  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Jeffrey Epstein - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Jeffrey Epstein

|
Der US-Milliardär und verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beging 2019 in Haft Suizid. Mit seiner Komplizin Ghislaine Maxwell missbrauchte er gezielt Mädchen und Frauen. Die Epstein-Akten dokumentieren das Missbrauchs- und Finanznetzwerk und offenbaren brisante Verbindungen zu US-Präsident Trump sowie weiteren Politikern und Prominenten. ZDFheute informiert über aktuelle News zu Jeffrey Epstein und der Veröffentlichung der Epstein-Akten.

Die Epstein-Akten

  1. Ein Dokument, das in den vom US-Justizministerium freigegebenen Jeffrey-Epstein-Akten enthalten war und am Montag, dem 2. Februar 2026, fotografiert wurde, zeigt Epsteins Registrierungsformular für Sexualstraftäter in Florida für Juli 2018.

    "Verflechtungen auch nach Deutschland":Epstein-Akten: Abgeordnete für Ermittlungen in Deutschland

    mit Video17:51
  2. Donald Trump, Melania Knauss (heute Trump), Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell im Mar-A-Lago im Jahr 2000.

    Neue Auswertungen:Epstein-Akten: Was darin über Trump, Musk und Co. steht

    von Oliver Klein
    mit Video9:26
  3. Justice Department Jeffrey Epstein

    Neue Dokumente veröffentlicht:Epstein-Files: Musk, Gates und Bannon erwähnt

    mit Video1:33
  4. Eine E-Mail, die in der Veröffentlichung der Jeffrey-Epstein-Akten durch das US-Justizministerium enthalten war, wurde am 30.01.2026, fotografiert und zeigt eine Kontaktverbotsverfügung aus dem Jahr 2009 in Palm Beach, Florida.

    Weitere Dokumente veröffentlicht:Epstein-Überlebende: "Es ist noch nicht vorbei"

    Beatrice Steineke, Washington, D.C.
    mit Video1:16

Trump und der Fall Epstein

  1. Fotomontage: US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump stehen bei der Premiere von Melania Trumps Film "Melania" vor einer weißen Wand mit dem Filmtitel im Hintergrund. Ins Weiß ist ein Foto von Jeffrey Epstein montiert.

    Politik | auslandsjournal:Epstein - Trump - Melania

    von Gert Anhalt
    Video16:01
  2. Trump mit Epstein

    Weitere Dokumente veröffentlicht:Epstein-Affäre: Wohl mehr Trump-Flüge als bisher angenommen

    mit Video0:22
  3. Trump mit Epstein
    FAQ

    Trump mehrfach zu sehen:Neue Epstein-Bilder veröffentlicht: Was zeigen sie?

    Tim-Julian Schneider, Washington D.C.
    mit Video0:40
  4. Die Epstein-Files erklärt. Was weiß Trump?

    funk | MrWissen2go:Die Epstein-Files erklärt. Was weiß Trump?

    Video17:14

Epstein und die Royals: Ex-Prinz Andrew und Norwegens Königshaus im Visier

  1. Andrew Mountbatten-Windsor im Auto hinterm Lenkrad.

    Privilegien und Skandale:Wie die britische Monarchie unter Druck gerät

    Hilke Petersen, London
    mit Video29:15
  2. Epstein-Affäre

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Krone in der Krise

    Video2:16
  3. Presse steht vor dem Gericht vor dem ersten Tag des Prozesses gegen Marius Borg Høiby, der in Saal 250 des Osloer Gerichtsgebäudes stattfindet.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Skandale um das norwegische Königshaus

    von Heike Kruse
    Video1:33
  4. Großbritannien, London: Prinz Andrew, Archivbild

    Missbrauchsskandal:Epstein-Fotos belasten Ex-Prinz Andrew: Starmer will Aussage

    mit Video2:07

Prominente und Politiker in den Epstein-Akten

  1. Der Microsoft-Mitbegründer Bill Gates gestikuliert, während er auf dem Weltwirtschaftsforum spricht.

    Reaktion auf veröffentlichte Dokumente:Bill Gates: Bereue, Epstein jemals kennengelernt zu haben

    mit Video9:26
  2. Melinda French Gates spricht am 22. Juni 2023 im Rahmen des Gipfeltreffens zum neuen globalen Finanzierungsabkommen im Palais Brognart in Paris.

    "Schmerzhafte Zeiten in meiner Ehe":Melinda Gates reagiert auf neue Epstein-Dokumente

    Laura Marie Mertes, Washington D.C.
    mit Video9:26
  3. Justice Department Jeffrey Epstein
    Exklusiv

    E-Mails, Chatverläufe, Kontoauszüge:Deutscher KI-Forscher machte dank Epstein Karriere

    von Jonas Halbe, Daniel Laufer
    mit Video17:51
  4. Bill und Hillary Clinton wohnen in der Nähe von New York.

    Kehrtwende wegen drohender Anklage?:Epstein-Affäre: Clintons sollen Ende Februar aussagen

    mit Video1:16

Ghislaine Maxwell: Epsteins Komplizin

  1. US-POLITICS-JUSTICE-TRUMP-EPSTEIN

    Wie weiter im Fall Epstein?:Ein "Gentleman"? Ex-Epstein-Partnerin schützt Trump

    Katharina Schuster, Washington D.C.
    mit Video2:50
  2. rchiv: Ghislaine Maxwell

    Epstein-Freundin Maxwell:Trump nie in "unangemessenem Umfeld gesehen"

    mit Video2:50
  3. Rechts Ghislaine Maxwell im Jahr 2020, links Jeffrey Epstein.

    Doku | ZDFinfo Doku:Maxwell: Sexhandel in der High Society

    Video44:14