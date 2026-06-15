Urteil gegen Marius Høiby: "Eine ernste Sache für das Königshaus"

Urteil gegen Marius Borg Høiby:"Eine ernste Sache für das Königshaus und die Monarchie"
von Sigrid Harms, Jens Lindner
Gefängnis für den Sohn der Kronprinzessin - ein Gau für das norwegische Königshaus. Es kann sich am besten selbst helfen, sagt die norwegische Königshausexpertin Tove Taalesen.
Nun ist eingetreten, wovor sich das norwegische Königshaus gefürchtet hat: Marius Borg Høiby, der Sohn der Kronprinzessin, muss ins Gefängnis, wegen Vergewaltigung und häuslicher Gewalt. Vier Jahre Haft, so das Urteil der Richter. Marius Borg Høiby will in Berufung gehen.
Es ist eines von drei Ereignissen, die das Königshaus derzeit erschüttern:
- Kronprinzessin Mette-Marit ist schwer lungenkrank und wartet auf eine Spender-Lunge
- Mette-Marit wurden Verbindungen zu Sexualstraftäter Jeffery Epstein nachgewiesen
- Die Anklage und nun das Urteil gegen Sohn Marius
"Haben verurteilten Sexualstraftäter im Königshaus"
Eine ernste Sache, sagt Tove Taalesen, norwegische Königshausexpertin:
In den vergangenen zwei Jahren haben die Negativschlagzeilen um Hoibys Verhalten in der norwegischen Öffentlichkeit für viel Aufsehen gesorgt. Vielleicht mehr, als vielen Norwegerinnen und Norwegern lieb ist. Das Bild des Königshauses habe sich in Norwegen verändert, "weil wir zu viel über ihr Privatleben erfahren haben", glaubt die norwegische Königshausexpertin Tove Taalesen.
Nun aber hätten die Türen jahrelang offen gestanden und man wisse, was dort passiert sei. "Und es hat sich gezeigt, dass die königliche Familie nicht viel besser ist als andere Menschen", sagt Taalesen.
Expertin: Das Königshaus hat es selbst in der Hand
Die norwegische Öffentlichkeit hat mittlerweile genug Negatives aus dem Königshaus gehört, Taalesen glaubt ein "Sättigungsgefühl", und "dass wir genug Skandale hatten."
Darin sieht Taalesen eine Chance für das Königshaus, seinen Ruf wiederherzustellen: "Keine Schlagzeilen mehr über Gewalt, Drogen oder Sex", so die Expertin. "Jetzt brauchen wir einfach die königliche Wirkung in seiner besten Form - in all ihrer Pracht, ihrem Pomp und ihrer Würde, wie es nur eine Monarchie leisten kann. Ich hoffe also, dass nun Ruhe für die königliche Familie einkehrt und wir weitergehen können."
Eigentlich käme es auf Kronprinz Haakon an
König Harald V. ist zwar im Volk nach wie vor unumstritten und erzielt allerhöchste Beliebtheitswerte, er ist allerdings gesundheitlich angeschlagen. Entsprechend käme es auf Kronprinz Haakon an. Auch als Signal dafür, dass die Monarchie in Norwegen eine Zukunft hat. Haakon hat zuletzt allerdings verlauten lassen, sich ein wenig zurückziehen zu wollen, um sich um seine schwerkranke Frau Mette-Marit zu kümmern. Angesichts dieser Ausgangslage bleibt offen, wer eine königliche Charme-Offensive anführen soll.
Königshausexpertin Taalesen sieht die Monarchie in Norwegen trotz aller schlechten Nachrichten der Vergangenheit nicht in ihrer Existenz bedroht. Die Zustimmung zur Monarchie sei weiterhin stark. Fans einer "Republik Norwegen" haben derzeit keine Chance, glaubt Taalesen.
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