocken brachte", verließ "BAP" 1999. Mehr als zwei Dutzend Musikerinnen und Musiker bereicherten bis heute die Band.

Ja, es gab viele Umbesetzungen. Teilweise, weil die Leute keinen Bock mehr hatten oder etwas anderes machen wollten. Aber das ist halt so, wie im normalen Leben auch. „ Wolfgang Niedecken, "BAP"-Sänger

Wolfgang Niedecken und "BAP" erfanden sich immer wieder neu. Von den 27 Alben erreichten 22 die Top Ten, 13 belegten Platz eins der deutschen Charts - mehr als Lieder der "Beatles".

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"BAP" bezieht Stellung gegen Ausländerfeindlichkeit

Der Frontmann nutzte seine Popularität immer wieder, um Haltung zu zeigen. So wie am 9. November 1992: 100.000 Menschen versammeln sich in Köln zum Konzert gegen Rassismus und Neonazis, kurz nach den ausländerfeindlichen Krawallen in Rostock-Lichtenhagen. Der Song und die Kampagne "Arsch huh, Zäng ussenander" ("Hintern hoch, Zähne auseinander") prangern die Lethargie und Gleichgültigkeit vieler an.

Die Sprachlosigkeit wurde übergroß. So weit ist es schon, das muss aufhören. Wir dürfen nicht mehr sprachlos sein. „ Wolfgang Niedecken, "BAP"-Sänger, 1992

Diesen Grundsatz hat sich Niedecken bis heute erhalten. Dieses Jahr hat er doppelten Grund zu feiern. Im März ist er 75 Jahre alt geworden, dazu kommt der runde Band-Geburtstag von BAP.

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Die Jubiläumstournee ab November haben sie "Zielgerade" genannt. Stehen die Zeichen also auf Abschied? Nein, sagt Niedecken, auf der Zielgerade könne man auch sehr langsam laufen. Wenn aber Konzentration und Kondition nachlassen, müsse man nachdenken:

Wenn irgendwann das Mitleid größer wird als die Begeisterung, sollte man selber erkennen, es ist mal gut jetzt. „ Wolfgang Niedecken, "BAP"-Sänger

Ralph Goldmann ist Korrespondent im ZDF-Landesstudio NRW.

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