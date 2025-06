Nationale Anti Doping Agentur: Dopingsünder unter Datenschutz

Datenschützer in NRW sehen keine Rechtsgrundlage

Demnach sei die Veröffentlichung personenbezogener Daten nicht zulässig, weil dafür eine Rechtsgrundlage fehle. In einer aktuellen Stellungnahme verteidigt die NADA ihre Position und gibt an, alle Verstöße in anonymisierter Form im jeweiligen Jahresbericht aufzuführen. Und alle zuständigen Stellen, wie zum Beispiel die Deutsche Sporthilfe, würden "zeitnah und umfassend informiert", so die NADA.