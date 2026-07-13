Bekannt aus "Jurassic Park": Schauspieler Sam Neill ist tot

Der neuseeländische Schauspieler Sam Neill ist tot. Der Star aus Filmen wie "Jurassic Park" und "Das Piano" wurde 78 Jahre alt.

Der neuseeländische Schauspieler Sam Neill ist unerwartet im Alter von 78 Jahren gestorben. Der Jurassic Park-Star hatte im April bekannt gegeben, er sei nach fast fünf Jahren krebsfrei. 13.07.2026 | 0:18 min

Der aus dem Kinohit "Jurassic Park" bekannte neuseeländische Schauspieler Sam Neill ist tot. Er sei am Montag im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie in Australien gestorben, teilten Neills Angehörige mit. "Der Verlust kam plötzlich und unerwartet", schrieben sie in einer Erklärung, die auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht wurde. Er sei krebsfrei gewesen.

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Neill machte Krebserkrankung 2023 öffentlich

Neill hatte 2023 seine Leukämie-Erkrankung öffentlich gemacht. In seiner Autobiografie "Did I Ever Tell You This" (Hab ich Dir das je erzählt) schrieb er, dass er seit März 2022 wegen eines Non-Hodgkin-Lymphoms behandelt und möglicherweise daran sterben werde.

In einem Interview mit dem "Guardian" sagte Neill damals, dass er sich trotz Behandlungserfolgen bis zum Ende seines Lebens Chemotherapie unterziehen werde.

Ich kann nicht so tun, als ob das letzte Jahr nicht seine dunklen Momente hatte. „ Sam Neill in einem Interview 2023

Er sei "dankbar für jeden Tag und unermesslich dankbar für alle meine Freunde".

Schauspieler Sam Neill in einer Filmszene des Filmes "Jurassic Park I." aus dem Jahre 1993. Quelle: Imago

"Mit seinem ironischen und trockenen Humor, nachdenklich und lakonisch, bekämpfte Sam die Krankheit mit derselben Würde, demselben Humor und derselben Überzeugung, die jeder seiner Darbietungen Kraft verliehen", schrieb der australische Premierminister Anthony Albanese in einem Social-Media-Beitrag.

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Neills langjährige Schauspielkarriere begann in den 1970er Jahren und brachte ihm Dutzende Rollen in Film und Fernsehen ein, darunter die Serie "Peaky Blinders" sowie die Filme "Jagd auf Roter Oktober" und "Das Piano". 2022 spielte er in "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" erneut die Rolle des Paläontologen Dr. Alan Grant.

Quelle: AP, Reuters