Scharfe US-Kritik an Putin: Geht Trump auf Distanz?

Trumps öffentliche Kehrtwende hat laut dem US-Politologen Peter Sparding in Washington viele überrascht. Möglicherweise markierten Trumps Aussagen aber auch den Beginn einer neuen Herangehensweise der US-Regierung in Russlands Krieg gegen die Ukraine

Das sagt Peter Sparding ...

... zu den US-Reaktionen auf Trumps Kritik an Putin

Nur wenige in Washington hatten laut Sparding mit einer derartigen öffentlichen Kehrtwende des US-Präsidenten gerechnet. "So ganz konnte man sich das auf Anhieb nicht erklären", sagt Sparding im Interview mit ZDFheute live. Ein möglicher Hintergrund könne das letzte Telefonat zwischen Trump und Putin gewesen sein.

In der amerikanischen Bevölkerung könne Trump mit seiner Kehrtwende potenziell Rückhalt gewinnen. Die bisherige Vorgehensweise des US-Präsidenten im Ukraine-Krieg werde von großen Teilen der Bevölkerung kritisch gesehen, so Sparding.

Aufseiten der Republikaner stellten viele die Unterstützung der Ukraine zwar infrage, aber sollte Trump hier eine Wende vollziehen, "dann könnte er sich durchaus einer Unterstützung auf der eigenen Seite bewusst sein", so Sparding.

Die russischen Angriffe auf die Ukraine nehmen an Intensität zu, besonders in der Region Wolhynien im Nord-Westen mit der Provinzhauptstadt Luzk.

... zu einer möglichen neuen Ukraine-Strategie der US-Regierung

Das Thema Ukraine habe für Trump eigentlich eine eher untergeordnete Rolle. "Er hoffte, diesen Konflikt möglichst schnell am Anfang seiner Amtszeit ablegen zu können", sagt der Politologe. Die Anfangshoffnung, man könne Präsident Putin entgegenkommen, was zu einem Deal führe, habe sich nicht bestätigt, so die Einschätzung des Politologen. Nun könnte eine neue Herangehensweise getestet werden.