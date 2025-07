Trump: USA liefern Waffen über Nato an Kiew

Die Nato werde für ein neues US-Waffenpaket für die Ukraine bezahlen, kündigte Trump an.

Wir schicken Waffen an die Nato, und die Nato wird die vollen Kosten für diese Waffen erstatten.

Erstmals seit seiner Rückkehr ins Amt will Trump neue Waffen in die Ukraine schicken. Dafür soll eine besondere präsidentielle Vollmacht genutzt werden, wie zwei mit der Entscheidung vertraute Personen laut der Nachrichtenagentur Reuters erklären. Diese erlaubt es dem Präsidenten, auf Bestände des US-Militärs zurückzugreifen.

Die Ukraine kann beim Wiederaufbau mit weiteren Milliardenhilfen der europäischen Verbündeten rechnen. In Odessa haben Luftangriffe zahlreiche Häuser zerstört, Gebäude verfallen.

Selenskyj: Ukraine kennt Zeitplan für Waffenlieferungen

Der Ukraine liege laut Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Zeitplan für die Wiederaufnahme von US-Waffenlieferungen vor. Zudem seien nun Einzelheiten bekannt, sagte Selenskyj am Donnerstag nach Gesprächen mit Trump. Diese bezeichnete Selenskyj als konstruktiv.

Er lobte zudem die Teilnahme von US-Vertretern an einem Treffen mit Ländern, die die Ukraine unterstützen.

Im Fokus in Rom: die zivile Hilfe für die Ukraine – mehrere Milliarden Euro wurden dafür mobilisiert. Deutschland will außerdem in den USA Patriot-Systeme für die Ukraine kaufen.

