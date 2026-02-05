Privilegien, Reichtum, Andrew-Skandal:Epstein, Finanzen: Die Britische Monarchie gerät unter Druck
von Hilke Petersen, London
Ex-Prinz Andrew lebte jahrelang auf Kosten der Krone. Und pflegte Freundschaft zum Sexualstraftäter Epstein. Das und alt hergebrachte Privilegien schürt Wut gegen das Königshaus.
Im Tower von London bunkern sie die britischen Kronjuwelen. Funkelnde Brillanten, unermesslich teure Edelsteine, die seit Jahrhunderten königliche Häupter und Hälse schmücken. Die nationale Reichskrone schien den Aktivisten der Gruppe "Take back power" vor kurzem das richtige Ziel zu sein: Sie klatschten Apple Crumble mit Vanille-Soße gegen die Vitrine. Und fordern im Handy-Video Besteuerung der Reichsten im Land. Großbritannien sei "kaputt".
Die Verbindung von Ex-Prinz Andrew zu Jeffrey Epstein kommt noch dazu
Dass die königliche Familie von üblichen steuerlichen Regeln ausgenommen ist, befeuert schon lange den Unmut von Monarchie-Gegnern. Doch britische Toleranz mit royalen Privilegien wirkt insgesamt überstrapaziert, seit wieder neue Enthüllungen über Andrews Verstrickungen mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein die Runde machen.
Das ZDF strahlt "auslandsjournal - die doku: Krone in der Krise" am 04.02.2026 um 0:50 Uhr aus und kann seit dem 03.02.2026 im ZDF-Streamingportal abgerufen werden.
Epstein hatte Andrew offenbar weitere Frauenkontakte ermöglicht. Das geht aus jetzt veröffentlichten Dokumenten des US-Justizministeriums hervor. Auch, dass Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson den verurteilten Straftäter nach Geld und wirtschaftlichem Rat fragte.
Andrew Lownie hat über das Anspruchsdenken von Herzog und Herzogin von York ein ganzes Buch geschrieben.
Andrew, der "Spesenritter"
Welche Reisen Andrew als sogenannter Handelsbotschafter des Vereinigten Königreichs seit 2001 unternommen hatte, hat der Autor und ehemalige liberale Abgeordnete Norman Baker lange recherchiert. Sein Buch: "Royal Mint, National Debt", sinngemäß: Königliche Gelddruckerei versus Staatsverschuldung.
Andrew sei zehn Jahre lang wie ein Spesenritter durch die Welt gejettet, hatte auch in dieser Rolle mit Epstein kooperiert. Bakers Erkenntnisse: Andrew sei in hohem Maße auf persönliche Geschäftserfolge aus gewesen.
Doch königliches Finanzgebaren zu recherchieren, das gestaltet sich schwierig in Großbritannien. Anfragen nach dem Britischen Freedom of Information Act können nur an Behörden oder Ministerien, nicht aber an die Krone direkt gerichtet werden.
Royale Finanzen sind streng geheim
Informationen zu privaten Vermögen werden nicht beantwortet, da kann das öffentliche Interesse noch so groß sein. So gibt es lediglich Schätzungen zum Reichtum des Königs - 700 Millionen Euro, heißt es.
Die Geschäfte von König und Thronfolger, die Baker meint, sind die Herzogtümer Lancaster und Cornwall: Hunderte Quadratkilometer Ländereien mit verpachteten Betrieben, riesigen Küstenstreifen, Immobilien.
Diese Güter werden bewirtschaftet wie Unternehmen, aber ausgenommen von Körperschaftssteuer und vielen verwaltungsrechtlichen Vorschriften.
Die Royals sollen freiwillig Einkommensteuer zahlen, heißt es, wieviel, sagen sie nicht. Die Millionen Pfund, die die Herzogtümer jährlich erwirtschaften, sind privates Einkommen.
Staatliches Geld für die Krone
Was der royale Haushalt für seine öffentlichen Ausgaben und Pflichten ausgibt, ist das Geld des Steuerzahlers. Etwa für Reisen und Staatsbankette. Die jährliche Zuwendung nennt sich Souvereign Grant, abgezweigt aus dem sogenannten Crown Estate: Ein wertvolles Portfolio aus Ländereien und Immobilien in besten Lagen.
Derzeit erhält die Krone etwa 150 Mio Euro, 12 Prozent des Gewinns aus dem "Crown Estate". Obwohl der König bemüht ist, die Zahl der "working Royals" zu verringern und die Monarchie zu verschlanken, steigen die Zuwendungen seit Jahren. Autor Norman Baker würde sogar noch weitergehen.
Royale Profiteure wie Andrew schaden dem Ansehen der Monarchie. Intransparente Finanzen auch. Gut möglich, dass die Windsors in Zukunft zu mehr Rechenschaft gezwungen sein werden.
