Es ist seine fünfte Russlandreise in diesem Jahr, und es hat schon etwas seltsam Ritualisiertes. So ist die erste Meldung der russischen Nachrichtenagenturen eigentlich immer gleich. "Ein Flugzeug, das dem US-Sondergesandten Steve Witkoff zugeordnet wird, ist auf dem Flughafen Moskau Vnukovo gelandet". So auch heute. Dann gibt es Bilder. Diesmal vom Spaziergang im sommerlichen Park. Dann den herzlichen Händedruck und warme Worte von Russlands Präsidenten. Erst wenn Witkoff abgereist ist, laufen auf beiden Seiten die Social Media Kanäle heiß. Dann wird interpretiert, analysiert, eingeschätzt.

Kurz vor Ende des Ultimatums an Russland für eine Waffenruhe in der Ukraine ist der US-Sondergesandte Witkoff nach Moskau gereist. ZDF-Korrespondent Coerper mit einer Einschätzung.

Trump droht mit schweren Strafzöllen für Russland

Letzter Besuch von Steve Witkoff?

Also muss man sich bewegen, beide Seiten aufeinander zu, damit keiner das Gesicht verliert. Dabei müssen beide möglichst laut auf ihren Standpunkten beharren und jede klitzekleine Bewegung als Meilenstein des Anderen verkaufen. Putin ist ziemlich perfekt in diesem Spiel. Er treibt es seit 25 Jahren.

Außer Spesen nichts gewesen?

Nach dem Gespräch mit Witkoff kommen die ersten Kommentare. Sie klingen ein bisschen wie immer. Von "Sieg des Dialogs" schreibt der Putin-Vertraute Kirill Dmitriew, der mal Investmentbanker in den USA war und immer zur Stelle ist, wenn Witkoff kommt, weil er dessen Sprache spricht. Die Sprache des Geldes. "Der Dialog wird fortgesetzt" schreibt der außenpolitische Chefberater Putin Juri Uschakow. Auch das ist so ein Satz, der jedes Mal fällt, wenn der Vorhang sich wieder senkt und das Publikum sich fragt, was die Botschaft des Spektakels war, was außer Spesen noch gewesen ist.