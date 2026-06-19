Im Video: Norwegisches Parlament schickt Ruder-Gruß an WM-Team

Norwegens Fußballfans gingen mit Ruder-Aktionen zur Fußball-WM im Internet viral - nun zieht auch das Parlament mit. Der Gruß wurde vom Parlamentspräsidenten persönlich angestoßen.

Rudern für den WM-Erfolg: Die Aktion des norwegischen Parlaments im Video. 09.06.2026 | 0:18 min

Die kollektive Ruder-Einlage der norwegischen WM-Fans entwickelt sich zum Kult - und sogar das Parlament macht mit. Auf Anweisung des Parlamentspräsidenten Masud Gharahkhani hat die voll besetzte Abgeordnetenkammer in Oslo dem Team einen lautstarken Gruß geschickt.

Zwischen einer Reihe wichtiger Abstimmungen ergriff Gharahkhani am Donnerstag das Wort, um seine Kollegen um eine besondere Aktion zu bitten. Man wolle einen Gruß an "unsere Fußballjungs - die Nationalmannschaft, die wirklich liefert" schicken, sagte er nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB. Und schon wurde "gerudert".

Wikinger-Vorbild im hohen Norden

Mit dem Ruder-Schlachtgesang haben sich die norwegischen Fußballfans vor und während der WM einen Namen gemacht. Das "Wikinger-Rudern" erinnert an das "Wikinger-Klatschen", das Island bei der EM 2016 zelebrierte.

Der Unterschied: Nach zwei immer schneller werdenden Trommelschlägen haben die Isländer jeweils in die Hände geklatscht - die Norweger dagegen "rudern" auf ihren Plätzen vor und zurück. Aus dem isländischen "Huh"-Ausruf ist bei den Norwegern außerdem ein "Ro" (sprich: Ruh!) geworden.

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Gharahkhani nutzte das für ein kleines Wortspiel, denn "Ro" bedeutet im Norwegischen sowohl "rudern" als auch "Ruhe". Der Parlamentspräsident schloss die Einlage entsprechend mit den Worten: "Ruhe im Saal!" Dann fuhren die Abgeordneten mit ihren Abstimmungen fort.

WM-Fieber bringt auch Kronprinzen-Kinder in die USA

In Norwegen ist die Euphorie über das erste WM-Turnier seit 28 Jahren groß, nicht zuletzt dank eines souveränen 4:1-Auftaktsieges gegen den Irak.

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In der Heimat von Superstar Erling Haaland haben sich auch die Royals vom WM-Fieber anstecken lassen: Erbprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus, die Kinder von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit, werden bei Norwegens zweitem Spiel gegen den Senegal auf der Tribüne sitzen.

Für die beiden Royals dürfte es eine willkommene Abwechslung sein: Ihre schwer kranke Mutter hat gerade eine neue Lunge transplantiert bekommen, ihr Halbbruder Marius Borg Høiby wurde jüngst in einem aufsehenerregenden Prozess zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Ein weiterer WM-Sieg von Haaland & Co. - und möglicherweise gar eine weitere Ruder-Einlage - könnten da eine Ablenkung sein.

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