Rapperin Ikkimel: ZDF-Auftritt sorgt für Begeisterung in den USA

Nach TikTok-Post von US-Rapperin:US-Fans feiern Ikkimel nach viralem ZDF-Auftritt
Ikkimels heiß diskutierter Auftritt im ZDF-Morgenmagazin sorgt jetzt in den USA für Begeisterung: Ein Tiktok-Post der US-Rapperin Doechii bringt die Musikerin ins Rampenlicht.
"Come to the US": Der heiß diskutierte Auftritt der Berliner Rapperin Ikkimel im ZDF-"Morgenmagazin" wird jetzt auch in den USA gefeiert. Auslöser ist ein Post der US-Rapperin Doechii. Die Musikerin teilte auf ihrem TikTok-Kanal einen ZDF-Beitrag, der einen Zusammenschnitt des Auftritts zeigt. Doechii hat auf TikTok sechs Millionen Follower.
Ikkimel hatte vor einer Woche - früh am Morgen gegen 8.30 Uhr - in der sogenannten WM-Arena des "Morgenmagazins" ihr Lied "Fußballmänner" vorgestellt. Darin rappt die Musikerin Zeilen wie:
Im Fernsehstudio blieben viele Zuschauer angesichts der Performance auffällig regungslos, fast paralysiert.
"Girl come over here we love u"
Vielen Nutzerinnen und Nutzern in den USA gefällt der Song "Fußballmänner", auch wenn sie offensichtlich nichts verstehen. "Girl come over here, we love u" ("Mädel, komm' hier her, wir lieben dich"), kommentierte ein Nutzer.
Einige machen sich auch über die teils irritierten Zuschauer lustig mit Kommentaren wie "Why is nobody dancing?" ("Warum tanzt niemand?") oder "The crowd doesnt't get her, but i do" ("Die Zuschauer verstehen sie nicht, aber ich schon").
Die Rapperin Doechii ist unter anderem bekannt durch den viralen Ohrwurm "Anxiety" und wurde 2025 bei den Black Entertainment Television (BET) als beste Hip-Hop-Künstlerin ausgezeichnet. Im selben Jahr erhielt sie einen Grammy für das beste Rap-Album und das beste Musikvideo.
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