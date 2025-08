Diese Drohnen-Strategie hat Putin im Krieg gegen die Ukraine

Die Geran-2-Drohne habe eine "lange Geschichte", erklärt Militärexperte Lange. "Das ist eine Drohne, die Russland aus dem Iran zunächst importiert hat und dann die Produktion in Lizenz aufgenommen hat und diese Drohne verbessert hat." Die ursprüngliche Bezeichnung sei "Shahed" gewesen. Inzwischen werde sie unter dem russischen Namen Geran-2 geführt.



Es handele sich um eine verbesserte Version der iranischen Vorlage, die nun in großer Stückzahl hergestellt werde. "Im Grunde ist Drohne auch gar nicht der richtige Begriff", sagt Lange. Viele würden bei Drohnen an kleine Fluggeräte denken, doch "diese Geran-2 sind relativ groß". Vom Charakter her seien sie eher "sehr billige Marschflugkörper, die über weite Entfernungen sehr genau großen Schaden anrichten können".



Ihre Gefährlichkeit entstehe vor allem durch die Masse ihres Einsatzes. Um sich gegen solche Schwärme zu verteidigen, müsse man "sehr viele unterschiedliche Dinge tun".