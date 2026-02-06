Jeffrey Epstein - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Jeffrey Epstein
Der US-Milliardär und verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beging 2019 in Haft Suizid. Mit seiner Komplizin Ghislaine Maxwell missbrauchte er gezielt Mädchen und Frauen. Die Epstein-Akten dokumentieren das Missbrauchs- und Finanznetzwerk und offenbaren brisante Verbindungen zu US-Präsident Trump sowie weiteren Politikern und Prominenten. ZDFheute informiert über aktuelle News zu Jeffrey Epstein und der Veröffentlichung der Epstein-Akten.
Die Epstein-Akten
"Verflechtungen auch nach Deutschland":Epstein-Akten: Abgeordnete für Ermittlungen in Deutschlandmit Video17:51
Neue Auswertungen:Epstein-Akten: Was darin über Trump, Musk und Co. stehtvon Oliver Kleinmit Video9:26
Neue Dokumente veröffentlicht:Epstein-Files: Musk, Gates und Bannon erwähntmit Video1:33
Weitere Dokumente veröffentlicht:Epstein-Überlebende: "Es ist noch nicht vorbei"Beatrice Steineke, Washington, D.C.mit Video1:16
Trump und der Fall Epstein
Politik | auslandsjournal:Epstein - Trump - Melaniavon Gert AnhaltVideo16:01
Weitere Dokumente veröffentlicht:Epstein-Affäre: Wohl mehr Trump-Flüge als bisher angenommenmit Video0:22
- FAQ
Trump mehrfach zu sehen:Neue Epstein-Bilder veröffentlicht: Was zeigen sie?Tim-Julian Schneider, Washington D.C.mit Video0:40
funk | MrWissen2go:Die Epstein-Files erklärt. Was weiß Trump?Video17:14
Epstein und die Royals: Ex-Prinz Andrew und Norwegens Königshaus im Visier
Privilegien und Skandale:Wie die britische Monarchie unter Druck gerätHilke Petersen, Londonmit Video29:15
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Krone in der KriseVideo2:16
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Skandale um das norwegische Königshausvon Heike KruseVideo1:33
Missbrauchsskandal:Epstein-Fotos belasten Ex-Prinz Andrew: Starmer will Aussagemit Video2:07
Prominente und Politiker in den Epstein-Akten
Reaktion auf veröffentlichte Dokumente:Bill Gates: Bereue, Epstein jemals kennengelernt zu habenmit Video9:26
"Schmerzhafte Zeiten in meiner Ehe":Melinda Gates reagiert auf neue Epstein-DokumenteLaura Marie Mertes, Washington D.C.mit Video9:26
- Exklusiv
E-Mails, Chatverläufe, Kontoauszüge:Deutscher KI-Forscher machte dank Epstein Karrierevon Jonas Halbe, Daniel Laufermit Video17:51
Kehrtwende wegen drohender Anklage?:Epstein-Affäre: Clintons sollen Ende Februar aussagenmit Video1:16
Ghislaine Maxwell: Epsteins Komplizin
Wie weiter im Fall Epstein?:Ein "Gentleman"? Ex-Epstein-Partnerin schützt TrumpKatharina Schuster, Washington D.C.mit Video2:50
Epstein-Freundin Maxwell:Trump nie in "unangemessenem Umfeld gesehen"mit Video2:50
Doku | ZDFinfo Doku:Maxwell: Sexhandel in der High SocietyVideo44:14