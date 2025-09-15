Prinz Harry deutet Sinneswandel an - bald häufiger in England?

Das Verhältnis von Prinz Harry zu den britischen Royals gilt als zerrüttet. Dennoch zeigt sich der Sohn von König Charles offen dafür, künftig öfter nach Großbritannien zu reisen.

Kann sich weitere Besuche in Großbritannien vorstellen: Prinz Harry. (Archivbild) Quelle: action press

Nach seinem Kurzbesuch in Großbritannien denkt der in Ungnade gefallene Prinz Harry über weitere Reisen in die alte Heimat nach - auch wieder mit der Familie. "Diese Woche hat das auf jeden Fall nähergebracht", antwortete Harry dem britischen "Guardian" auf die Frage, ob er wieder mehr Zeit in Großbritannien verbringen und trotz der Schwierigkeiten mit den Sicherheitsvorkehrungen seine Kinder mitbringen möchte.

Harry feiert an diesem Montag seinen 41. Geburtstag. Der "Guardian" berichtete, er habe während des Interviews nicht über seinen Vater, König Charles III. (76), sprechen wollen. Dennoch habe er den Eindruck gemacht, er wolle seinen Vater häufiger sehen. Zitiert wurde der Prinz mit dem Satz: Im kommenden Jahr "muss der Schwerpunkt wirklich auf meinem Vater liegen".

Treffen von Charles und Harry in London

Vater und Sohn hatten sich in der vergangenen Woche erstmals seit anderthalb Jahren zu einem Gespräch in London getroffen. Die Hoffnung der Royal-Anhänger ist, dass sich beide nach Jahren wieder annähern. Eine offizielle Erklärung zu dem Treffen gab es nicht.

Harry lebt mit seiner Familie - Ehefrau Meghan (44), Sohn Archie (6) und Tochter Lilibet (4) - in den USA. Weil er sich von den royalen Pflichten losgesagt hatte, genießt er in Großbritannien nicht den gleichen Schutz durch die Sicherheitsbehörden wie andere Mitglieder der Königsfamilie. In der Vergangenheit hatte der Herzog von Sussex betont, dass er geschützt werde, sollte ihn sein Vater offiziell einladen.

Ein Gericht hatte die Zurücknahme des Sicherheitspersonals zuletzt bestätigt. Harry besuchte das Vereinigte Königreich zuletzt nur noch alleine und hatte das ausdrücklich mit dem fehlenden Schutz begründet. Es gebe ernstzunehmende Drohungen gegen seine Familie. Er wolle keinesfalls, dass er nach seiner geliebten Mutter Diana ein weiteres Familienmitglied verliere.

Prinz Harry kritisiert britische Boulevardpresse scharf

Im "Guardian"-Gespräch kritisierte der Prinz Teile der britischen Medien. Mit Boulevardmedien stritt er sich vor Gericht. "Ich glaube, Teile der britischen Presse wollen glauben, dass ich unglücklich bin - aber das bin ich nicht", sagte Harry. "Ich bin sehr zufrieden mit mir selbst, und ich mag das Leben, das ich führe." Er spüre viel Unterstützung von der britischen Öffentlichkeit.

Während seines Besuches in der vergangenen Woche hatte Harry das Grab seiner Großmutter, Queen Elizabeth II., und Veranstaltungen verschiedener Wohltätigkeitsorganisationen besucht. Am Freitag reiste er überraschend nach Kiew in die von Russland angegriffene Ukraine.

Autobiografie: Harry hat "reines Gewissen"

In dem Interview mit dem "Guardian" äußerte sich Harry auch zu seiner Autobiografie und den Enthüllungen über das Königshaus. "Ich glaube nicht, dass ich meine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen habe", sagte Harry. Mit seinem Buch "Reserve" habe er eine "schwierige Botschaft" "in der bestmöglichen Weise" übermittelt. "Mein Gewissen ist rein", sagte der Herzog von Sussex.

Ihm sei bewusst, dass das Offenlegen der Geschehnisse "manche Leute verärgert" und dem gängigen "Narrativ" widerspreche, so Harry. Für ihn sei sein Buch aber "eine Reihe von Richtigstellungen von Geschichten, die schon da draußen waren". "Eine Sichtweise wurde herausgegeben und sie musste korrigiert werden", betonte der Prinz.

