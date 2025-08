Was heißt es für Anne, Edward und Andrew, die Geschwister des amtierenden Königs Charles III., als "spare to heir", als Ersatzerbe aufzuwachsen? Wo das Rollenbild nicht stimmt, drohen Skandale. 05.08.2025 | 43:08 min

Es ist ein Leben voller Privilegien, so scheint es. Seit fast drei Jahren ist König Charles auf dem Thron. Ein Leben lang war ihm die Krone vorherbestimmt. Seine jüngeren Geschwister, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward, waren immer nur "Ersatzerben", - "spare to heir". Was bedeutet ihnen ihr Platz in der Thronfolge? Haben sie tatsächlich das leichtere Leben?

König Charles III, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward bei der Beisetzung von Queen Elizabeth II. am 16. September 2022. Quelle: AP

Prinzessin Anne: die Anti-Diva der Royals

Prinzessin Anne gilt als die Fleißigste in der Königsfamilie, absolviert alljährlich Hunderte Termine. Die einzige Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth hat sich von Anfang an in den Dienst der Familie gestellt, auch wenn ihre Chance auf den Thron mit der Geburt ihrer jüngeren Brüder schwand. Bis 2011 galt in Großbritannien die männliche Thronfolge, die Söhne vor Töchter setzte.

Im Juni 2025 konnte das ZDF Prinzessin Anne beim Besuch der Royal Highland Show, einer Landwirtschaftsmesse bei Edinburgh, begleiten - ein Termin mit eher wenig Glamourfaktor. Die Prinzessin erschien mit kleinem Gefolge: Nur eine Hofdame und einige Sicherheitsleute begleiteten sie.

Mit ihrer uneitlen und zugewandten Art weiß sie, den Menschen die Befangenheit vor einem Mitglied der Königsfamilie zu nehmen. Man spürte, dass die Messebesucher gerne mit ihr ins Gespräch kommen.

Prinzessin Anne gehört zu den beliebtesten Mitgliedern der Königsfamilie. Sie beschwert sich nie. Sie ist unkompliziert, hat einen trockenen Humor. Bei ihr heißt es: Nicht meckern, machen! „ Robert Hardman, Könighausexperte

Prinzessin Anne stellt Dienst über Status

Für viele hatte Anne immer schon das Format einer Königin - die sie nie werden konnte. Für ihre eigenen Nachkommen hat sie auf royale Titel verzichtet. Ihre Kinder tragen keine königlichen Titel.

Ein beachtlicher Schritt, aber Annes Kinder sollten so normal wie möglich aufwachsen. Am 15. August 2025 feiert sie ihren 75. Geburtstag, doch in die royale Rente gehen will sie noch lange nicht.

Prinz Andrew: Fehltritte werden zur Belastung für die Krone

Als Prinz Andrew 1960 geboren wurde, war er auf Platz zwei in der Thronfolge. Er galt als Lieblingssohn der Queen. Wie sein älterer Bruder Charles erhielt der Prinz eine Militärausbildung.

Aber als 1982 der Falklandkrieg zwischen Argentinien und Großbritannien ausbrach, zog nur Andrew in den Krieg. Thronfolger dürfen in Großbritannien nicht in den Krieg ziehen.

Prinz Andrew galt als glamouröser als Charles

Sein mutiger Einsatz als Helikopterpilot begründete seinen Ruf als Kriegsheld. Seine Ehe mit der quirligen Sarah Ferguson steigerte darüber hinaus sein Ansehen in der Öffentlichkeit.

Damals, in den 1980er Jahren, wurde diskutiert, ob der Thron direkt an Prinz Andrew gehen sollte, weil er glamouröser war, und weil Prinz Charles Eheprobleme hatte. „ Andrew Morton, Autor und Journalist

1992 trennte sich das Paar. 1996 folgte die Scheidung und der Abstieg des Prinzen begann. 2019 erfuhr die Welt von seiner Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Andrew bestreitet bis heute Vorwürfe, selbst Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben.

Aber er hatte in Epsteins Haus gewohnt und er schloss einen Vergleich vor Gericht. Infolge des Skandals verlor der Prinz alle offiziellen Aufgaben und Titel. Er darf das Königshaus nicht mehr vertreten.

Andrew hat einige schlechte Entscheidungen getroffen. Er hat kein gutes Urteilsvermögen, was Menschen betrifft. Deshalb ist er in der Achtung der Öffentlichkeit und der Königsfamilie so tief gefallen. „ Roya Nikkhah, Königshaus-Korrespondentin "The Sunday Times"

Prinz Edward: Der Monarchie-Manager

König Charles jüngster Bruder Prinz Edward ist einen ganz anderen Weg gegangen. Der Kunstliebhaber spielte Theater und arbeitete für den Musical-Komponisten Andrew Lloyd Webber. Später produzierte er TV-Dokumentationen mit seiner eigenen Firma.

Doch sein Ausflug in die Privatwirtschaft brachte ihm den Vorwurf ein, er schlage Kapital aus seiner royalen Rolle. 2002 reagierte Edward und wurde Vollzeitprinz. Seitdem übernimmt er für die Krone Termine in aller Welt und wird dabei, neben seiner Schwester Anne, immer mehr zur Stütze der Monarchie.

Seit der Thronbesteigung, den großen Schicksalsschlägen in den ersten Jahren von König Charles' Herrschaft, der Unsicherheit, die nun über der Familie liegt, muss man feststellen, dass die königlichen Geschwister nie so wichtig waren wie jetzt für die Zukunft der Monarchie. „ Katie Nicholl, Könighaus-Expertin