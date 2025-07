US-Waffenlieferungen: Wie die Ukraine unabhängiger werden kann

Mit einer überraschenden Entscheidung stoppten die USA am 2. Juli die nächste Waffenlieferung an die Ukraine . Betroffen waren rund 30 Patriot-PAC-3-Luftabwehrraketen sowie Stinger-, AIM-7- und andere Raketen und 155-mm-Artilleriegeschosse.

Trumps Telefonat mit Putin und die folgende Demütigung

Unterdessen rückte nach einem einstündigen Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am 3. Juli die Aussicht auf einen ausgehandelten Waffenstillstand nicht einen Zentimeter näher. Der russische Präsident bekräftigte gegenüber Trump alle seine ursprünglichen Kriegsziele und zeigte keine Kompromissbereitschaft.

Darüber hinaus startete Russland in der Nacht zum 4. Juli den bis dahin größten kombinierten Drohnen- und Raketenangriff gegen die Ukraine und demonstrierte damit seine offensichtliche Missachtung der Wünsche Trumps.

Politikwechsel eher Regel als Ausnahme

Der US-Präsident reagierte bitter: Zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt verurteilte er den russischen Präsidenten klar und offen und erklärte, Putin sei überhaupt nicht an Frieden interessiert. Darüber hinaus kündigte die US-Regierung nicht nur die Fortsetzung der Waffenlieferungen an, sondern Trump versprach, die Ukraine mit noch mehr Waffen zu beliefern, "damit sie sich verteidigen kann".

Man könnte zu dem Schluss kommen, dass die US-Regierung nach fast sechs Monaten vergeblicher Bemühungen endlich erkennt, dass Russland nicht an einem Kompromiss zur Waffenruhe interessiert ist, sondern einen militärischen Sieg anstrebt. Doch Politikwechsel sind in Washington eher Regel als Ausnahme.

Nicht die erste Unterbrechung bei Waffenlieferungen

Diese mögliche Kursänderung ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die USA bereits zum zweiten Mal in den letzten vier Monaten auf überraschende Weise ihre Lieferungen an die Ukraine eingestellt haben.