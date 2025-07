Größter Luftangriff: Russland weitet Drohnen-Terror aus

Bei den russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf Lwiw gab es schwere Schäden. Quelle: ddp

Russland weitet seinen Drohnen-Terror immer weiter aus: Am 8. Juli startete Russland den bislang größten Luftangriff des Krieges gegen die Ukraine . Insgesamt wurden 728 Drohnen und 13 Raketen abgefeuert, die meisten davon gegen die westukrainische Stadt Luzk.

Interessant ist, dass fast die Hälfte der Drohnen billige Gerbera-Drohnen waren, die auf dem Radar ähnlich wie die Geran-Drohnen aussehen, aber keine Sprengköpfe tragen. Die ukrainische Flugabwehr konnte 711 Drohnen abschießen, indem sie statt Flugabwehrraketen in zunehmender Zahl schnelle und kostengünstige Abfangdrohnen einsetzte.

Russland setzte seine massiven Luftangriffe in der zweiten Wochenhälfte fort und traf sowohl Kiew als auch Charkiw schwer. In Charkiw wurde am 11. Juli auch eine Entbindungsklinik getroffen, glücklicherweise gab es keine Todesopfer.

Einen Tag zuvor, am 10. Juli, überquerte eine vom Kurs abgekommene Gerbera-Täuschungsdrohne den Luftraum von Belarus und stürzte in Litauen, etwa einen Kilometer von der Grenze entfernt, ab. Die litauische Luftabwehr schoss sie nicht ab, da dies in Friedenszeiten nicht notwendig sei.

Rekrutierungszentren als neue Ziele

Ein neues Muster russischer Luftangriffe zielt gezielt auf Rekrutierungszentren in den Regionen der Ukraine ab. Ziel ist es, die Mobilisierungsbemühungen der Ukraine zu behindern. Das territoriale Rekrutierungszentrum in Winnyzja musste den Betrieb an seinem Hauptstandort aufgrund der Gefahr von Drohnenangriffen einstellen. Auch die territorialen Rekrutierungszentren in Poltawa und Krementschuk wurden angegriffen.

In der Region Sumy gelang es den ukrainischen Streitkräften derweil, den russischen Vormarsch zu stoppen. Während der Woche erzielte Russland hier keine Fortschritte. Auch an der Front nordöstlich von Charkiw gab es trotz wiederholter russischer Angriffe keine Veränderungen.

Brückenkpopf bei Kupjansk ausgebaut

An der Front bei Kupjansk gelang es den Russen unterdessen, ihren Brückenkopf am Oskil nördlich von Kupjansk etwas auszubauen. In Richtung Nevkse eroberten sie das Dorf Zelena Dolina und eroberten beträchtliche Gebiete östlich des Flusses Nitrius.

Zwischen Pokrowsk und Konstantinowka gelang es den Russen, ihren Vorsprung weiter auszubauen und näher an Konstantinowka heranzukommen, obwohl ihr Vormarsch langsamer verlief als in den vergangenen Wochen. Sie drangen auch in Toretsk und an den Flanken der zerstörten Stadt vor.

Im südlichen Teil des Donbass gelang es den Russen, entlang der Hauptstraße Kurakhove-Pokrovkse weiter nach Westen vorzustoßen, indem sie Tolstoi, Zirka und Piddubne einnahmen und einen Brückenkopf auf der westlichen Seite des Flusses Vovcha errichteten.

Die drei ukrainischen Brigaden, die diesen Sektor verteidigten, konnten eine Einkreisung vermeiden, aber bisher die Frontlinie nicht stabilisieren. Wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen, wird der südliche Teil des noch von der Ukraine gehaltenen Donbass in wenigen Wochen fallen.

Drei neue Patriot-Systeme für die Ukraine

Am 10. Juli kündigten die USA an, der Ukraine drei neue Patriot-Systeme zur Verfügung zu stellen. Zwei davon werden von Deutschland bezahlt, eines von Norwegen. Diese Entscheidung markiert eine bedeutende politische Wende in der Unterstützung der USA für die Ukraine.

US-Präsident Donald Trump erklärte ausdrücklich, dass die Nato für die an die Ukraine gelieferten US-Waffen aufkommen wird - was bedeutet, dass Washington die Ukraine weiterhin unterstützen wird, wenn andere Nato-Staaten bereit sind, die Kosten zu übernehmen.

US Parlament diskutiert Höhe der Ukraine-Unterstützung

Am 11. Juli schlug der US-Senatsausschuss für Streitkräfte vor, die Unterstützung für die Ukraine im neuen National Defense Authorization Act (NDAA) für 2026 auf 500 Millionen US-Dollar zu erhöhen. Das Repräsentantenhaus bevorzugt eine Beibehaltung des derzeitigen Niveaus von 300 Millionen.

In den kommenden Monaten wird darüber debattiert werden - unabhängig davon, welche Version angenommen wird, bedeutet dies jedoch, dass die USA ihre militärische Unterstützung für die Ukraine sicherlich nicht vollständig einstellen werden.

