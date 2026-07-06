Mette-Marit: Erste Fotos nach Lungen-OP - WM-Stimmung in Norwegen

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit zeigt sich mit Kronprinz Haakon im WM-Fieber. Es sind die ersten offiziellen Bilder nach ihrer Lungentransplantation.

Die Königsfamilie freute sich über den Sieg des norwegischen Teams bei der Fußball-WM. Quelle: Screenshot: Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit auf Instagram, veröffentlicht am 06.07.2026, Quelle: instagram.com/detnorskekongehus

Der norwegische Palast hat die ersten Bilder von Kronprinzessin Mette-Marit nach ihrer Lungen-Operation veröffentlicht. Auf einem Bild sitzt sie mit ihrem Mann, Kronprinz Haakon, auf dem Sofa des Schlosses und feuert ihr Land bei der Fußball-WM an. Beide tragen Norwegen-Schals um den Hals, Haakon hat einen Arm um seine Frau gelegt. Mette-Marit lächelt in die Kamera.

Auf einem anderen Foto sehen die beiden aus dem Fenster - womöglich auf den Schlossplatz, wo in der Nacht Tausende Norweger den Sieg der Nationalmannschaft im Achtelfinale über Brasilien gefeiert haben.

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Mette-Marit hat seit Juni eine neue Lunge

Die Kronprinzessin leidet an der schweren Krankheit Lungenfibrose. Mitte Juni hatte der norwegische Hof mitgeteilt, dass die Kronprinzessin eine neue Lunge bekommen hat. Der genaue Zeitpunkt des Eingriffs war geheim gehalten worden, um die Identität des Spenders zu schützen.

Der Hof bestätigte norwegischen Medien, dass Mette-Marit noch nicht aus dem Krankenhaus entlassen worden sei.

Norwegens Kronprinzessin musste wegen ihres Gesundheitszustands auf ein Spenderorgan warten. Das Warten hat sich ausgezahlt - das Königshaus bestätigt eine erfolgreiche Lungentransplantation. 18.06.2026 | 2:10 min

Königsfamilie im WM-Fieber

Auch die anderen Mitglieder des Königshauses hat das WM-Fieber gepackt: "Gestern war ein historischer Abend! Die ganze Familie hat mitgefiebert!", schrieben die Royals bei Instagram.

Erbprinzessin Ingrid Alexandra und ihr Bruder Prinz Sverre Magnus verfolgten das Spiel gegen Brasilien im Stadion mit. Ein Instagram-Bild des Königshauses zeigt sie mit den brasilianischen Fußball-Legenden Ronaldo und Ronaldinho. Auf einem Video im selben Post umarmen die beiden Stürmer-Star Erling Haaland.

Kronprinz Haakon ließ sich dagegen von der Euphorie der Fans in Oslo mitreißen: Ein Foto zeigt, wie er auf dem Schlossplatz mit seinen feiernden Landsleuten auf dem Trockenen "rudert" - das Markenzeichen der Norweger bei der WM.

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Quelle: dpa, ZDF