Whistleblower Julia und Witali Stepanow bangen um Bleiberecht

Die russischen Doping-Whistleblower Julia und Witali Stepanow fürchten um ihr Bleiberecht in den USA und eine Ausweisung in ihre alte Heimat, wo sie als Verräter gelten. "Leider hat sich die Welt in den letzten zehn Jahren weiterentwickelt, und wir haben noch immer keine staatsbürgerlichen Rechte oder gültige Dokumente", sagte Witali Stepanow der ARD-Dopingredaktion in einem Bericht auf "sportschau.de".