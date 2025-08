Rentenpaket von Schwarz-Rot: Kommen die Jungen zu kurz?

Im Haushalt 2026 ist insgesamt ein Bundeszuschuss von rund 127,8 Milliarden Euro an die Rentenversicherung geplant. Das Geld fehlt an anderer Stelle im Bundeshaushalt. So bleibe etwa weniger Steuergeld für wichtige Zukunftsinvestitionen, was wiederum zu Lasten der jungen Generation gehe, sagt Pacal Reddig, Vorsitzender der Jungen Gruppe der CDU CSU -Fraktion im Bundestag.