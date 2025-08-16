Royaler Umzug: William und Kate ziehen in neues Zuhause

Die Renovierungsarbeiten sind schon in vollem Gange. William, Kate und ihre drei Kinder ziehen in die großzügige Forest Lodge um. Das neue Anwesen gleicht einem kleinen Schloss.

Royaler Umzug geplant: Bei Prinz William und seiner Frau Prinzessin Kate werden bald die Umzugskartons gepackt. Quelle: Action Press

Der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate ziehen um. Das gab ein Sprecher des Kensington-Palasts der britischen Nachrichtenagentur PA bekannt. Demnach wechselt das Paar mit seinen drei Kindern, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, innerhalb des weitläufigen Geländes um Schloss Windsor die Bleibe.

Bisher lebte das Thronfolgerpaar in dem eleganten, aber vergleichsweise bescheidenen Anwesen Adelaide Cottage, das 1831 für die Gattin von König William IV., Königin Adelaide errichtet wurde.

Jung, reich, privilegiert und das diplomatische Kapital der Monarchie: Groß sind die Hoffnungen, die Großbritanniens Königshaus an seine Kinder knüpft. 06.08.2024 | 44:08 min

Luxuriöses Anwesen mit acht Schlafzimmern

Künftig sollen sie in der großzügigeren Forest Lodge wohnen. Es handelt sich dabei um ein deutlich repräsentativeres Gebäude mit acht Schlafzimmern. Man könnte wohl auch von einem kleinen Schloss sprechen.

Neben den Feierlichkeiten anlässlich des "Victory in Europe Day", der das Ende des zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren feiert, stand auch das Thronjubiläum von König Charles an. 06.05.2025 | 0:59 min

Wann genau der Umzug stattfinden soll, sagte der Sprecher nicht. Er solle aber noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Laut der Boulevardzeitung "The Sun" zahlen William und Kate aus eigener Tasche für die bereits begonnenen Renovierungsarbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude, das etwa 16 Millionen Pfund (etwa 18,5 Millionen Euro) wert sein soll.

Nicht die einzige Immobilie der Royals

Schwerfallen dürfte das der Familie Wales nicht. William übernahm mit der Rolle des Thronfolgers von seinem Vater König Charles III. auch das etwa eine Milliarde Pfund (etwa 1,16 Milliarden Euro) schwere Immobilien-, Grundbesitz- und Anlagenportfolio Duchy of Cornwall.

Was heißt es für Anne, Edward und Andrew, die Geschwister des amtierenden Königs Charles III., als "spare to heir", als Ersatzerbe aufzuwachsen? Wo das Rollenbild nicht stimmt, drohen Skandale. 05.08.2025 | 43:08 min

Das Anwesen in Windsor ist nicht ihr einziges Zuhause, aber das Wichtigste, seit die drei Kinder die nahegelegene Lambrook School besuchen. William und Kate verfügen zudem über das luxuriöse Apartment 1A im Londoner Kensington-Palast sowie das Landhaus Anmer Hall in der ostenglischen Grafschaft Norfolk.

Sie ist jung, beliebt und unkonventionell: die neue Generation der britischen Royals. Der Film zeigt, wie Prinz William & Co. frischen Wind in die Monarchie bringen. 16.11.2018 | 43:37 min