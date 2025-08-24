Ukraine: Selenskyj gratuliert zum Unabhängigkeitstag

Präsident Wolodymyr Selenskyj betont zum Unabhängigkeitstag die Widerstandskraft der Ukraine gegen Russlands Krieg.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wendet sich zum Unabhängigkeitstag der Ukraine an sein Volk. (Bild vom 22.08.2025) Quelle: ddp

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dreieinhalb Jahre nach Kriegsbeginn seinen Landsleuten zum Unabhängigkeitstag gratuliert. "Wir werden eine Ukraine schaffen, die genügend Kraft und Potenz hat, um in Sicherheit und Frieden zu leben", versprach Selenskyj in seiner auf Telegram verbreiteten Ansprache.

In der russischen Region Kursk ist eine abgeschossene ukrainische Drohne auf ein Atomkraftwerk gestürzt und hat ein Feuer ausgelöst. Die Strahlung blieb laut Betreiber unverändert. 24.08.2025 | 0:23 min

Auf dem Video ist er vor dem Hintergrund des Unabhängigkeitsplatzes in Kiew zu sehen. Die mächtige Freiheitsstatue auf dem Maidan sei auch ein Symbol für die Unzerstörbarkeit der Ukraine, die dem Angriffskrieg Russlands seit dreieinhalb Jahren standgehalten habe, betonte er in dem Video.

Selenskyj: Ukrainer sind bereit, für ihre Freiheit zu kämpfen

Der Krieg habe zu einem neuen Selbstwertgefühl der Ukrainer geführt, die sich nicht mehr auf den guten Willen anderer verließen, sondern ihr Schicksal selbst in die Hand nähmen und bereit seien, für ihre Freiheit zu kämpfen, sagte der ukrainische Präsident.

Über Friedensverhandlungen mit Kreml-Chef Putin zu sprechen, während Russland die Ukraine weiter angreife, sei falsch, sagt Ex-Nato-General Ramms. 21.08.2025 | 17:08 min

Er erinnerte an die täglichen Luftschläge Russlands gegen zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser und Schulen in der Ukraine. Die Ukraine antworte darauf mit Angriffen gegen Treibstoffdepots, aber auch Militärflugplätze tief in Russland. Das könne ihr niemand verbieten.

Zu diesen Worten wurden die Bilder der vom ukrainischen Geheimdienst organisierten Drohnenattacke auf Flugzeuge der strategischen Bomberflotte Russlands Anfang Juli präsentiert.

