Urteil gegen Marius Høiby: "Eine ernste Sache für das Königshaus"

Gefängnis für den Sohn der Kronprinzessin - ein Gau für das norwegische Königshaus. Es kann sich am besten selbst helfen, sagt die norwegische Königshausexpertin Tove Taalesen.

"Eine ernste Sache für das Königshaus und die Monarchie"

Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin, Marius, steht im Zentrum eines der größten Skandale des Landes. Eine ZDF-Dokumentation zeigt, wie es so weit kommen konnte. 15.06.2026 | 3:13 min

Nun ist eingetreten, wovor sich das norwegische Königshaus gefürchtet hat: Marius Borg Høiby, der Sohn der Kronprinzessin, muss ins Gefängnis, wegen Vergewaltigung und häuslicher Gewalt. Vier Jahre Haft, so das Urteil der Richter. Marius Borg Høiby will in Berufung gehen.

Es ist eines von drei Ereignissen, die das Königshaus derzeit erschüttern:

Kronprinzessin Mette-Marit ist schwer lungenkrank und wartet auf eine Spender-Lunge

Mette-Marit wurden Verbindungen zu Sexualstraftäter Jeffery Epstein nachgewiesen

Die Anklage und nun das Urteil gegen Sohn Marius

"Haben verurteilten Sexualstraftäter im Königshaus"

Eine ernste Sache, sagt Tove Taalesen, norwegische Königshausexpertin:

Es ist ein ernstes Urteil, und es ist auch eine ernste Sache für das Königshaus und die Monarchie, dass wir nun einen verurteilten Sexualstraftäter in unserem Königshaus haben. „ Tove Taalesen, norwegische Königshausexpertin

Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin, muss wegen Vergewaltigung für vier Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht erklärte ihn in zwei von vier angeklagten Fällen für schuldig. 15.06.2026 | 1:31 min

In den vergangenen zwei Jahren haben die Negativschlagzeilen um Hoibys Verhalten in der norwegischen Öffentlichkeit für viel Aufsehen gesorgt. Vielleicht mehr, als vielen Norwegerinnen und Norwegern lieb ist. Das Bild des Königshauses habe sich in Norwegen verändert, "weil wir zu viel über ihr Privatleben erfahren haben", glaubt die norwegische Königshausexpertin Tove Taalesen.

Früher waren die Türen geschlossen – man konnte nur vermuten, was dahinter passiert, aber man wusste es nicht. Und dadurch blieb die Magie erhalten. „ Tove Taalesen

Nun aber hätten die Türen jahrelang offen gestanden und man wisse, was dort passiert sei. "Und es hat sich gezeigt, dass die königliche Familie nicht viel besser ist als andere Menschen", sagt Taalesen.

Marius Høiby wurde in Norwegen zu vier Jahren Haft verurteilt. Darüber, wie der Richterspruch zu bewerten ist, berichtet ZDF-Korrespondentin Saskia Schüring aus Oslo. 15.06.2026 | 0:55 min

Expertin: Das Königshaus hat es selbst in der Hand

Die norwegische Öffentlichkeit hat mittlerweile genug Negatives aus dem Königshaus gehört, Taalesen glaubt ein "Sättigungsgefühl", und "dass wir genug Skandale hatten."

Wir haben genug vom Privatleben der Royals. Jetzt wollen wir mehr von ihren offiziellen Aufgaben sehen: den Kronprinzen, der eine Brücke in Westnorwegen eröffnet, den König im Konzerthaus. „ Tove Taalesen

Darin sieht Taalesen eine Chance für das Königshaus, seinen Ruf wiederherzustellen: "Keine Schlagzeilen mehr über Gewalt, Drogen oder Sex", so die Expertin. "Jetzt brauchen wir einfach die königliche Wirkung in seiner besten Form - in all ihrer Pracht, ihrem Pomp und ihrer Würde, wie es nur eine Monarchie leisten kann. Ich hoffe also, dass nun Ruhe für die königliche Familie einkehrt und wir weitergehen können."

Die Zustimmung zum norwegischen Königshaus nimmt seit Jahren ab. Nun plädiert die sozialistische Linkspartei sogar für deren Abschaffung. 02.10.2024 | 2:00 min

Eigentlich käme es auf Kronprinz Haakon an

König Harald V. ist zwar im Volk nach wie vor unumstritten und erzielt allerhöchste Beliebtheitswerte, er ist allerdings gesundheitlich angeschlagen. Entsprechend käme es auf Kronprinz Haakon an. Auch als Signal dafür, dass die Monarchie in Norwegen eine Zukunft hat. Haakon hat zuletzt allerdings verlauten lassen, sich ein wenig zurückziehen zu wollen, um sich um seine schwerkranke Frau Mette-Marit zu kümmern. Angesichts dieser Ausgangslage bleibt offen, wer eine königliche Charme-Offensive anführen soll.

Königshausexpertin Taalesen sieht die Monarchie in Norwegen trotz aller schlechten Nachrichten der Vergangenheit nicht in ihrer Existenz bedroht. Die Zustimmung zur Monarchie sei weiterhin stark. Fans einer "Republik Norwegen" haben derzeit keine Chance, glaubt Taalesen.