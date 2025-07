Jan Ullrich: "Nein hätte mit Karriereende gleichgestanden"

Erythropoetin oder auch kurz EPO ist ein Hormon, welches die Sauerstofftransportkapazität im Blut fördert. Grundsätzlich wird EPO als gentechnisch hergestelltes Medikament bei Patienten mit chronischem Nierenversagen eingesetzt.



Besonders in ausdauernden Sportarten, wie dem Radsport, wird EPO in Form von Blutdoping zur Steigerung der Ausdauerleistungsfähigkeit genutzt. Beim Blutdoping werden die roten Blutkörperchen mit einem hohen EPO-Gehalt aus dem eigenen Blut isoliert und kurz vorm Wettkampf wieder verabreicht.



Blutdoping ist eine verbotene Methode und steht auf der Verbotsliste des World Anti Doping Agentur (WADA). Im Radsport war vor allem in der Zeit der 1990er Jahre bis in die 2000er Blutdoping eine gängige Methode, um mehr Sauerstoff in die Muskeln zu transportieren. Prominente Fälle von Blutdoping im Radsport sind Lance Armstrong, Bjarne Riis und Jan Ullrich.



Quelle: Bundesinstitut für Sportwissenschaft, ZDF